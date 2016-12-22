亚裔美国人为何很少当领导？

本质上，美国亚裔拥有在商业或政府中担任领导的优秀品质。但是由于一些原因，他们其中很少有人能够担当要职。

在线杂志网站NextShark21日报道，数据显示，在工作、教育和收入这些关键领域，美国亚裔有能力超越白人和其他少数族裔。多年以来，美国的亚裔成年人拥有大学学位的比例一直都居高不下，这一群体甚至被称作美国的“模范族裔”。

美国人口普查局（theU.S. Census Bureau）最新发布的数据显示，在美国，54%的亚裔都拥有学士以上学位，而全美拥有大学学历的人数只占总人口的33%。

并且，一直以来相比其他群体，亚裔的失业率都是最低的。根据最新的失业率统计，亚裔3%，白人4.2%，西语裔和黑人分别为5.7%和8.1%。

彭博社（Bloomberg）报道，尽管有如此多的优势，也取得了许多成功，却很少有亚裔美国人在美国企业的关键领导层担任要职。

2015年，由亚洲专业组织撰写的一份有关硅谷多样性的报告指出，尽管在谷歌、惠普、因特尔、领英和雅虎这样的科技公司中，处在较低岗位的亚裔员工有很多，但是在执行岗位，至少是在管理层，亚裔的人数都少之又少。

报告发现，只有19%的亚裔美国人担任经理，14%担任高级行政人员。而在以上提到的5个公司当中，80%的高管都由白人担任。2012年的一项报告发现，在《财富》杂志（Fortune）评出的500强企业当中，担任公司高管职位的亚裔仅占1.5%。

专家指出，美国亚裔未能晋升至领导层的原因与对亚裔的偏见有关。

2005年的一项研究表明，那些认为亚裔工作能力强、社交能力却很差的人会选择避免与亚裔互动交流。在工作中，认为亚裔“能力极强”的偏见使得亚裔成为极具威胁的竞争者。同时，认为亚裔不擅应酬的偏见也会被轻易拿来支持认定亚裔不适合担任领导的判断。

报告的作者指出，这是因为白人受到了亚裔能力的威胁，于是他们使用社交技能的偏见作为借口，以此歧视亚裔。

由于传统的商业标准期望领导都是魅力十足、善于社交的人，于是那些投放到亚裔身上的偏见阻碍了亚裔得到晋升。受人喜爱的领导要在该领域具有权威，还需要有发达的肌肉。亚裔在这方面又会处于劣势。

专家表示，除非“好领导”模范被改变，并将对亚裔的偏见一扫而光，否则，亚裔美国人将会继续被排挤到无足轻重的岗位上。