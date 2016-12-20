冬至，我们应该吃什么？

12月21日12时48分，迎来二十四节气中的冬至；古说，冬至是阴极之至，阳气始生，有冬至大如年的说法；冬至到，家家户户吃水饺，冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管；三九补一冬，来年无病痛，可吃羊肉等温补今天，2015年最后一个节气，快转发问候家人朋友吧！

今年12月21日进入“一九”，2017年3月3日进入“九九”。“出九”之后，我国各地将迎来春暖花开。

在民间，有“吃了冬至饭，一天长一线”的说法。冬至后，白昼时间日渐增长，但在短期内气温仍继续下降。气象资料显示，每年冬至后都有强大的冷空气和寒潮出现，造成骤然降温。据山西省气象部门的最新预报：

21日白天：全省多云转晴天，大同、朔州等地的局部地区有小雪；全省有4级左右偏北风。最高气温：北部2～5℃，中南部3～7℃。

21日夜间到22日白天：全省多云转晴天，有3～4级偏北风。最低气温：高寒地区-11℃左右，北部-9～-6℃，中南部-7～-1℃；最高气温：北部-2～2℃，中部及南部山区2～5℃，南部其余地区5～9℃。

22日夜间到23日白天：全省晴天间多云，中南部部分地区有轻度霾。最低气温：高寒地区-17℃左右，北部-14～-10℃，中部及南部山区-10～-7℃，南部其余地区-7～-3℃；最高气温：高寒地区-8℃左右，北部-4～0℃，中部及南部山区1～4℃，南部其余地区5～9℃。

说到冬至民间习俗，又有了“南北之争”。冬至“吃什么”又在各地拉开“大战”。在北方，多数地方有冬至吃饺子的习俗。冬至经过数千年发展，形成了独特的节令食文化。吃饺子成为多数中国人冬至的风俗。然而在江南水乡，有冬至之夜全家欢聚一堂共吃赤豆糯米饭的习俗。相传，共工氏有不才子，作恶多端，死于冬至这一天，死后变成疫鬼，继续残害百姓。但是，这个疫鬼最怕赤豆，于是，人们就在冬至这一天煮吃赤豆饭，用以驱避疫鬼，防灾祛病。

在我国更往南一些的潮汕、闽南地区，冬至则要吃汤圆。潮汕地区汉族民谚云：“冬节大如年”、“冬节没返没祖宗”。意思是外出的人，到冬至这一天无论如何要赶回家敬拜祖宗，否则就是没有祖家观念。海峡两岸的同胞，都很看重冬至，把冬至当作团圆节。潮汕的人们吃了冬节圆后，还要在家宅的门、窗、桌、橱、梯、床等显眼处粘附两粒冬节圆，甚至渔家的船首，农户耕牛的牛角，果农种植的果树也不例外。

养生专家提示，冬至时节公众应尽量减少不必要的户外活动，以防感冒等呼吸道和心脑血管疾病的发生。如果外出，要注意头部和脚部的保暖。在饮食调理上，多吃些大葱、洋葱、山药、桂圆、栗子等性属温热的食物，便于御寒，并进行适当的御寒锻炼。多吃蔬菜和樱桃、木瓜、山楂、龙眼等温性水果，不酗酒、不吸烟、不过度劳累，情绪稳定，保持良好的心境，切忌急躁和精神抑郁。