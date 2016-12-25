入乡随俗 华裔用心过圣诞

又到一年圣诞节，虽不是中华文化的传统节日，但越来越多华侨华人家庭开始入乡随俗，借助这个西方最重要的节日，积极融入当地文化，打开了华侨华人与当地居民增进了解的窗口。此外，新移民民和年轻一代对于圣诞节的热衷，也悄悄改变着老一辈华人的态度。

用心设计圣诞灯饰获赞 “感觉和邻居距离一下近了不少”

圣诞节来临，美国华人罗焕一家已整装待发。家住加州旧金山湾区费利蒙市的他们将前往克利夫兰，现场观赏NBA骑士队与勇士队的“圣诞大战”。

中新社24日报道，每年圣诞节期间，NFL(美国国家橄榄球联盟)和NBA(美国男子职业篮球联赛)都会安排“圣诞大战”，“看比赛过圣诞”成了很多美国家庭的传统。罗焕介绍，“今年‘圣诞大战’的重头戏就是‘勇士’对阵‘骑士’。比赛虽在客场进行，家人还是一致决定前往支持”。

作为北加州华人文化体育协会的一员，罗焕早就把家人培养为“家乡”球队勇士队的铁杆拥趸。她希望能亲眼见证球队的胜利，“这个圣诞节一定会成为大家终生难忘的记忆”。

圣诞节虽不是中华文化的传统节日，但越来越多华侨华人家庭开始入乡随俗。

黄曌和丈夫即将迎来移民美国后的第二个圣诞节。早在两周之前，她就为家里的圣诞装饰忙活开了。

“如果说第一年只是走形式、凑热闹，今年的圣诞筹备可真是‘走心’了。”黄曌介绍说，她细心观察过美国邻居家的布置，发现美国人非常注意细节，“大到彩灯、小到餐具，全都做成了圣诞主题。”

于是，黄曌在装饰时格外用心。由她设计的一套彩灯造型尤其精美，引得邻居纷纷前来参观。

“感觉和邻居间的距离一下就拉近了不少。”黄曌坦言，她收获的不仅是称赞，更重要的是与此前交流不多的邻居熟络起来。

她认为，入乡随俗庆祝圣诞节，打开了华侨华人与当地居民增进了解的窗口，是积极融入主流社会的一种表现。

新移民和年轻一代对于圣诞节的热衷，也悄悄改变着老一辈华人的态度。

加拿大卡尔加里华人文化社副会长李阳，几十年来从没有过圣诞节的习惯。直到不久前，今年初刚移民加拿大的侄子一家说要和他一起过圣诞，李阳才买来了人生第一棵圣诞树。

令李阳诧异的是，就在圣诞树运来的同一天，一位与他相识十余年、同样不过圣诞节的老邻居，竟然也开车从市场拉回了圣诞树。原来邻居的儿子要带刚刚迎娶的加拿大妻子来此过节，于是，老邻居终于“入乡随俗”。

李阳说：“能把不同年龄、不同族裔的人们联系到一起，这样的圣诞节也挺好。”

受几天前柏林一处圣诞集市发生袭击案的影响，德国不少集市一度关闭，事态平息后才陆续开启。这一突发事件并未影响刘青青的例行集市之行。在柏林波茨坦广场圣诞集市重新开放当天，刘青青就和朋友相约前往。“喝着圣诞热红酒、吃着德国烤肠、互致节日问候，感觉袭击案的阴霾散去不少。”

在刘青青看来，越是特殊时刻，越能体现华侨华人融入当地的决心。“不是缩在家里，而是和德国本地人一起走上街头，以积极态度回应袭击行为。”刘青青表示，这能让更多德国人意识到，华人并不是过客，而是当地社会的一员。

来源：侨报网