圣路易斯现代中文学校董事刘申 当选全美中文学校协会会长

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全美中文学校协会第十一届年会暨华文教育研讨会圆满结束

刘申和胡国荣分别当选协会第十二届会长副会长

全美中文学校协会第十一届全国代表大会暨华文教育研讨会，2016年12月16日至18日在华盛顿杜勒斯机场希尔顿酒店（Hilton Washington Dulles Airport Hotel）隆重举行。来自全美各地的450多名参会代表出席，规模空前。代表们就华文教育等问题进行了多角度广范围地交流和研讨。中国驻美国大使馆崔天凯大使,美国国会参议员Tim Kaine、Richard Durbin、国会众议员 Barbara Comstock、赵美心博士，弗吉尼亚州州长Terry McAuliffe, 中华全国归国华侨联合会和部分省市侨办和侨联等组织分别发来了贺信。美国国会众议员赵美心博士和刘云平先生还分别给大会发来了电视贺词。会议选举产生了新一届协会理事会。

12月17日，在本届年会暨华文教育研讨会的开幕式上，中国国侨办文化司雷振刚司长、中国驻美国大使馆李克新公使、副总领事李民、一等秘书庄元元等到会祝贺并致辞。雷振刚司长在他的主旨演讲中指出，海外华裔青少年是一个庞大的群体，中文语言的学习和中华文化的传承，是一项很有意义的事业。华裔家长希望自己的孩子通过学习中华文化开阔自己的视野，保持自己的民族特征。海外华人有六千万, 中文学校有两万多所，海外中文学校没有理由不办好。办中文学校“光说不行，要做才行，要真心做，要认真做，还要持续做”。现在的海外中文教学内容丰富，办学水平越来越高。随着中国的发展进步和经济的不断增强，中文教育越来越受到重视，海外中文教育的前景美好，希望我们一起努力。

李克新公使在致辞中，向大会的召开表示热烈的祝贺。他说，中国文化是海外华裔保持民族个性和与祖籍国联系的纽带和桥梁，同时也寄托了华侨华人对自己后代的希望。尽管目前华文教育存在着师资、教材和办学经费、办学条件等挑战，但只要海外中文教师能够为中文教育发展集思广益，加强中文学校与中美教育界之间的交流合作，就能够使海外中文教育进一步走向标准化、正规化和专业化。

第十一届全美中文学校协会会长张星钰在讲话中回顾了协会过去两年中的发展状况。他说，我们的队伍在不断壮大，有不少新学校加入了协会。他们的加入必将给我们协会带来新的推动力，有利于协会未来的发展，有利于全美华文教育的发展。协会应时而动，运用通讯新技术, 建立起了多个微信群。给会员之间、教师之间、学校管理人员之间的交流和联系打开了一扇方便之门，同时建立了大讲堂，提供网上讨论交流平台。

本届华文教育研讨会根据研讨专题分成8个小组，近九十位教师站上讲台与400多名与会者共同研讨分享北美华文教育的经验。台上台下的老师和学者们互动频频，气氛热烈。由于议题多，时间紧，台上台下的互动和精彩交流不得不限时。大家都意犹未尽。

年会于18日上午讨论修改协会章程和选举新一届会长、副会长和理事。经过无记名投票，选举产生了以刘申为会长、胡国荣为副会长的新一届协会理事会。在热烈的掌声中，新一届理事会与上一届理事会举行了交接仪式并合影留念。

新会长刘申代表新一届理事会，感谢上一届理事会所做的卓有成效的工作。在接受采访时，她说，中文教育是文化的传承，意义重大。只有代代相传，中华文化才能在海外生生不息，开花结果。历经20年的蜕变，中文学校不断成长。中文学校的数量在急剧增加，教学水平在不断进步，中文学校的功能也在不断扩展。在这样一个大环境下，转型升级是必然趋势。作为协会，我们将一如既往的为会员学校服务，搭建平台，资源共享，互惠互利。同时在信息时代，我们还要发挥网络优势，引领大家在中文教育和多学科教学方面有新的尝试和突破。新当选的胡国荣副会长表示，感谢大家的信任，作为副会长，一定全心尽力地协助好会长的工作，和理事会成员一起，以团队的精神，服务好会员学校，共同努力，使全美的中文教育更上一层楼。

为了进一步发展和推广美国的华文教育，全美华文教育工作者开始了一种新的方式联合，特别是“全美中华语言文化联盟”已经正式成立。该联盟是由全美中文学校协会，全美中小学中文教师协会，和全美中文学校联合总会共同发起创建的。它的成立，将为全美华文教育工作带来更多的资源共享与互帮互助。

本届年会得到大华府地区希望中文学校和哈维中文学校的大力支持。大会议程紧凑效率高，参会代表对大会的组织工作非常满意，作为东道主，当地团队功不可没。张星钰会长说，我要感谢这次大会的全体讲员、嘉宾、工作人员、赞助商，特别是希望中文学校和哈维中文学校，没有你们的辛苦和奉献，就没有这次大会的顺利召开。

本届大会于12月18日圆满结束。推动海外中文教育是全体热爱中文，热爱中国文化的人和组织的共同事业，是一个长期的任务。卸任会长张星钰说，虽然美国的华文教育经过大家的努力已取得了相当的成就，但与其它外语相比，仍然任重道远。让我们继续努力，团结一致，同心协力，共同前进。

（雨尘 报道， 李辉等 摄影）

来源：全美中文学校协会