别被骗了 ，微信安全须知

警察蜀黍说得十大骗局

大家一定要知道！

骗纸一

借钱

时间：某一天下午

地点：某车站门口

情节：茫茫人海中，一男一女相遇了……

先生，你好！

你好！有什么事吗？

请问能不能借我300块钱，你看我的包被小偷划了个口子，钱包都被偷了！

（瞧了瞧）还真的是被偷了钱包，你好倒霉啊！

我们互留个电话号码吧！我到家马上还给你！

好的。

这事到底是不是真的？

真相只有一个!

那就是你遇到了“骗纸”!

骗纸二

扫描微信送红包

扫二维码后登入网站

点开红包后填写微信帐号

一旦填写

你的微信号就被盗了！

骗纸三

真假钱互换

小伙伴们，有没有发现

这个皮夹下面

有两张百元大钞啊？

到底是个什么情况呢？

↓↓↓

在这个“骗纸”买东西付款时

先在皮夹下面放了一张假钞

等店家验完钞后

谎称自己有零钱

真钞拿回后

又谎称零钱不够

此时递出假钞

然后……

骗纸四

“骗纸”转账

“骗纸”向你发来了转帐信息

显示200元钱，确认收款

分享到别的群领取

其实，你一分钱都没有拿到

骗纸五

扫描二维码送手机

“骗纸”让你先扫描二维码

然后加微信好友

此时

高额的运费正等着你

然后你还泄露了你的联系方式

骗纸六

车被贴了带二维码的交通违章罚单！

扫呢还是不扫呢?

千万“憋”扫！

谁扫谁上当！

谁扫谁吃亏！

一扫你的钱就支付给“骗纸”啦！

骗纸七

免费派送红包

扫二维码后↓

显示一个确认收钱的页面

点击后出来的却是

分享后才能领取

可是，就在这些信息里

存在了太多的垃圾广告和诈骗信息！

而钱却一分都没有！！！

骗子八

带网址的陌生短信

某一天，突然收到一条陌生短信

一旦你点击上面的网址

你手机中绑定的银行卡信息全部被盗

同时会拦截你的短信支付验证码

接着你的银行卡将被刷成

骗纸九

街头陌生人问你要苹果手机不？

当你漫步街头

突然有个陌生人来问你……

苹果手机要不要？要不要？只要1000块钱。

这么便宜，来一部。

当你付完钱后

等等，让我把手机里的手机卡拔出来。

好的，拿去。

此时，趁你不注意时

“骗纸”已经把真机换成了模型机

然后就没有然后了……

骗纸十

向“骗纸”买猴子

心心念念想买猴子的你

先给“骗纸”付了一半的款

接着“骗纸”给你发来了许多小视频

让你挑选猴子

选中后

又给你发来了快递单号

其实此时你已经上当了

可是骗子还不打算放过你

又给你发来了在机场的图片

让你付运费

如果你付了

那么，恭喜你

二次上当！

大家千万要警惕，不要上当受骗！

转给身边的人！