在纽约华人移民一直以勤劳耕耘著称，从一个世纪之前的一代移民到如今，华人用自己的双手在美国打拼出了自己的天下，如今一对来自台湾的华人兄妹在皇后区不但建立起了自己的梦想王国，更把美传播到每个人的心中。

这对兄妹名叫林原樟和林琬龄，哥哥28岁曾经在加州伯克利大学主修计算机，梦想能够成为一名工程师，2012年毕业后进入世界最大的互联网公司之一的亚马逊，从事B2B方向的工作，但是在工作一年后，面对日复一日的工作林原樟却有了自己的看法。

辞职环球旅行理清思路

“每个人都对我的职位和薪水充满了羡慕，但是我想拥有更好的自己。”林原樟希望自己可以成就一番完整的自我，因此他毅然辞职，开始了为其半年的环球旅行。并且在旅行中逐渐清晰自己的思路，希望可以在网络中实现自己的梦想。

在旅行中，哥哥和妹妹对未来有着自己的想法，在新西兰出生的妹妹林琬龄当时在纽约大学攻读人文学科，平时活泼好动的她和同龄女孩子一样喜欢把自己打扮得漂漂亮亮，甚至经常苦于没有一款适合自己的指甲油而“平添烦恼”，但就是因为这个困扰才有了后来的梦想成真。

对于美天生敏感的妹妹便与哥哥商量，两个人在脸书以及不少社交网站上进行调研，发现有感触的女生真的不少，指甲油的市场真的很大，这个点让兄妹两个人对未来有了清晰的感觉，决定在这个行业扎根下来。

通过不懈的努力，兄妹俩在纽约自己的品牌店开张了 Live Love Polish (https://www.livelovepolish.com/) 虽然只是在网络销售，但是他们会在全世界选择很多完全不同的颜色，甚至去一些个人品牌公司进行订购，然后将这些指甲油重新进行包装，以礼盒的形式呈献给自己的顾客，并且会在给顾客邮寄的礼盒中加一张卡片，把温馨的言语一同送到顾客的手中，不但带给顾客美丽，更带给了顾客温暖。

每年销售额近500万元

从2013年一直到现在，哥哥和妹妹的指甲油公司已经租赁到了几千呎的新办公区，每年的销售额将近500万元。

“虽然我们的利润率并不高，但是薄利多销，同时我们在公司的品牌建设以及客户的维护方面下大力气，只有这样才可以不断前进。”妹妹说。

看着自己不断壮大的公司，哥哥表示，这一切都可以告慰2013年意外去世的父亲，“虽然我和妹妹都离开了公司和学校，但是父母亲却都给我们最大的支持，最初的创业资金就是爸爸为妹妹准备的一笔学费，如今取得了小小的成绩，也希望爸爸能够在天上可以看到” 林原樟说。

目前兄妹两个人的公司已经有15名雇员，时到年底生意忙得不可开交，他们又在规划着明年的发展蓝图，准备在实现自己的梦想道路上走得更远。

来源：纽约侨报网