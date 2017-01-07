学跆拳道打动录取官 田妤倩敲开哈佛大门

华裔女孩田妤倩（Kathryn Tian）半个月前就收到了哈佛大学提前录取通知，却一直低调地保守着这个值得庆贺的特大喜讯。在他人、尤其是众多华裔家长眼中值得庆贺一番的喜事，田妤倩和家人却守口如瓶，不喜多谈。

田妤倩目前就读于洛杉矶著名私立学校哈佛西湖高中，半个月前收到了哈佛大学科学学士的录取通知书。此前，田妤倩因多次获得跆拳道世界冠军而备受关注。她对自己被哈佛大学提前录取这个消息，并没有大张旗鼓地对外声张，而是低调、平和地看待这件事情。

田妤倩的妈妈钱女士说：“她之所以一直要求我和先生不要把这个消息大肆宣扬，是因为考虑到班级上很多学习成绩优秀、和她一起填报志愿的同学小伙伴们很多还都没有收到常春藤盟校的通知，所以一再要求我们一定要低调，收到通知半个多月了，才肯让我们对别人谈起。”

田女士还说：“虽然她从小练习跆拳道，又因此拿了各种各样的奖，但是，平时她并不是一个竞争心很强的人。我反而觉得这种顺其自然的发展让美国名校录取官看到了一个虽然不完美但是非常真实、独特的她。她的整个申请和考学过程都是按照自己的理念去做的，没有盲目地参考升学顾问的意见。就拿申请文书来说，很多学生都希望自己能在有限地两篇申请文书中， 写出自己所有的特长，但我女儿都是以她从小练跆拳道的经历为素材来阐述自己的价值观和逻辑思维。她自己也很坦诚地说，自己就这么一点特长，虽然算得上学霸，但是的确算不上超级学霸，所以就只能实话实说了。

不过，相信也是这种真诚打动了高校的录取官。校方的回信中说：很感谢田妤倩能带我们了解跆拳道这么一个小众运动，从她身上学到很多。

来源: 2017年01月04日 02:04 僑報