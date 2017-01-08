洪磊总领事举行“祖国陪你过年”芝加哥领区农历新春演出新闻发布会

1月7日，洪磊总领事在芝加哥总领馆举行“祖国陪你过年”芝加哥总领馆领区农历鸡年新春演出新闻发布会，大芝加哥地区华侨华人联合会汪兴无主席及各位理事、芝加哥侨界侨领、侨胞及新闻媒体代表近百人出席。余鹏副总领事主持发布会。

洪磊总领事表示，在中华民族最重要的节日农历新年即将到来之际，我们很高兴举行“祖国陪你过年”新春演出新闻发布会，正式宣布中央民族歌舞团、广东省艺术团、江西省艺术团即将于春节期间前来芝加哥总领馆领区所在美国中西部九州，为大家带来一场场艺术盛宴！之所以给这次巡演命名为“祖国陪你过年”，就是想表示，每逢佳节倍思亲，祖国思念侨胞，侨胞思念祖国，祖国和侨胞心连心，我们总领馆和领区各州侨胞心连心，我们一起来过欢乐金鸡年！

洪磊总领事表示，我到芝加哥总领馆工作后，芝加哥侨界和其他州的侨胞都向我表示，期盼祖国在春节期间派高水平艺术团前来演出，与大家共同欢度春节。这种心声深深地感动了我。尽管侨胞们远离祖国，但你们的心始终和祖国在一起。总领馆作为祖国的代表，我们有责任把侨胞的心愿实现好。我与总领馆的同事商议，要为此竭尽努力。

洪磊总领事表示，我们联系了中国国务院侨务办公室、文化部、广东省和江西省有关部门，反映侨胞们的期盼，请他们组团在春节期间来领区巡演。这一请求得到了国侨办、广东省和江西省外侨办、文化厅、侨联的大力支持。他们表示，一定会派高水平的艺术团来领区巡演，这给了我们很大的鼓舞。

洪磊总领事表示，此次中国艺术团春节巡演有两大特色。

一是来访的艺术团艺术水平一流，兼具中国风范和地方韵味，节目精彩纷呈。

最早到来的是“文化中国·四海同春”演出团队中央民族歌舞团。“四海同春”是中国国家级慰侨访演和文化交流的重要品牌，中央民族歌舞团是中国唯一的国家级少数民族文艺表演团体，以继承、繁荣、发展少数民族文化艺术为宗旨，已成为代表中国形象的“民族之花”。他们带来的歌舞剧《传奇》是该团近年来推出的最富创新性的高水平作品，展示出我国少数民族多姿多彩的民族歌舞，祥和喜庆。全剧以《传奇》音乐为主线，通过一名少年的奇遇穿越，迎引出西南边陲的锦绣梯田、东北密林的豪放狩猎场景、辽阔北疆的青青牧场、雪域高原的滚滚白云以及各地绚烂的民族风情。著名歌唱家王宏伟、吕薇、张其萍将领衔主演。

广东省是经济强省，也是文化大省。此次广东省艺术团是中国文化部“欢乐春节”项目下、由广东省文化厅从广东歌舞剧院、广东民族乐团、广州杂技团等专业团体选派精英组建的一支队伍，包括国家一级演员吴哲铭、刘东红、客家歌手潘倩等国家级专业演员，节目集歌舞、民乐、杂技、魔术、武术为一体，有着浓浓的中国文化特色和岭南韵味，不少节目曾多次获得广东艺术节和国际艺术节大奖。

美丽江西也是文化大省。江西省艺术团此次也是在中国文化部“欢乐春节”项目下前来演出，演员阵容精良，包括著名国家一级演员邬成香、曾经荣获“梅花奖”的杜欢、优秀青年歌手席文静，还有竹笛演奏家蔡拯等。除歌舞、器乐类节目类，作为著名的杂技之乡，江西省艺术团还将奉献精彩的杂技演艺。参与演出的江西省杂技团曾先后100多次1000余人次出访过70多个国家和地区，深受大家喜爱。

洪磊总领事表示，此次演出的第二个特点是领区九州全覆盖。

“文化中国·四海同春”将于2月3日、5日晚先后在堪萨斯州堪萨斯城和伊利诺伊州芝加哥市演出两场。广东艺术团将于2月8日、11日、12日先后在威斯康星州麦迪逊市、密歇根州底特律市和印第安纳州卡梅尔市演出三场。江西省艺术团将于2月4日、9日、12日先后在密苏里州圣路易斯市、明尼苏达州明尼阿波利斯市、科罗拉多州丹佛市演出三场。加之总领馆之前发布的中国文化部“欢乐春节”中国国家京剧院、陕西歌舞剧院民乐团、龙韵艺术团、北京人大附中在芝加哥、底特律、艾奥瓦州马斯克廷市的演出，领区九州侨胞都可在今年春节期间欣赏到来自祖国的精彩演出，与祖国共渡新春。

洪磊总领事表示，一段时期以来，在华联会等领区广大侨团、侨领的大力支持配合下，我们的准备已经基本就绪。各侨团倾情奉献，热情投入，我们向他们表示衷心感谢！各地预订的场地在当地都有很高的知名度，均可容纳1500至2500位观众，可以满足大量侨胞的需求。

洪磊总领事最后表示，我们热诚邀请领区广大华侨华人、留学生、中资企业朋友前来观看“祖国陪你过年”精彩演出，相信这些节目一定能在春节期间一解你们的思乡之情，为你们的节日生活增添美好的艺术享受，在美国中西部地区寒冷的冬日里获得来自祖国的温暖。祖国陪你过年，我们不见不散！

“文化中国·四海同春”演出芝加哥承办侨团华联会汪兴无主席表示，我已有二十九年没在祖国过春节了。今天发布会的主题“祖国陪你过新年”让我深受感动，备感激动，让我沉浸到故乡过年的浓浓年味之中。总领馆发布的演出计划令人极其振奋。除了芝加哥，总领馆领区其他美国中西部八州春节期间都将欣赏到来自祖国的精彩演出，侨胞可谓极其有幸。广大侨领和侨胞感谢祖国国务院侨办、文化部、广东省、江西省的厚爱，也感谢总领馆的辛勤工作。 华联会被授予承办芝加哥四海同春演出重任，深感荣幸，备受鼓舞。虽然演出对剧场舞台灯光音响有着极高技术要求，但华联会全体同仁将努力完成任务 ，绝不辜负侨胞们的重托，一定要使此次演出活动取得极大成功。

演出总干事华联会郑征副主席、华联会刘炯玲副主席介绍了活动艺术特点、时间、地点及票务等细节，并预祝晚会圆满成功。

承办各地演出的堪萨斯城中美联合会、圣路易斯现代中文学校、麦迪逊华人协会、明尼苏达州中美联谊会、北美华人联盟、丹佛美中交流协会、印第安纳华夏文化中心等侨团也通过视频向发布会现场介绍了演出筹备情况，表示各州对祖国高水平文艺团带来的春节精彩演出翘首以盼！

发布会现场充满热烈喜庆的气氛。