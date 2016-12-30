亚裔收入高“优势”是错觉吗？

摘要: 几十年来，家庭入息中位数数据都展示出相同的种族差异：亚裔击败白人占据榜首，西裔、非裔位居末端。《华盛顿邮报》（The Washington Post）29日报道，亚裔似乎是证明少数族裔也能成功的证据。不过，许多数据显示出的“亚裔优势”在经仔细审阅后被证明只是错觉 …

中国侨网12月30日电 据美国《侨报》报道，几十年来，家庭收入中位数数据总是显示出了同样的种族性差异：亚裔高于白人而居于首位，与此同时，西裔和非裔则总是在底部徘徊。

据《华盛顿邮报》报道，亚裔美国人多年来的这一“优势”似乎证明了亚裔在美国的繁荣，甚至已超越白人，好像只要他们努力工作，就能轻松过上舒适的生活。正因如此，亚裔美国人经常也被用来作为回避白人和非裔美国人，白人和西裔美国人收入差距的借口。

不少人疑惑为什么典型的美国亚裔家庭收入总是超过典型的白人家庭。许多统计数据似乎都显示出了亚裔美国人的优势，其中一个普遍的解释就是亚裔美国人受教育程度更高，这的确是事实，但还有另一个更重要的因素可以解释亚裔和白人之间的收入差距：居住地的差异性。

众所周知，在美国不同地区的物价和租金变化很大。比如阿肯色州琼斯伯勒的生活成本要比全国平均水平约低18%，而旧金山的生活成本则要比全国平均水平约高21%。根据人口普查数据显示，白人和非裔美国人更可能生活在物价更便宜的地方，而亚裔和西裔美国人则更有可能居住在物价昂贵的地区。白人和亚裔间的反差尤为明显，五分之一的白人居住在物价较低的乡村地区，但97%的亚裔美国人居住在或靠近生活费用较高的大城市。

美国白人倾向于住在物价较不昂贵的都市区，如圣路易斯和辛辛那提。这两个城市的房价比全国平均水平低10%。只有约三分之一的白人居住在生活成本高于全国平均水平的都市区，而一半的白人则居住在低于全国平均水平的都市区，其余的则居住在生活成本更低的农村地区。

相比之下，基于历史原因，亚裔美国人主要聚集在物价较高的沿海城市附近。超过25%的亚裔美国人居住在生活费用最高的四个城市：火奴鲁鲁(檀香山)、圣何塞、纽约和旧金山。总体而言，约73%居住在生活成本高于全国平均水平的都市区，24%居住在低于全国平均水平的都市区，仅有3%生活在农村地区。

因此，在种族人口分布地理格局有着巨大差异的情况下，收入差距也就自然有所不同。而大部分居住在昂贵都市的亚裔美国人家庭与白人家庭之间的所谓“收入鸿沟”其实已被高额的生活成本抹平。从数据上看，似乎亚裔美国人家庭更富有，其实他们中的许多人并没有真正感到更富有，因为他们生活在租金更高，物价更昂贵的地方。

最新的统计数据显示，亚裔尽管仍居首位，但亚裔家庭收入中位数下降了9%，白人略有上升，非裔收入也有所增长，但非裔与白人收入差距似乎并不大，西裔家庭收入中位数也下降了约3%，但与非裔家庭收入中位数保持持平。

此外，目前还不清楚未来人口流动的政策导向是什么，也许会有利于亚裔和西裔美国人流向低成本的城市，但某些群体涌入某些城市一定是有原因的。像旧金山和纽约这些地方早在19世纪就开始涌入亚裔移民，经过一百多年的发展他们已深深扎根在那里，并形成了自己的种族生活网络和社区，可提供各种生活服务和就业机会，这让他们更加感受到了生活的便利和归属感，也正是因此，很多亚裔居民不顾租金的上涨选择留在那里生活。

其实，揭示种族的收入差异性并不是重点，重要的为什么亚裔美国人总是被扣上“在美国轻松获得成功”的刻板印象？

其背后总是有着复杂的原因，包括政治家们长期以来一直都在利用亚裔与其他少数民族的统计数据做文章，他们经常通过家庭平均收入超过美国白人的所谓亚裔美国人“优势”来否认白人在美国实际上占有的独特优势。

而现实中，亚裔美国人必须努力工作才能跟上白人。如果把具有同等数量学校地区的白人和亚裔美国人进行比较，亚裔美国人实际上收入是偏低的。如果硬要说亚裔美国人看起来很富裕的话，唯一造成这一错觉的因素只能是亚裔美国人拥有更高的教育水平。尽管有这些教育优势，但认为亚裔美国人的平均收入高于白人的说法仍有待商讨。

时间: 2016-12-30 13:14| 来源: 侨报网