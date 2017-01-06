芝加哥、圣路易 哪里比较安全?

(作者: 刘敏)

2017年开头听到的一个新闻就是芝加哥2016年的安全问题，这一年762 murders 762个谋杀,比15年多了将近300个，将近20年来的新高。Trump也为此在Twitter上表示，如果芝加哥市长解决不了问题，联邦政府愿意出头搞定！当然，另外有个动机大概是想小小恶心一下奥巴马，因为现任市长是奥巴马那边的，曾经是他白宫的幕僚长。

其实这个数字虽然惊人，但并不是新闻。芝加哥有些地区确实是帮派互拼问题很大，我有从芝加哥来的学生告诉我，如果你生在不安全的街区，混了不该混的圈子，在芝加哥生活比在战区还危险。所以一度有把芝加哥叫做Chi-raq 芝-拉克(Chicago + Iraq 芝加哥和伊拉克)的说法。

不过，圣路易的问题可不比芝加哥小。如果不算总谋杀数，按人均谋杀率来说，芝加哥比圣路易是差远了。曾经有好几年圣路易的谋杀率是全国榜首的; FBI给的的2015年大城市谋杀率榜单，圣路易市“荣”登榜首。更麻烦的是，这个数字还不包括河对面的属于隔壁州东圣路易斯市，地方不大，人口不多的一个地方，犯罪率非常高，我曾经去过几次，房屋街道很破旧，教堂很多，路旁都是卖烟酒的，做美甲美发的，或者提前对支票的借贷点，没有超市，没有买健康食品的地方，是名副其实的‘食品沙漠’ food desert。生活之艰难可想而知。

在圣路易的华裔朋友们，大概都住在比较好的学区，安全也有保障。其实，暴力，犯罪和其他的社会问题一样，是不能真正‘隔离’开的。来圣路易的朋友大概都去过Delmar Loop，是在delmar路上的一条购物饮食街。从loop往西到市里面的那一段，Delmar路是代表圣路易贫富两级分化，种族隔离的标志性地标，BBC曾经做过一个关于Delmar Divide的短片，路北和路南，几步路之差，就是两个世界，人均收入，平均房价，教育程度，都是天差地别。没有悬念的是，路北的居民绝大部分都是非裔，路南则白人居多。

圣路易是美国最’种族隔离‘的城市之一，most racially segretated, 所住的街区，就决定了教育资源的质量，日常生活是否安全，邻居是IT精英还是毒贩黑帮人士，也决定了寿命的长短;比如曾因黑人男青年被警察杀死而引发暴乱的Fergurson, 比临近的一个郊区地方就要人均少活12年 （图六）。 佛法说众生平等，美国宪法也是说人生来平等，从这些数据是看不到平等的。

这些犯罪数据，并不代表这些城市绝大部分居民的生活现状；这些谋杀枪杀大多都集中在少数几个高发区，比如圣路易东部和北部；另外，这些谋杀里面确实大部分是所谓的Black on Black violence，是非裔之间的谋杀。 是圣路易市警察局公布的16年里面184个谋杀案的已知数据，从年龄和族裔看，被害者绝大部分是20岁到40岁的非裔男子，疑犯也绝大部分是非裔男子。

对华裔来说，芝加哥和圣路易都是非常安全很宜居的地方，旅游也是，不用担心的；我和家人从来没有一次觉得自己有危险，好几次出门一整天忘记关车库门都一点事都没有；平时有事遇到的陌生人也都会热心出手相助；家里老人多次过来住，到处散步从来都不怕，好几次碰到有路人停下来问他们要不要帮忙送他们去哪里；所以大家不要因为这些数字而觉得美国或者这两个城市很危险。这些数据里面，不论是受害者也好，疑犯也好，都没有亚裔。

回到芝加哥2016年谋杀的762个人，死者和可知的凶手，同样70%左右都是非裔，死者里面一个是我一个学生的叔叔，一个是我班上女生的男友。