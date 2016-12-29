10个原因移民美国 你呢?

美国以每年100多万的数量吸收来自世界各国的移民。

每30秒钟就会有一个新移民踏上这片土地。

这些人通过不同的渠道来到这个国家，当然他们移民的原因也各不相同。

Global Citizen总结了10个人们选择移民的原因。

1.为了逃避过去或未来基于种族、宗教、民族或者国籍，从属于某一特定的社会团体，或持有不同政治观点的迫害

在美国可以以政治庇护获得美国身份。移民局或移民法院只要相信申请人曾经遭受迫害或申请人有理由担心受到迫害二者之一，申请人即可获得难民身份。

2.为了逃避冲突或暴力

美国目前接收全球难民的年度限额7万，奥巴马政府计划将美国2017年愿意接纳的难民人数增至10万。

不过，是否接受难民在美国的分歧也很大。据英国《独立报》15日报道，川普在接受美国边境巡逻委员会的“Green Line”电台广播节目采访时警告称，另一次“9·11”规模的袭击可能由进入美国的难民制造，他们使用的是由极端组织“伊斯兰国”资助的通讯设备。

2001年的“9·11”恐怖袭击事件共造成近3000人死亡。

当被问及是否认为需要由第二次“9·11”来“唤醒”美国人关于边境安全的意识时，特朗普回答称：“是的。我确实这么认为。”

3.由于环境因素而流离失所后避难

自然灾害、水土流失和因气候变化引发的环境因素对严重威胁着生活在贫困地区的人类。事实上，基督教援助组织报告称，十亿人可能会在未来50年受气候恶化的影响流离失所。

不过，当前的国际法并未对因为上述原因而离开祖国之人作出特别规定；现实中，这些人也是通过正常的渠道进行移民。因此，接收国并没有义务为“气候难民”开绿灯。

4.寻求更好的医疗保健

想象一下，被严重的健康问题困扰，却生活在一个只提供有限医疗保健服务的国家会是怎样一种情形。

美国癌症协会今年1月公布最新研究显示，由于先进的治疗方法、提早筛查、以及人们戒烟等生活习惯的转变，使得美国人的癌症死亡率自1991年以来大幅下降了23%，幸存人数约170万。

据人民网报道，美国癌症协会的这项监测癌症病例和死亡的最新研究，显示出总体的癌症死亡率下降，特别是肺癌、乳腺癌、前列腺癌、结肠癌和直肠癌。

5.摆脱贫困

这也许是最常见的移民原因。

不过，来到美国真能摆脱贫困吗？许多来美的移民，因为没有一技之长， 只能从事时薪最低的工作，或许他们的生活同母国相比有一定改善，但坠入贫穷的机率仍较高。

6.给孩子创造更多机会

有时为了孩子的教育和未来的就业，父母往往做出最艰难的决定从自己的母国移民来美。

在望子成龙的中国，父母为孩子移民他乡的大有人在。据参考消息报道，调查公司CRR通过对185名有移民计划的中国人进行采访后发现，中国人移民的最主要原因便是子女教育问题，有约65%的受访者将此列为自身移民的首要出发点。

7.家庭团聚

移民美国最常见的法律依据就是家庭团聚法，这项法案把74%名额分配给了新移民中获得家庭团聚签证的人。

在美国有那么一些人只身在国外打拼拿绿卡，就指望在最短的时间让一家老小在美国团聚。

8.以教育为目的

这批人里，有人因美国提供更好的教育机会，有人只想体验一下新的环境。

据金羊网报道，2015学年在美国就读的国际学生达到97.5万人，其中中国学生达到30.4万人，以31.2%的占比成为留美学生第一大国。事实上，如果目前学生的增长率保持不变（2014到2015年的增长率为10.8%），到2020年，将会有至少50万中国学生想留学于美国。

9.就业和商业机会

在某些情况下，文化程度高、具有职业技能、语言能力过关的人为了美国能提供比自己国家更多机会选择移民。

在硅谷移民成功的例子比比皆是。尽管移民在美国只占人口的12%，但是他们创办了硅谷52%的技术公司，贡献了25%以上的专利。

10.婚姻

在当今全球化的世界中，长途约会风靡一时。但如果两个人想继续发展，跨洋过海聚到一起是显而易见的选择。

就算同性之间这一方式也是可行的。据侨报网报道，5月3日，美国驻上海男总领事史墨客与中国一名男子吕英宗在美结婚了。对此，史墨客表示：“同性恋婚姻合法化是美国多样化的体现。美国正在努力加强它的多样性。我很自豪，可以通过自己的方式与上海分享这种多样性。”

2016-05-24 16:48 来源: 侨报网