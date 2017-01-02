2016年，对全美华人而言，是非同寻常的一年。游行、示威、抗争、参与，各种活动在美国大舞台上纷纷上演，愤怒、喜悦、担忧、烦恼，别有一番滋味在心头。

华人社区的最重大事件，当属梁彼得案。早在2014年11月，前纽约市华裔警员梁彼得巡逻时手枪意外走火，致非裔青年葛利当场死亡。2016年2月11日，陪审团判决梁彼得二级误杀和渎职在内的5项罪名全部成立。裁决一出，引发了全美华人空前的愤怒，到白宫网站集体联署要求轻判得到超过十万人的支持，随后是2·20全美挺梁大示威。从纽约到洛杉矶，全美40座城市超10万华人参与。这是美国华人历史上规模最大的示威活动，也是一次有理性、有组织的维权活动。挺梁行动不仅改变了华人政治冷感形象，也在一定程度上影响了此案的裁决。梁彼得案已成为里程碑，最重要的是它唤醒了华人维权意识，华人作为一个整体，登上美国民权运动的舞台。2016，华人的声音从未如此响亮。

梁彼得案后，华人维权意识不断生长。非裔歌手YG创作一首名为《遇见劫匪》（Meet the Flockers）的饶舌歌在YouTube等视频网站悄然流传，其歌词以及MV中公然教唆、鼓动发起针对华裔的抢劫和盗窃犯罪。消息披露后，引发全美华人震怒，10月15日YG在费城举行演唱会之时，“10·15反暴力、要安全” 集会示威大游行在费城举行，来自宾州、纽约、特拉华州的2000名华人参加。与此同时，由大费城华人枪友会发起的另一个持枪游行也在费城登场，开华人拥枪示威先河。

过去一年，美国社会面临着社区撕裂，族裔冲突加剧的困境。而对华人而言，最担忧是社区的治安恶化。昔日安静祥和的华人社区恶性案件频发。 “灭门案”、“人伦案”成为华文报纸的常见头条。 在这一年的1月22日，洛杉矶亚凯迪亚市发生了15岁和16岁华裔兄弟被其中国籍姑父、44岁的史德云涉嫌杀害案。3月23日，南加州圣塔巴巴拉市华裔中医师韩伟东、太太、5岁女儿被枪杀在自家住宅车库内。4月13日，西柯汶纳汪勋力涉嫌在自家住所内枪杀岳父母案；10月19日晚，钻石吧市发生了来自台湾的美术家钟美珠与先生王正隆双尸命案，案发至今也尚未锁定嫌疑人。就其原因，无非是随着新移民的增多，与美国社会的融入问题、生存问题、代际矛盾等问题交织在一起，而经济不景气更使得这些矛盾容易激化。

除了移民，中国留学生的涌入，尤其是大批小留学生的进入美国中小学，也滋生了留学生适应与安全问题。1月16日，亚利桑那州19岁中国女留学生江玥开车被追尾，后遭肇事女司机枪杀一案，引发关注。10月13日，拖延了两年之久的南加州大学中国留学生纪欣然遇害案宣判，首名案犯一级谋杀等4项罪名成立，将面临最少25年至终身监禁的刑期。正义最终得以伸张，但逝去的生命是永远回不来了。在花钱读书时，如何保障留学生安全，成为值得各方关注的问题。

轰动美中的洛杉矶小留学生绑架案于2月17日宣判，翟云瑶等人因严重人身伤害罪获刑，最长为13年。在此案中，未成年学生对同龄人进行非法绑架、关押，并用残忍手段折磨受害人，导致其严重受伤，受到了法律的严厉惩罚。此案的影响极其深远的。校园欺凌，不能再被认为是孩子的闹剧，而是对未成年人身心伤害的严重事件。 最近，中国方面严打校园欺凌，也许就是受到此案判决的启发。

2016，对美国和世界最大的事情，就是川普的意外当选。这一年的美国总统选举像一部精彩纷呈、却又丑陋不堪的连续剧。从微信朋友圈里的热闹讨论到选举日的踊跃投票，都显示了华人对这场选战的空前热情，其背后的驱动力是希望新总统更给华人，给美国带来更美好的明天。希拉里和川普在华人社区都有一批忠实拥护者为其做宣传，其力度和热情不相上下，而以新移民为主力的“川粉”更是格外高调。他们飞机拉横幅，挨家去拉票，且不论其是否实际影响了选情，这些行为本身就在华人参选史上留下浓重一笔。

而川普的当选，开启一个美国的不确定的时代。全世界都在猜测，川普时代美国何处去？

如今，人们只能从他的推特，以及他班子猜测其未来轨迹。但其中也有一些确定的因素。在美国川普任命人士中，不乏右翼人士和激进人士。川普宣布提名华裔政坛“元老”赵小兰为交通部长。交通部掌管的是美国的门户和动脉，而川普有计划以巨额资金“重建”美国基础设施，以此作为增加就业、重塑美国经济的重要部分；赵小兰曾担任小布什政府的劳工部长，是美国历史上第一位进入内阁的华裔，也是第一位“入阁”亚裔女性。赵小兰此番被委任重任，不仅极具象征意义，更使得人们对迷茫中的美国对了一份信心。

2016-12-30 23:34 来源: 侨报网