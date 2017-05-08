「学中文改变了我」朝气蓬勃、自信昂扬的美国青少年

宜动宜静•精彩绝伦•竞争激烈

韦伯斯特大学孔子学院快乐汉语比赛

【圣路易时报讯】美国中部时间4月29日，由韦伯斯特大学孔子学院主办的“快乐汉语”比赛在韦伯斯特大学礼堂举行。“快乐汉语”是圣路易斯市面向15至18岁学习汉语的中学生的比赛，今年已经是第九届。

本次比赛的评委由圣路易斯大学郭丽丽老师、圣路易斯现代中文学校张明惠校长及韦伯斯特大学孔子学院中方院长朱荣杰副教授担任。共分为“语言类”和“才艺类”两个大项，吸引了圣路易斯六所中学的13组选手参加本次比赛，其中有个人展示，也有集体表演。朗朗上口的唐诗、优美动听的钢琴演奏《月亮代表我的心》、古风与现代融合的歌舞《穿越时空的旋律》、苍劲有力的书法展示……选手们宜动宜静，精彩绝伦的表演让在场的老师、学生及家长赞叹不已。

节目固然精彩，竞争亦激烈非凡。最终来自圣路易斯大学高中的安艾飞（Alfrick Arun）的演讲《足球与我》和赖曼修（Matthew LaFaver）的抖空竹表演分获“语言类”和“才艺类”一等奖。据悉，本次比赛的前三名将有机会参加在瓦尔帕莱索大学孔子学院举办的“汉语桥”美中预选赛。

正如威斯敏斯特中学（Westminster Christian Academy）的马修（Matthew Moore）的演讲中所说的那样，“学中文改变了我”。而中国的语言、文化无一不影响着这群朝气蓬勃、自信昂扬的美国青少年。

(文：高旭)