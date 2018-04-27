中国一线城市重排座次 “北上广深”的叫法要改咯

依据最新一年的170个品牌商业数据、19家互联网公司的用户行为数据及数据机构的城市大数据，近日，第一财经·新一线城市研究所对中国338个地级以上城市再次排名。

据上海第一财经报道为保证榜单的延续性与可比性，这份2018年最新的城市商业魅力排行榜沿用了上一年的商业资源集聚度、城市枢纽性、城市人活跃度、生活方式多样性和未来可塑性五大指标，并维持了原有的算法框架：一级指数的权重以新一线城市研究所专家委员会打分的方式计入，二级指数以下的数据则采用主成分分析法。

结果令人没想到的是，以此综合计算得到的结果是，四个一线城市在各自的两个梯次中调换了位置——由“北上广深”变为“上北深广”。15个“新一线”城市的席次也有一些改变，依次是成都跃居新一线之首，随后依次为杭州、重庆、武汉、苏州、西安、天津、南京、郑州、长沙、沈阳、青岛、宁波、东莞和无锡。

这是自《中国城市商业魅力排行榜》发布以来，一线城市的位次三年来首次发生了变化，北京不再稳占城市榜单的第一位。在代表城市人才吸引力与创新程度的未来可塑性指数中，北京依旧排名第一，但北京的城市人活跃度指数却比去年下降了一位。

深圳的商业魅力指数在今年超越了广州，成为榜单的第三名。除了专利数量连年居首，GDP也在2017年突破2万亿元（人民币，下同），深圳的城市包容度以及所培育出的创新土壤，使得它持久向上的生长力在中国一线城市梯队中更加突显出来。

中国城市商业魅力排行榜。（图片来源：微博@第一财经日报）

这一消息一经发布便引起了网民对对各个城市的讨论，当然无论谁在前谁在后，都会有不满意的……

网民评论截图

虽然这一榜单并不是完全专业的全中国城市排行，因此引起了很多人的不满，但是从这份榜单中，我们还是能看出很多的有用信息的。

首先，在新一线城市中，无锡经过一年的蛰伏重返新一线；重庆、苏州、郑州是位次连续3年上升的3个城市。而东北城市持续衰落，沈阳的排名下降了1位，大连已经跌出新一线城市名单，落到昆明之后的第21位。

苏州看起来势不可挡，继去年过五关斩六将（进6名）后，今年再次前进2名，位列新一线排行榜第五，超越其所在省省会城市南京，苏州快速增长的高新技术企业在这当中发挥重大作用。

而上海超越北京成为第一名其实可能与过去一年，因北京开始实施更为严格的人口控制政策，文艺青年喜爱的胡同书店、经营了几十年的烟酒店，甚至是那些原本一起北漂的同伴连同存在过的整个空间一起了无影踪，而数据恰恰敏锐地捕捉到了这些细微的变化的原因。

除此外，中国越来越多城市都充分意识到，人才是城市发展的核心。因此在今年年初，南京、杭州、成都、西安和武汉等新一线城市都相继出台人才新政，吸引高校学生和专业技术人员落户。这是一场“人才争夺战”，更是城市发展核心要素的抢滩，他们日后的排名会怎样变化，也与人才的多少息息相关。

总而言之，在小侨看来，这份榜单的确反映出了现在中国城市的大情况，但是网民们其实也不必过分较真，因为相信大家心里总会有自己喜欢的一方水土对吧。

2018-04-26 23:41 来源：侨报网综合