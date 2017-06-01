中国人工智能与美国差距还有多大？

随着谷歌的“阿尔法狗2.0”轻松击败世界第一围棋手柯洁，人们对人工智能的关注愈发密切。这个已诞生61年的概念，正在互联网和大数据的推动下，正在成为下一股技术浪潮，将迎来快速发展的契机。

众所周知，美国领先人工智能领域多年，但中国近些年的投入、发展可谓奋起直追。在这样的两相竞争中，中美之间的对比就有了看头。

《纽约时报》近日刊发了以“人工智能的竞赛，中国超越美国？”为题的长篇报道，核心观点是中国在人工智能领域的投入巨大，人才团队日益向东方倾斜，与美国的差距正在缩小，甚至可能超越。

中国在人工智能领域已取得阶段性成功。此前据消息，人工智能首次作为新兴产业代表，被写入了2017年的中国政府工作报告。智能制造政策环境在一步步优化。

艾媒咨询数据显示，2016年中国人工智能产业规模增长率达到43.3%，突破100亿元。由此，业内人士将2016年定义为“中国人工智能元年”。

在发展尖端人工智能技术方面，中国有自己的优势。

过去的两年中，以百度、腾讯、阿里为代表的中国科技巨头均纷纷在人工智能领域发力。“中国正与全球同步迈进，在计算机视觉、语音识别细分领域甚至处于国际领先水平。”工业和信息化部副部长刘利华说，中国涌现出一批具备竞争实力的企业和研究机构，已具良好的发展基础。

另外，借助海量数据，中国企业已经在语音识别、语言翻译、无人车领域取得领先地位。“人工智能将是中国引领全球最好的机遇。”创新工场董事长兼首席执行官李开复说。

艾媒咨询分析师认为，中国人工智能产业起步相对较晚，但是在产业布局、技术研究基础设施方面正处于进步期。随着科技、制造业界巨头公司的布局深入，人工智能的产业规模也将进一步的扩大。

管理咨询公司麦肯锡预计，中国人工智能应用市场将以50%的增速逐年增长，远超全球市场20%的复合年增长率。

在中国加大投资的同时，美国却在削减开支。上周，特朗普政府发布了一份预算案，将削减一直为人工智能研究提供支持的多个政府机构的资金。这些削减将带来很大的影响。

中国在人工智能领域的努力大多是和平的，但它的实力和决心已经在美国国防界引发担忧。美国国防部发现，中国的资金源源不断地注入美国的人工智能公司——有些曾有望致力于未来的武器系统。

面对中国在人工智能领域的爆发期，中国工业和信息化部副部长刘利华表示，数据显示，中国人工智能专利申请数累计达到15745项，位列全球第二。

无疑，第一还是美国的。

《纽约时报》的文章也提到，中国对人工智能的巨大投入并不一定能转化成优势。过往经验告诉我们，各级政府的科技投资往往受到风险评控能力与产业孵化能力的限制。

《环球时报》评论指出，在人工智能的疆场上，中国更擅长从1到N的模仿、复制与应用、调优，而忽略人工智能核心技术的突破。美国还是在从0到1的创新方面以及在全球企业级研发竞争力层面大幅领先。

评论文章称，中国企业跟美国的全球主导企业的实际差距还很大。2016年在科技研发投入上超过百亿美元的全球主要科技企业，中国企业只有华为一家入围，还是以硬件制造业或信息通信解决方案为主导的公司。在营收上也是无法与全球领导企业相提并论。

而且，据统计，中国只有不到25%的人工智能从业者拥有超过10年的行业经验，而在美国，这一比例为50%。

看来，中国超越美国这个命题着实言之尚早。

目前，中美之间人工智能方面的合作交流基本上是开放的，中美学者会在对所有人开放的期刊上发表研究成果，来自中国的研究人员在美国研究机构中发挥着重要作用。

专家们普遍认为，中国距离美国只有一步之遥。

来源：侨报网