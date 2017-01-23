中国姑娘18岁学画画作品登苹果首页，25岁靠画画登上福布斯排行榜！

这还是我们认识的苹果吗？

我以为，

Apple官网应该是这样的：

谁知道一下，成了这个样子！

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苹果公司邀请新锐艺术家倪传婧

创作了一系列的“喜迎中国年”

倪传婧

Victo Ngai

倪传婧（Victo Ngai）广东出生，在香港长大，

美国罗德岛设计学院毕业，现工作及生活于纽约。

福布斯最新“30 under 30 ”（30位30岁以下）艺术榜榜单上最年轻的得主之一。

苹果官网首页上的年画

《吉星高照》

就是由倪传婧（ Victo Ngai ）创作的

关于《吉星高照》

Victo有着自己的理解：

“只要保持愉悦心情，好运就会随之而来”

于是，她在构图和配色上特别强调欢庆的气氛

倪传婧

是登上2014年福布斯艺术榜最年轻的插画师

她的插画作品被喻为

“用东方的色彩展现了西方的哲学”

那年她仅25岁

倪传婧出生于广州

在香港长大

高中毕业后去纽约求学

毕业于罗德岛设计学院插画系

主修插画

她的作品风格和性格一样鲜明

有着浓郁的中国风

辨识度极强

画面内容如梦幻一样美丽、神奇

“做这一行，最怕的事情就是没灵感。

灵感塞车的时候，太刻意反而出不了好东西。

我一般会尽量放松，洗个澡，逛逛公园和博物馆，灵感会从潜意识里出来。”

她说她的灵感更多来自于麦昆的一句名言：

“死亡是忧郁和悲伤的，却也是浪漫的。

因为死亡是生命的一部分，而生命是美丽的。有了死亡才有给予新生命的空间。”

“我是我自己的老板。很多人对艺术家都有一个误解，

以为画家都不食人间烟火。

其实，画画也是一份工作，一门生意，我就是给自己打工。

不，我是在打两份工，一边是创作，一边是‘推销自己’。”

上了福布斯榜的倪传婧，特别想鼓励年轻人

“这世界上，样样都不容易。”

倪传婧专属的风格，

获得了很多人的喜爱，

渐渐地，找她合作的公司，

一间接着一间，

她后来甚至和许多名牌，

像是《纽约客》、《纽约时报》、

《连线》杂志、麦当劳等合作过。

由于是国际生，毕业后，

只有一年的时间找工作，

如果不能在时间内，

得到工作签证，

倪传婧就必须离开美国。

这样的生活的压力，

让她被迫在毕业前，

就开始找工作。

倪传婧最初一直住在，

纽约的布鲁克林黑人区，

不仅要担心治安问题，

为了省钱，每天吃着，

难以下咽的饭菜。

在最困难的时候，她省吃俭用，

在圣诞节期间，印刷了600份，

自己作品的明信片，

每张明信片上，

都认真写上自己的，

简介和作品网址，

邮寄给相关的编辑、行业前辈。

而且还厚着脸皮，

给《纽约时报》的编辑，

投送自己的作品。

18岁的女孩儿决心学画，

25岁就荣登福布斯艺术时尚榜单，

倪传婧觉得自己做了一个“不可能的梦。

她说，是香港的成长环境影响了她的创作风格，

是罗德岛的专业学习培养了她的技能，

是纽约的氛围激发了她的灵感。

“我不觉得艺术是难走的路。这世界上，样样都不容易。”

但最关键的是，她自己的勤奋和执着，

在这个浮躁的竞争环境里找准了自己的声音。

来源：搜狐