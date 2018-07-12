五载桃李芬芳 舞动青春芳华 – 写在微微舞蹈工作室成立5周年之际

春花秋叶， 桃李芬芳，夏柳冬梅，舞动芳华。

今年仲夏恰是微微舞蹈工作室成立5周年。回首一起走过的这五年 ， 我们编织了一个个芳华美梦， 留下了一份份的美好记忆。微微舞蹈工作室用她五年的时光把微微老师的名字留在了我们每一个学员那斑斓的舞蹈世界里。

微微老师

付微微似乎就是为舞蹈而生的。 幼年时被喜欢舞蹈的妈妈送去考舞校， 凭着天生优越的舞蹈条件， 从2千多名考生中脱颖而出。经过5年上海舞蹈学校舞蹈表演专业的严格训练， 毕业时已然成为一名优秀的舞蹈演员。 来美后，曾在纽约的Lehrer Dance Company 任专业舞者， 并在多个专业大赛上荣获舞蹈金／银奖。随后又进入Lindenwood University 接收爵士舞，芭蕾舞及现代舞的专业学习，使她的舞蹈炉火纯青，舞技超强， 具有很丰富的感染力。2013年付微微成立了舞蹈工作室，开始了舞蹈教学的创业。

一起走过

微微舞蹈工作室的创立始于与微微老师的一次偶遇。在五年前的这次偶遇中， 于莉莉和黄蕊为了能继续儿时的舞蹈梦想，向老师求请开班授舞， 老师欣然同意。创业初期，只有一位老师两名学生，课堂设在地下室或客厅里，但这些并没有能阻挡三人的舞步，教和学的劲头依然十足。几周后，三人舞“走进西藏”成为工作室的第一支舞蹈。万事开头难，有了这个好的开头，接下来开始寻找学生， 租排练场，筹集资金。几经努力， 元老周二班，多功能周一班，舞蹈健美周三班，以及少儿舞蹈班相继成立。从那时起，学员们跟着微微老师， 苦练舞蹈基本功，学习舞蹈组合，排练舞蹈节目。一段时间的训练学习以后，我们带着微微老师编导的舞蹈， 参加了多个舞蹈盛宴，全美舞蹈周National Dance Week，圣路易斯舞蹈节Saint Louis Dance Festive，圣市专业舞蹈节春之舞Spring to Dance，圣路易斯国际嘉年华会International Institute’s Festival of Nations。同时也活跃在圣路易斯春节晚会， 中华日以及华人社团各类活动的舞台上。

春耕夏耘

微微老师不仅是出色的专业舞者，也是位优秀的舞蹈老师和编导。她教课的风格应该是严厉中带着些许真性情，教学內容总是那么丰富而具有吸引力，常常会让我们在两小时的课堂上，专注于舞蹈动作和舞步而忘记了一切烦恼。微微老师特别重视培养学员的舞蹈基本功， 舞蹈表演力，音乐理解力， 感染力和想像力等多方面能力，保证每位学员都能受到专业的舞蹈训练。作为老师， 她耐心细致地教授每一个动作， 精编细排每一支舞蹈。她了解每个学生的特点，发现她们身上的闪光点。她能在短期內教会舞蹈零基础的学员听音乐合舞蹈节奏，把舞跳得有模有样。她也注重培养有一定舞蹈基础的学员用感情和眼神去表演舞蹈。并用自己的舞蹈使学员懂得，舞蹈本来就是将内在感情外在表现的过程，要能很好地控制舞蹈节奏，让肢体和音乐完美合拍，演绎出舞蹈的主题。微微老师编导的舞蹈多是展现在多个民族的独特风格和不同舞种的特殊技巧上。她一直用这种方式编导适合学员的舞蹈，永远都不会穷尽的。在我们追逐舞蹈梦想的道路上，很幸运地遇到了像微微老师这样的专业舞蹈老师。

舞动芳华

在这五年美妙的时光里， 微微老师总是提供给学员许多舞台表演机会，把课堂上教授的基本功，舞蹈组合及教学节目， 融进舞蹈表演的节目中。学员们可以一边学习，一边登台表演， 在一次次的表演中得到锻练和提高，逐步丰富了舞台表演经验， 从容地适应各种舞台表演。五年来，我们表演过的舞蹈五彩缤纷。从最早期表演的群舞“江南雨”，用古典舞展现江南女宛若芝兰的优雅。汉唐舞蹈“霓裳羽衣”，把人们引入美仑美幻的仙境。汉族舞蹈“辣妹子”，以干净利落的舞步和指尖上快速旋转的手绢花，显现妹子的俏丽和火辣。武术舞蹈“少林舞韵”，将少林功夫和舞蹈完美结合，新颖独特。到中期表演的伞舞“美人吟”，婀娜美人舞出梦幻迷离的柔情。维吾尔族舞蹈“达板城的姑娘”，通过活泼欢快的肢体与眼神的配合来赞美维吾尔族姑娘的美丽。藏族舞蹈“溜溜康定溜溜情“， 揉合藏族舞的风格和现代舞的风韵， 表达藏族女孩对幸福生活的热爱和向往。

更有近期表演的舞蹈“百花争艳”，这支充满戏曲韵味的舞蹈，要将2.2米长的水袖甩出花，还要做出翻身，下腰，旋转等高难动作， 刚柔相济，技艺结合。由于舞蹈的难度高人数多，前后花了一年多的时间准备和排练。老师精编细导，无私传授，耐心辅导。学员们挑选舞裙学画戏妆，勤学苦练，挥汗如雨，乐此不疲。从一开始甩水袖时腰酸臂痛，找不到要领，到把水袖舞得收放自如。看起来飘逸轻灵的动作，其实是需要学员们台下千百次的练习。现在回想起这一幕幕， 学员们还是坚持说，这些付出都是值得的，我们把最完美的舞蹈呈现给了观众。

在习舞和排练的相处中，学员们相互交流，相互鼓励，一起学习，一起感悟，一起进步，一起分享。舞蹈早已成为我们生活中不可缺少的部分，我们洒下了只有自己才知道的汗水和泪水， 经历了习舞和排练中的艰辛和不易，也很享受绽放在绚丽舞台上光彩夺目的那一刻。

感恩与未来

我们由衷的感恩微微老师一年年的辛勤耕耘， 使我们受益匪浅，让我们跳出快乐，舞出青春美丽。感恩我们的家人，是他们默默在身后支持着我们的舞蹈梦想。还要感恩那些帮助过我们的摄影师和朋友，是他们将我们定格在精彩瞬间，为我们留下永久纪念。也要感恩我们每位学员，虽然我们年龄不同，职业各异。但都热爱舞蹈艺术。舞蹈让我们放下胖瘦体态，放下不善舞蹈表演的困惑，拾回自信和优雅，拾回对美的追求和对舞蹈艺术的执着。

展望未来，我们会带着微微老师编导的舞蹈，走向更加广阔的舞台。要让大家发现有这样一群追梦人，在为舞蹈的梦想坚持着。无论梦想有多远，我们都会一如既往地舞蹈下去， 把中华文化的种子传播得更远。微微舞蹈工作室的明天充满阳光！

汇演预告

八月四日，来自微微舞蹈工作室各班近40位少儿和成人学员，将在舞台上带来精彩的年度汇报演出，展现她们对舞蹈的热爱和本年度的学习成果。少儿舞蹈暑期班的小朋友们表演的舞蹈有： 滴滴吹的“小螺号”，彝族舞蹈“索玛花开”，独舞首秀“大姑娘美”， 蒙古族舞蹈“驰骋草原”，佤族舞蹈“佤山映像”。成人学员将带来藏族舞蹈“珠穆朗玛”，长绸舞“凉凉”，古风旗袍配檀香扇“女人香”等 。欢迎各界朋友前来观看。

微微舞蹈工作室年度汇报演出

时间：

8月4日晚上7点

地点：

Just Dancing Studio

236 Old Meramec Station Road, Manchester MO 63121



（黄蕊撰稿，付微微提供图片）