什麼都阻碍不了她，成為好莱坞最性感的女神

平胸、会打架、参过军、为角色增重17磅肌肉

但这些从来没有阻碍以色列第一美女：盖尔·加朵

成为好莱坞最炙手可热的新晋女神

不同于往常英雄救美人的传统套路

作为史上第一部女性超级英雄电影

盖尔·加朵饰演的神奇女侠

拯救的是全球动漫迷心中的绝对王者——超人、蝙蝠侠

气场全开的飒爽英姿、每个毛孔都写满战斗力，直接将旁边的两位E罩杯猛男秒为背景板。

可以说，这个神奇女侠，完全满足了人们对超级女英雄的终极幻想

她不仅拥有让人过目难忘的盛世美颜

360度无死角的超级大长腿

战斗力更是爆表！孤身一人在枪林弹雨中抵御千军万马

一个Move 就秒杀一票人，简直帅到飞起！

酣畅淋漓又干净利落的动作场面，让人荷尔蒙持续飙升

力量与性感，在她身上同时迸发，无一不让全球影迷为之疯狂

对于这个首部以女性为主角的超级英雄电影，IMDb 罕见地给出8.4分高分，烂番茄新鲜度高达97%

在美国《娱乐周刊》公布的“史上50位最具影响力的超级英雄”排行榜上，神奇女侠更是位列榜首

尽管如今好评如潮，但在之前，加朵在网上却受到了不少动漫粉的吐槽，只因为加朵是个不折不扣的A杯。

在原著里，神奇女侠的形象，是典型的爆乳沙漏型身材，历届扮演者也基本上是这个身材。

但加朵对于网上的差评，心态完全不受影响，“虽然我胸小，但我有大长腿啊”，机智满分的高情商回应，为她赢得了不少好感

尽管回应得很轻松，但很多人并不知道，为了演好这个亚马逊女战士，加朵提前接受了为期9个月的魔鬼训练，苦练功夫、剑术、柔道、拳击等全套技能。

健身房里的挥汗如雨，让她足足增重了17磅肌肉，也为电影里流畅到惊艳的打斗动作奠定了基础

更让人吃惊的是，加朵在拍摄时，发现自己怀孕2个月，但为了不被差别对待，她只告诉亲近的人，即使怀着孩子，依旧坚持不用替身，亲自完成奔跑等大量的动作戏。

等到后期补拍镜头的时候，加朵怀孕5个月的肚子已经藏不住了，尽管可以用替身抓拍特写，但盖尔还是坚持自己亲自完成，在腹部盖了绿幕，再用后期特效修复。

加朵的敬业精神也彻底征服了工作人员，连制片人查克·罗文采访时都忍不住感慨：“这非常特别，我干这一行已经很长时间了，但我此前从来没有经历过这样的事情”。

不仅颜值逆天、专业技能爆表，加朵待人真诚、率真可爱的性格，几乎让所有和她合作过的工作人员，都爱上了她，男主克里斯·派恩对她的评论，简直宠溺到不行。

尽管有孕在身，每天还要拍摄大量的动作戏，但加朵在片场还是不折不扣的开心果。

对于这位新晋女神，时尚大刊是这么评价的：“她既有娜塔莉·波特曼式的清丽，又有泰勒·斯威夫特式的甜美，还有坎蒂丝·斯万内波尔式的娇媚”。

19岁拿下以色列小姐冠军，2015年，在国外知名电影评论网站。TC Candler 评比“世界最美面孔100人”中，排名第二，加朵是无数好莱坞媒体心中的“以色列第一美人”。

不同于好莱坞传统美人，盖朵从来不是单纯的花瓶，根据以色列法律：“每个公民，不分男女，都必须参军”，20岁参军的加朵，凭借惊人的毅力，成为了一名作战教练，在参军的两年时间内，不仅学会了各种格斗技巧，还磨练了自己坚韧的意志

服过兵役的经历，也成为她日后出演《速度与激情》的契机，尽管是人生第一部戏，但加朵饰演的Gisele 一出场就惊艳全场

不仅身材好到不行，戏里飙车、打斗更是全程不用替身，帅翻天的表演，也怒圈了一波粉丝，以至于后来Gisele 生死不明时，还引发影迷大规模抗议。

凭借这个角色一炮走红的加朵，并没有满足于饰演花瓶角色，就像《速度与激情》里Gisele 的名言：“Don’t send a man to do woman’s job！”（世界上很多事儿只有女人才能搞定）

正处于事业上升期的时候，她选择义无反顾地嫁给了丈夫Yaron Versano，遇到合适的剧本之前，享受最普通的家庭生活：，素颜逛超市、日常锻炼保持身材。

作为演员，加朵有一套自己的理念m就像在真人秀里，加朵曾经吐露过的那样：女儿曾经告诉她，认为童话里公主总是睡着了，王子总是来叫醒公主的。

为了告诉女儿：女性可以不依附任何男性，成为独立自主的个体，加朵出演了神奇女侠这个角色，一个甚至能反过来救英雄的公主。

在她身上，人们第一次发现，女人也可以充满力量和强壮，完全不需要靠男英雄拯救。

这位女性超级英雄，终于不再是波涛汹涌的黑寡妇式性感，也不再是男人群戏里的调味品、单纯的性感符号。

加朵用充满力量的肌肉张力，彰显着一种由内而外的强大，在她身上，刚毅与美艳、帅与美同时并存这种充满力量的美，却更让人钦佩和敬畏

加朵用自己的实际行动，告诉好莱坞乃至整个世界，什么是真正的性感。



这种令人敬畏的女性形象塑造也让盖尔·加朵获得了联合国授予“维护妇女和女童权益”新任荣誉大使。

在女德大师这类精神糟粕，还能大肆宣扬的年代里，无论是在看得见、还是看不见的地方，对于女性的轻视，从来没有真正的消失。

盖尔·加朵的自信坚强与独立，更显得弥足珍贵，她让很多小女孩明白：“扮演柔弱的公主很好，但扮演一个独立强大的女超级英雄也同样很有魅力。”

盖尔·加朵用自己的行动，诠释了何为真正的女权，就像她自己所说：“我小的时候我妈妈就教导我跟我姐姐，要做一个自信，有志向的女人。我也总感觉自己充满了力量。并不是说我比多数男人强大，只是我们的头脑都相同，也能达到相同的成就。”

來源：pintchina