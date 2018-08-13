上周六8月4日微微舞蹈工作室在Just Dancing Studio 举行了2018年度的汇报演出，也恰逢微微舞蹈工作室成立5周年。来自三个成人班和暑期少儿班30多位学员在舞台上的精彩表演，展现了她们对舞蹈的热爱，和这一年习舞的成果。

这次汇演只进行了短短一个小时，但舞蹈节目却是丰富多彩，包括多个民族不同风格的舞蹈，还有行雪功夫馆的武术和专业舞者叶莺的肚皮舞。

汇演是由JiaJing Chen和Andrew Greenwood主持。少儿舞蹈“小螺号”以那欢快舞步和旋律，拉开了汇报演出的帷幕。“索玛花开”是一支彜族舞蹈，小演员们那多变彝族舞步，丰富的胯部动肢，让观众感受到了彜族舞的魅力。大眼晴小姑娘Miya Li为大家献上了她人生的处女秀独舞“大姑娘美”，以其热烈，活泼，欢快的特点，得到了观众的喜爱。

蒙古舞”驰骋草原”是由四位小朋友表演，舞蹈展现了驰骋在大草原上的草原儿女那特有的民族自豪感和自信心。三人少儿舞蹈“佤山映像”，带来了大山深处浓浓的佤族风情，舞姿独特的佤族舞蹈。

成人周一舞蹈班表演的长绸舞”凉凉”，融合古典舞和现代舞元素，用长绸舞出了古典美飘起了中国风。

周二舞蹈班的学员们身着洁白长袖和精美头饰，将西藏舞蹈“珠穆朗玛”那独有的欢快奔放和厚重的舞蹈风格，仿佛引领观众走上了珠穆朗玛高峰。

舞蹈专业硕士，国家二级体操裁判，西北五省体育舞蹈，拉丁舞冠军，擅长拉丁舞肚皮舞爵士舞的叶莺，献上肚皮舞“LaLaLa”，专业舞技惊艳全场观众。

由行雪师付带领的行雪少林功夫馆的小演员们，得到行雪师付的真传，个个生龙活虎，一展身手，纷呈了精彩的少林功夫。

压轴的舞蹈“女人香”是由成人舞蹈班的学员表演。学员们身姿婀娜，衣着古风旗袍，手持檀香扇/羽毛扇，踩着闪亮的高跟鞋，伴着Por Una Cabeza精典名曲，舞动着那香香的古典风。

汇报演出的结束，预示着我们将要在微微老师的指导下学习排练新的舞蹈，接受新一轮魔鬼般的舞蹈训练，迎接各种全新的挑战，带着微微老师编导的舞蹈，登上更加绚丽多彩的舞台。

（黄蕊撰稿， Zoey Springer, 李顺强，周以华摄影）