会计师紧急替补上场，14分钟扑掉对方7个射门！这一幕，热血！

周四夜晚，联合中心球馆，

北美冰球职业联盟（NHL）的这一场是“芝加哥黑鹰”对战“温尼伯喷气机”。

比赛进行到途中，

黑鹰队的守门员因伤下场……

而当比赛重新开始，

当黑鹰队的替补守门员穿着90号黑鹰球衣站上冰场的时候，几乎所有的人都在窃窃私语。

“他是谁啊？”就连广播员也在大声询问道。

没有人认识他，但并不奇怪，因为他从来没有在冰球界顶级盛事NHL进行过比赛，

他只是一个紧急替补，事实上如果不是两个常规守门员接连受伤，也根本轮不到他上场。

大家并不对他抱有太大的期待，

评论员轻佻的评论着他的穿着，说他的衣服像是从别人那儿借来的一样不合身，

观众们对他的上场无动于衷，更没有欢呼和掌声，只有队友轻轻拍了拍他的背，

他也并不在意，有些谨慎的环顾四周，默默的走到了自己的位置上……

第三节比赛继续进行，很快，人们就大跌眼镜……

因为这个黑鹰90号也太……太厉害了吧！

在上场之后的短短14分钟里，他居然连扑了喷气机队的7个球！

庞大却又灵活的身躯，

优秀的预判意识，

精准而充满力量的手法，

让他如同一堵厚厚的墙，彻底阻碍了喷气机的射门机会，

把黑鹰和喷气机的比分死死的咬在了6:2…

如果说，一开始人们还觉得他只是碰巧，

那么当比赛进入倒计时白热化，他还一如既往的稳稳的挡住了所有进球时，人们控制不住的开始狂欢！

之前还嘲讽他的评论员也一再改口， “Froster再阻挡一球！””这个球停的是真的好！””真的无法控制自己，就是想为他欢呼！”

在7球之后，现场彻底炸裂！

虽然他之前毫无名气，但是凭借实力，这个男人彻底掌握了球场！

最终，黑鹰获得了胜利。

黑鹰90号，成为了当天晚上联合中心球馆当之无愧的Super Star！

“他到底是谁！！！”人们又开始互相询问了，但是态度和语气跟之前完全不一样……

所以，他到底是谁呢？

当体育记者们兴致勃勃的查看着他的资料时，几乎不敢相信自己的眼睛，

因为，这个在球场上遇神杀神的男人，居然不是一个专业球员，

他只是个业余球员，他的本职工作是一个会计……

嗯……他叫，Scott Foster，今年36岁，

他是两个孩子的父亲，职业是会计，

甚至就在比赛开始前几个小时，他还坐在自己的办公室里，兢兢业业的对账到下午五点……

在周四比赛之前，他不仅从未打过NHL，甚至已经有十多年没有打过高强度的冰球比赛了，

回想他上一次算的上专业的冰球比赛，居然还是在2005年，

那时他在西密歇根大学的业余球队，当了三年业余球员。

在芝加哥黑鹰队，他是被临时签下的“紧急替补守门员”，

一般情况下，替补队员基本上不会有出场机会，因为球队本身就会有职业替补，紧急替补只会在连职业替补都没能上场的情况下临时顶一顶用的…

平时，他们只会坐在记者席或者干脆就坐在看台上，

他们所签约的协议也是按照出场次数来分成，而且对于Foster来说，就算出场了也没钱，

因为劳务合同上明确规定，之前没有打过职业比赛的，第一次出场不给钱。

不过Foster并不在意，因为他实在是太热爱这项运动了！

从大学起，他就是冰球队的一员，渴望能够凭借自己的力量打入NHL，

但是，也许是因为天赋不够，随着年纪慢慢变大，他进入职业球队的机会越来越小……

不过他并没有因此放弃……

平日在工作之余，他加入了一家名叫Johnny’s Ice House的非专业球队，

没有金钱，没有什么荣誉，完全是靠着一腔热血和顽强的意志，十几年来坚持着冰球练习…

这个赛季，他在NHL被临时签下当过十几次紧急替补，

但是，他从未有过一丁点上场机会，坐了十几次冷板凳……

不过他从来没有放弃过，替补也很好，只要有一丁点的出场机会，他都可以等，

虽然他36岁了，虽然他不是职业球员，但是这有什么关系？

万一呢？万一就轮到他上场了呢…

机会终究是给准备好的人，

终于到了这周四，在这场比赛开始的前几个小时，黑鹰队的守门员Anton Forsberg在晨训中受了伤，

没想打比赛途中，另一个守门员Collin Delia又负了伤，

Foster被告知，我们没守门员了，该你上场了。

从来没有打过职业比赛的菜鸟，突然就站在了顶级比赛上，面对着北美最顶尖的球员，

这是什么感受？

对于Foster来说，是懵逼，是彷徨，是震惊……

周围没有任何人告诉他你该怎么打，你该怎么做，只有一声声的狂吼，“快点把你的头盔戴上！”

镜头扫过Foster的脸庞，他的眼里透露出迷茫……

但是很快，Foster就坚定了起来，这不是他等了很久的机会吗？这不是他一直以来的梦想吗？

“我只需要忽略这些恐惧就好。”在事后接受采访时，他腼腆的说着。

事实证明，他的确不需要别人的建议，在队友的配合下，他如同一堵墙，阻挡了来自各个角度的进球。

整个联合中心球馆，甚至整个互联网，都因他而狂欢……

就连新闻记者也忍不住写到，

“Scott Foster可是一个从未参加过职业冰球比赛的人！他在为黑鹰队大比赛！他从Patrik Laine(喷气机球员）手下救了一球！这是什么情况！”

他自己的业余球队也在为他而欢呼……

“Scott Foster，我们的守门员！在NHL的黑鹰队打比赛！救了这么多球！冲啊！”

他精彩的表现不仅让他赢得了球迷的欢呼，还为他赢得了用来奖励比赛中表现优异的选手的“腰带”。

普通人居然也可以站在职业联盟的场上，普通人居然也可以在NHL里有优异的表现，

Foster一瞬间成为了千万冰球粉丝心中的“励志杰克苏”，

他的存在让无数业余球员也开始相信，自己终有一天也可以像他一样完成梦想…

有网友激动的写道，

“Scott Foster就是我们为什么要在啤酒联盟（成人娱乐性质的冰球联赛）坚持这么久，为什么要不断进行比赛的原因！”

有人说，Scott Foster简直就是21世纪的《追梦赤子心》，

像电影里那个一直做冷板凳的橄榄球运动员丹尼尔· 鲁迪一样，

他们一样意志顽强，一样坚持努力，终于在重要比赛中发挥了巨大的能量，帮助球队拿下比赛。

在接受采访时，Foster本人他也是激动万分，

“这是任何人都无法从我身上夺走的荣光，这是我可以回家，骄傲的告诉我孩子的事情。”

他也鼓励大家，只要一直埋头努力，终有一天可以打出自己的一球。

也许别人会嘲笑他的年龄，嘲笑他的固执，嘲笑他的不切实际，甚至嘲笑他不合身的衣服，

但是他终究用实力告诉大家，梦想是可以实现的，只要努力，只要坚持，

十年，不过如此。

不过，突然起来的关注度也并没有让他得意忘形，他诚恳的表示，自己还是会回归白天的工作，

脱下黑鹰90号球衣，换上套头衫，他还是那个勤勤恳恳的会计……

用十年的坚持，换来十四分钟的精彩赛场，

他或许没有职业球员的天赋，但是他拥有的是比别人多很多倍的努力与坚持，

谁说会计不能打NHL？先看看Scott Foster！

来源：英国那些事儿