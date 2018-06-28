【聖路易時報訊】為聖路易華盛頓大學殷起彭教授在學術研究上之傑出成就和華大生物醫學工程開路先鋒，並提升華大科研與世界級醫學院結合，聖路易市市長Lyda Krewson特頒文告，頒訂2018年6月20日為聖路易市「殷起彭博士日」(Dr. Frank C. P. Yin Day)

頒佈文告同時，華大宣佈將在新建之工程學院大樓內興建一座以「殷起彭教授伉儷」為名之紀念花園，以彰顯殷起彭教授伉儷對華大貢獻之傳奇。

在頒佈文告和宣佈紀念公園儀式中，華大現任校長Mark and Risa Wrighton伉儷，前任校長William Danforth博士，華大生醫工程系系主任Lori Setton博士及學術界人士多人與會慶祝。

殷起彭教授夫婦不但在聖路易華盛頓大學寫下了生醫工程傳奇的一頁，同時也為華裔學者在生醫工程科研領域中創建了一個傲人的里程碑。

華裔殷起彭教授是生物醫學工程界之開路先鋒，獲有麻省理工學院航空工程學士和碩士學位，再決定攻讀生物工程，進入聖地亞哥加州大學，追隨有生物醫學之父之稱之馮元楨(Y. C. Fung)教授研讀生物工程。1970年殷起彭是第一位獲得生物工程博士學位之研究生，更在醫學院完成醫學博士學位。殷起彭博士之後進入約翰.霍普斯金大學生醫工程和心臟醫學部門，專研組織生物醫學，成為該校臨床部門第一位華裔教授。

1997年，殷起彭博士應聘聖路易華盛頓大學，創立華大生物醫學工程系，擔任系主任。近20年來，華大生醫工程系在殷起彭教授領導下，不但硬體設施大樓實驗室一一建立，軟體科研方面著有成就，將華大生醫工程系與世界級醫學院緊密結合，成為美國生醫工程界頂尖之學系。

2009年殷起彭教授獲得華大傑出教授獎，在科學領域中受到極大肯定。殷起彭教授是美國醫物工程學會發起人之一，美國醫學工程學會研究員，國家生物科技顧問委員會委員，並曾任美國生物醫學工程學會會長，美國醫學工程學會生物醫學工程學報總編輯。

為感謝並肯定殷起彭教授伉儷(Frank & Grace Yin)創建聖路易華盛頓大學生物醫學工程系之卓越領導和組建成就，一項由學術界, 校友和贊助人共同發起,名為「殷起彭教授伉儷講座」於2016年正式成立。2016年4月26日該講座舉行了第一次研習會，邀得麻省理工學院化工系首席教授Robert S. Langer博士擔任主講人蒞校演講，同時舉行科研展示會、分組演講討論會，這個高層次之學術講座是對殷起彭教授伉儷幾十年來對華盛頓大學生醫工程系貢獻最大的肯定。

殷起彭教授夫人陳綠綺(Grace Yin)女士是一位鋼琴家和鋼琴老師，畢業於新英格蘭音樂學院、Mills學院和聖地亞哥加州大學，教授鋼琴，培育英才多年。她的學生包括知名小提琴家Hilary Hahn和Eric Zuber。自始至今，她一直是殷教授最大支柱，關心、參與、支持生物醫學工程系之各項校園和校際活動，是華大生醫工程系第一夫人。

殷起彭、陳綠綺教授伉儷育有二子 Gregory、Jeffrey 和三位孫子女。