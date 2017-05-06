您知道全球最大星巴克在哪儿吗?

全球最大星巴克2019芝城开业

据《芝加哥论坛报》、芝加哥NBC电视台报道，全球最大连锁咖啡店星巴克（Starbucks）近日宣布，他们选定在芝加哥市的密歇根大道建立全球第一大的星巴克咖啡文化品牌概念店——星巴克烘培工坊与臻选品鉴馆（“Starbucks Reserve Roastery”），简称星巴克咖啡坊。

从星巴克公司已经对外公布的咖啡坊效果图中看出，这是一个面积4.3万平方英尺，拥有4层楼高的豪华咖啡厅。星巴克执行主席舒尔茨（Howard Schultz）介绍，他们将在芝加哥打造一家最新的品牌概念店，在这里顾客可以看到许多珍贵的咖啡品种。星巴克计划利用4层的超空间，将咖啡烘焙、酿造、包装以半开放的方式，将制作流程对外透明化，增强体验感。除了销售咖啡，店内还有正宗意大利面包和其他高端甜点。不同于现有星巴克“快餐咖啡店”的形象，这座咖啡坊将会是一个以咖啡为主题的体验乐园。

市长伊曼纽尔在一份声明中表示，华丽一英里的密歇根大道是芝加哥的知名景点，每年可吸引数百万的游客到此一游。这里是全球最大咖啡坊的理想建设地，也是对芝城的重要投资。建成后的星巴克，与繁华的街道交相辉映，一定是一番“令人惊叹”的场景。

芝加哥星巴克计划于2019年正式开门营业，具体地址646 N. Michigan Ave，该址此前是一家名为Crate & Barrel的现代家具店。

据了解，芝城的咖啡坊虽是最大，但已是全美第3家，第一家位于星巴克老家西雅图市，第二家将于明年落户纽约。2016年，上海市宣布计划新建国内首家海外星巴克咖啡坊，店址位于南京西路，总面积2700平方米。星巴克透露，除了建造咖啡坊，还计划明年在芝城西环开一家典藏咖啡馆（“Reserve” store）。