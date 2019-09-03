【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

酷暑渐远，金秋送爽。九月的第一天下午，圣路易斯国际象棋俱乐部（Saint Louis Chess Club STLCC)召开了一次特别的会议。这次会议的主角们，并不是以往在象棋名人堂常见的国际象棋的特级大师(Grand Master) 们，而是近年来活跃在圣路易斯国际象棋棋坛的一群10-15岁的学生们和家长们。

圣路易斯是美国国际象棋的棋都。国际象棋在本地的壮大和发展，得益于本地著名的金融家，慈善家和国际象棋爱好者Rex Sinquefield和他太太Jeanne Sinquefield。

他们于十多年前开始，在Central West End的Maryland大街上购入几栋古董房，建立了圣路易斯象棋俱乐部和世界象棋名人堂。一方面，STLCC广邀世界上国际象棋的特级大师们，来圣路易斯参加各种国际级和国家级的象棋比赛，扭转了从1973年以来，国际象棋在美国日趋消弱的趋势。增加了圣路易斯在国际象棋界的知名度；另一方面，俱乐部内外常年整齐摆放的棋桌，让各个级别的象棋爱好者随时可以驻足下棋，满足了社区居民博弈心理。

圣路易斯国际象棋俱乐部的Scholastic部门，常年致力于圣路易斯County和City以及周边学校的K-12学生，对他们象棋爱好的培养和推广：STLCC 免费到圣路易斯周围13个学区超过120家学校的课后班教授象棋；和偏远地区的30多所中小学建立了合作伙伴关系；邀请特级大师来教授暑期象棋夏令营；定期举办Scholastic象棋比赛；在俱乐部安排不同水平的象棋课程。

近期，在各界象棋爱好者的多方促动下，以及各方象棋资深负责人的严格选拔下，有19名优秀的青少年们入选了首届圣路易斯国际象棋青少年代表队和少年预备队(STLCC Chess Select Team and Jr. Select Team) 。

他们于2019年9月1日举办了开学典礼，开学典礼是由SLTCC Scholastic的资深经理Tony Chen主持，同时也请来了国际象棋的特级大师GM Varuzhan Akobian。GM Akobian也将担任首期两队的主教练。

在开学典礼上，Tony Chen表示，STLCC将配合GM Akobian的教学，为从本地的中小学生选拔和培养Grand Master梯队做出不懈的努力。STLCC会组织团队们参加本地和全国的象棋大赛，安排和其他地区以及国际上不同象棋俱乐部的选手们对战。

据悉，SLU和MIZZOU也会给合格的选手不同程度大学入学奖学金。