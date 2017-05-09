华裔建筑师钱以佳获设计奥巴马图书馆殊荣

【圣路易时报编译】纽约华裔女建筑师钱以佳(Billie Tsien)和其丈夫托德 · 威廉姆斯(Tod Williams)的建筑师事务所获选设计奥巴马图书馆 。奥巴马更是对他们的设计做出了高度评价，认为“不但风格非凡，而且价值非凡”。

此次中选的华裔建筑师钱以佳与她的夫婿威廉姆斯在纽约共同经营一家建筑事务所（Tod Williams Billie Tsien Architects | Partners），是所谓夫妻档的商业伙伴。

据《建筑师》网站的报道，现年67岁的钱以佳与74岁的威廉姆斯相识于1977年，当年钱以佳成为威廉姆斯手下的一名员工，经过一段时间的了解，威廉姆斯称赞钱以佳是“我所能拥有的最好的宝物”。他们于1986年开办事务所，目前该事务所拥有30多名员工。

在近40年的设计师生涯中，钱以佳夫妇所设计的作品不但遍及全美，也扩展到香港及印度的孟买。据《世界日报》报道，钱以佳也是纽约公共艺术基金会“建筑协会”的董事，同时在宾州大学和密歇根大学担任客座教授。他们夫妻的设计擅长将艺术美学融入建筑，纽约市的美国民俗艺术馆（American Folk Art Museum）、芝加哥大学校园内的罗根艺术中心（Logan Center for the Arts）、纽约的高线公园（High Line Park）等都是他们的设计作品。

按惯例，现任总统卸任后会建造一座总统图书馆，将总统在任期间与总统有关的文件、资料、礼品等移送到图书馆，开放给公众，供学者、研究者及有兴趣的民众使用。总统图书馆的建造由民间筹款，因此，为了募集资金，2014年1月成立了非营利组织奥巴马基金会，全面负责筹备建造奥巴马总统图书馆，图书馆设计师的公开招标及选定，就是其中的重要一环。奥巴马中心选在芝加哥市南区，这是历任总统图书馆中第一个选在黑人社区的图书馆。

奥巴马图书馆将落脚芝加哥南区，预计耗资5亿美元。从去年底开始征集设计方案，共收到来自全球25个国家、共144位建筑师的作品，其中100份来自美国本土，最后共7名入围，其中四家来自纽约，一家在芝加哥，另两家来自欧洲。

入选设计师只是向奥巴马夫妇呈现概念设计方案，目前这些方案并未对外公布。 建筑评论家保罗·戈德伯格(Paul Goldberger)是奥巴马夫妇选取设计方案的顾问。他表示：“(选取设计方案的)过程是为了选出一个建筑师而不是这个建筑的设计图。真正的设计过程要重新开始。” (2016-07-02)

奥巴马图书馆将是芝加哥首个总统图书馆，也将是芝加哥市建筑史上最负盛名的项目之一。同时，它也将是首个坐落于以非裔美国人为主的城市社区中心地带的总统图书馆。

奥巴马图书馆的建设将从2017年奥巴马离任后开始，目前还需募集数亿美元，该工程预计在2020年或2021年竣工。

据悉，现年67岁的钱以佳出生在纽约州，在耶鲁大学获得学士学位，在加州大学洛杉矶分校获得硕士学位。她与丈夫威廉姆斯在纽约市开设建筑师事务所，也同时在宾州大学和密歇根大学担任客座教授，他们的著名作品还包括纽约市美国民俗艺术馆(American Folk Art Museum)和林肯中心庆祝50周年的鲁宾斯坦有机绿中庭。

钱以佳夫妇多次获得各种大奖，包括美国建筑师学会、英国皇家建筑师学会、美国艺术文学院（American Academy of Arts and Letters）、纽约市政艺术协会等颁发的奖项。钱以佳夫妇双双获得2013年国家艺术奖章（National Medal of Arts），由奥巴马总统向他们颁奖，这是艺术领域的最高荣誉奖。