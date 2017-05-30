W Karaoke Lounge to Bring Asian-Style Karaoke to the Loop

【圣路易时报讯】据河畔时报杂志5月23日报导，一家有着纽约设计格调，拉斯维加斯赌城豪华装璜之亚洲款式W Karaoke Lounge 卡拉OK厅即将于今年十月在圣路易大学城Loop商圈开张，为圣路易地区经济注入新活力，也让主流社会看到华裔之经济实力。

W Karaoke Lounge 位于6655 Delmar大道，占地4千平方呎，它的前身是在Loop商圈大闹新闻的上空彩绘酒吧Social House II，这间酒吧已开了四个月，但是闹足了新闻，由于不合当地的风土人情，终究走上被迫关门命运，在这之前，这栋建筑是一间传统式的运动酒吧Market Pub House。

有着新式经营理念和商业头脑经验W Karaoke Lounge卡拉OK厅的老板正是Loop商圈Corner 17中餐厅和Joy Luck Chinese Express 的老板Ivan Wei，他说早在8年前当学生的时候，他就想在这里开一家类似的店，虽然在圣路易斯已有韩国式和中国式的卡拉OK，但Ivan相信那些店可能显得老些，跟不上现在来自全球各地的学生们想要的。

在 W Karaoke Lounge，装璜将是以中国、韩国和日本风格为背景，再加上像纽约、洛杉矶等大城市夜生活的元素，又漂亮又吸引人，像到了拉斯维加斯赌城，店里将有十一个私人厅房和配备先进的卡拉OK机，还有更大的舞台和酒吧，让客人尽情发挥。

Ivan表示，以前亚裔学生不是那么多，但现在不同了，愈来愈多的亚裔学生和亚裔移民来到圣路易斯，而且，Ivan强调许多美国顾客不喜欢在大庭广众前唱卡拉OK，他们只想与家人和朋友在一起，所以W Karaoke Lounge 的模式，可以适合这两种客人的需要。

Ivan希望这间卡拉OK厅可以在今年10月前开张，营业时间计划下午两点开始，周五、六到凌晨两点，平时则开到午夜12点，将会提供一些简便、适合美式风格和泛亚口味的餐食。