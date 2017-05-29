南加大录取18岁华裔美女高尔夫球手何沐妮

95后华裔少女何沐妮，由于出色的高尔夫球表现而被南加大（USC）录取，成为该校2017级新生。成功路上，除了父母孟母三迁的良苦用心，还有何沐妮孜孜不倦训练的辛苦汗水。

何沐妮1999年6月生于四川成都，7岁开始学球，2009年，何沐妮与家人移民加拿大，在全美著名的USKG世界青少年冠军杯赛斩获女子10岁组亚军，一战成名。此后她又赢得世界青少年高尔夫锦标赛11-12岁组亚军、美国青少年大师赛11-12岁组冠军等荣誉，被不少行家看好华裔高坛的一颗未来之星。世界业余排名第52位的何沐妮与南加利福尼亚大学签约，成为该校2017级新生，并在2月帮助南加大夺得春季赛季首场比赛的冠军。

来源:侨报网综合

无心插柳 柳萌芽

1999年出生在成都的何沐妮有一个爱好高尔夫球的爸爸。这让她在小小年纪就有机会接触到这项运动。

不过何沐妮的高尔夫球之路，谈不上半点“世家传承”或者“父梦女圆”式的刻意。

那时的何沐妮刚6岁，她还只是把高尔夫球当作是玩具。而爸爸带她一起去球场的目的，也不过是单纯的顺带让她玩一玩，做做户外锻炼。不过，球场开办的暑期培训班却让这个小姑娘感觉还不错。

到后来，何沐妮上小学一年级了，要在学校住读。为了逃避住读，何沐妮主动向父母提出要求，她要天天回家练习高尔夫球。于是，从小学二年级起，何沐妮开始了系统的高尔夫球训练。

这个动机朴素而又偶然的自主决定，就是何沐妮高尔夫球之路的最初萌芽。

全力支持 “孟母”三迁

最初，何沐妮师从在成都教球的马来西亚籍教练何建铭接受正规启蒙训练。每周4至5次，每次3小时的训练强度很快发掘出了何沐妮的潜力。练习一年多以后，她便开始跟着何教练参加比赛。2007年，何沐妮进入了青少年高尔夫球对抗赛全国总决赛，获的第六名。

为了让何沐妮更好的学习高尔夫球，父母为了她搬了第一次家，去深圳拜澳洲教练大卫为师。

2008年，随父母移居加拿大时何沐妮在国内青少年高坛已小有名气，多次赢得汇丰杯同年龄组的冠亚军。

移居温哥华不到半年，何沐妮的父母打听到有个叫杰克的韩国教练很适合小沐妮。这名教练在当地电视台主持高尔夫教学节目，他的儿子则是全加拿大同龄组选手里成绩最优者。为了拜师，他们一家人又专门搬到距温哥华一个小时车程的小镇，家、学校、球场”三点一线“的生活了4年。

在杰克的调教下小沐妮球技继续进步，不仅在加拿大青少年比赛中取得优异成绩，还相继在美国取得了世界青少年高尔夫锦标赛11-12岁组亚军，美国青少年大师赛11-12岁组冠军，AJGA的All－Star和Open冠军等。

毕竟加拿大的冬天对小沐妮的高尔夫训练还是有影响。2012年，小妮子一家又从加拿大搬迁到美国四季如春球场如林的圣地亚哥。在这里，她师从曾雅妮（曾在2011年登上世界排名第一的台湾职业女子高球手）在美国的启蒙教练Glen，并加入连续4年获加州冠军，在南加州百场不败的Torrey Pines高中女子高尔夫球队。何沐妮入队后，成为主力，并有幸代表学校取得了2013年度州冠军和个人地区冠军，2014年春代表学校取得全美高中州冠军邀请赛冠军，何沐妮同时还获得了该赛事个人冠军，此外，2013年获得Torrey Pines高中年度最佳选手荣誉。

这一系列耀眼战绩，终于让她在去年获得南加州大学女队青睐。

父母初心不改：成长最重要

与许多华裔家庭扎堆爬藤的道路不同，何沐妮走了一条边学习边训练的体育特长道路。选择这条路的华人不多，却似乎更适合美国的主流价值，更容易得到认可。

不过，即使今天的何沐妮已经成为被许多人看好的高球新星，她的父母依然初心不改。对他们来说，高尔夫球最初只是让何沐妮加强体育锻炼的一项课外活动的，无关“爬藤”，也无关名次。能打出这样的成绩，完全出乎两位家长的意料。

最让何沐妮的妈妈开心的，不是女儿在人前的风光，而是女儿的成长。“她去年冬天到黄山参加青少年比赛，当时的天气条件相当恶劣，比赛时下起了大雨和小冰雹。我跟着她走了9个洞，最后实在受不了，就回到了房间，但她却坚持打完了比赛，从早上9点一直到下午6点。打完比赛后，她浑身都湿透了，眼泪也在眼眶中打转，但就是没有哭出来。”在2009年接受家乡媒体《成都商报》采访时，妈妈连连称赞女儿通过高尔夫球运动变得坚强。

对于未来，何沐妮的爸爸则直言眼下读书仍然很重要，“我们不会去想太远的事情，也不会强求她，只要一步一步走就好了。”这与何沐妮自己的想法也不谋而合。虽然外界对她成为职业高球选手多有期待，她仍然希望先好好完成大学学业，再开始职业球手之路。

和国内同龄的“职业”青少年球手相比，如何在高尔夫球和学业两者间寻求平衡，何沐妮无疑也是一个可供参考的范本。（RUCJLR 文）