【圣路易时报讯】圣路易地区最大型艺术节庆嘉年华会,2019年第26届圣路易艺术节(Saint Louis Art Fair)9月6日、7日、8日一连三天在圣路易Clayton市城区八个街区举行。

本届得奖名单8日揭晓,首奖是去年获奖,今年又再度获奖,来自佐治亚州之Aaron Hequembourg。他用农场建筑物的历史材料制作雕刻成木板抽象具象画作,结果创造出最成功的艺术作品,连续两年获得首奖。

在陶瓷艺术类别方面由来自肯塔基州的新加坡华裔美人朱方(Fong Choo)获奖。

Fong Choo的茶壶从视觉上看十分小巧,但成功地将茶壶表面融为一体,制作出精美的艺术品。茶壶的壶体在制作上被旋转和改变,然后手工制作把手,底座和壶嘴装饰。并将商业釉料分层兼并获得惊艳的茶壶表面。

2019年第26届圣路易艺术节(Saint Louis Art Fair)得奖名单:

2019 Saint Louis Art Fair Award Winners

Best in Show

Aaron Hequembourg Mixed Media Athens, GA (Winner, second year in a row)

First Place Awards

Fong Choo Ceramics Louisville, KY

Julie Seymour Jewelry Eau Claire, WI

David Bjurstrom Drawing & Pastel Austin, TX

Bobby Goldsmith Drawing & Pastel Perkinston, MS

Steven Olszewski Sculpture Pinckney, MI

Amanda Outcalt Mixed Media Norfolk, VA

Luke Proctor Metalwork Mount Horeb, WI

Mark & Carol Reynolds Mixed Media Austin, TX

Jonathan Rutledge Jewelry Evanston, IL

Taman VanScoy Painting Long Beach, CA

Second Place Awards

John Herbon Ceramics St. Ignace, MI

John Costin Printmaking Tampa, FL

Janina Ellis Painting Greenville, SC

Robert & Tor Erickson Wood Nevada City, CA

Robert Flowers Painting Summerfield, NC

Clifton Henri Photography Chicago, IL

Roger Rimel Jewelry St. Louis, MO

Aaron Sault Jewelry Marquette, MI

Sam Stang Glass Augusta, MO

Michael Steddum Painting Webb City, MO

Katie Tull Award

Allison Norfleet-Bruenger Jewelry Maplewood, MO

Mayor’s Award

Carl Zachmann Metalwork Fergus Falls, MN

Founder’s Award

Hetty & Norman Metzger Fiber Cedar Park, TX

Juror’s Awards

Deborah Falls Fiber Belfast, ME

Laura Lebeda Drawing & Pastel Manchester, MO

James Pearce Wood Peoria, IL