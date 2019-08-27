圣路易斯侨界代表为美国华人传奇人物梁荣恩先生99岁大寿庆生

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

2019年8月18号，圣路易斯华助中心、圣路易斯中华文化教育协会、圣路易现代中文学校、和圣路易斯南京友城协会几位负责人专程来到密苏里州春田市，为梁荣恩先生(David Leong)庆祝99岁高寿，同时带来了中华人民共和国驻芝加哥总领事馆赵建总领事专门发来的生日贺卡，圣路易斯华助中心主任朱一民代表圣路易斯侨界送给梁老先生生日礼物：一对世界非物质遗产南京荷花灯和中文学校纪念品。

华助中心外联部负责人刘敏教授陪同密苏里州历史博物馆项目负责人Chris Gordon提前采访了梁荣恩先生，为准备中的密苏里州华人历史资料和展览收集资料。

当天，99岁高寿的梁荣恩先生非常高兴，在接受采访的时候，回顾了二战的峥嵘岁月，当年创业的艰辛，以及对家乡深深的爱。当听到赵建总领事生日贺卡里感谢梁老先生长期以来为密苏里州的侨界、故乡建设、中美友好交流所做的贡献，感动得热泪盈眶。梁老先生非常喜欢来自南京艺术家的荷花灯，因为他的第一家中餐馆就叫“青荷园”。

梁荣恩先生(David Leong) 在上个世纪40年代从广东新会来到美国时，正逢第二次世界大战，梁先生参军前往欧洲战场，参加了诺曼底登陆（第四波）和包围卢森堡德军（Battle of Bulge) 等著名战役。退役以后，梁先生辗转来到密苏里春田市，并开始了他数十年的中餐传奇生涯。

他首创的春田特色的腰果鸡丁极为适合密苏里州及中部食客的青睐，为美国的中餐增添了一道传统名菜，梁先生的传奇故事也被纽约时报及其他各大媒体报道。

梁老先生在春田及密苏里州的侨界德高望重，他对其他从事中餐行业的乡亲尤其是爱护有加。曾有亲朋提起把他自创的腰果鸡丁配方申请为专利，梁老先生却决定，生意要大家一起做，无论是配方还是经营餐馆的经验，对所有求助的华人乡亲他都是慷慨解囊毫无保留。

从1963年他的第一家餐馆开业至今，在密苏里州各大城市乃至芝加哥，纽约及香港等地餐馆都能看到他的这道菜。多年来，无数的春田及密苏里州其他各地的中餐馆从业者都得到过梁老的帮助，越战后，很多越南华裔难民来到春田谋生，他也伸出援手帮助他们开餐馆，做生意。

他创作的腰果鸡丁可以说是一个中西合璧的成功案例，成了春田及南密苏里州很多餐馆的招牌菜，在2018年更有开发商提议在春田市区翻新项目中加入一个腰果的雕塑，以纪念这道以成为春田地标的名菜以及梁老先生的贡献。

2013年，熟悉梁老传奇经历的美国众议员比利朗(Billy Long)先生在众议院中发言表彰梁荣恩先生对春田，密苏里州，及美国的卓越贡献，称他为一个“确确实实的美国英雄”，梁先生的传奇也因此而收录在美国国会记录中。

梁老先生扎根美国以后从未忘记家乡，从七八十年代开始他每年都会回家乡新会，直至身体不再适合长途旅行。他心系家乡的建设，出资为村镇的乡亲建学校，修公路，建公共浴室，资助穷困学生，并为很多的乡亲提供资助，帮助他们求学和创业。

当年很多乡亲为修建海信电子工厂而需要搬迁的时候，梁老先生也出资为乡亲们迁移祖坟，支持家乡的发展。他数十年如一日的心系家乡，无论是在美国还是在家乡新会，都是急乡亲之所急，只求付出不求回报，为家乡建设以及南密苏里州华人社区的发展，都做出了重要贡献。

梁老先生虽已近百岁高龄，却仍会天天都要去他和儿子现在的餐馆Leong’s Asian Diner走走，去和老顾客打个招呼，老人家如今儿孙满堂，他说，天天去餐馆里走走看看，就是最好的养生之道。