“大毛家” 留美吃货芝城川菜创业路

【侨报记者汪倩雪芝加哥报道】真正的吃货是什么样的？就是为了吃到自己想吃的东西，什么事情都敢做！大毛应该就是真吃货的最佳代言人。正宗成都妹子，对美食有着超乎常人的迷恋，自认“这辈子拿得起、放不下的就是筷子”。凭借这一份对美食的执着，她从在朋友圈卖私房美食到创建自己的线上出售网站，再到开办自己的小吃实体店，一步步将正宗的四川味道展现给更多的人，在美国打出了自己的川菜美食品牌：大毛家。

大毛是谁？大毛家从何而来？

2011年，大毛(见上图)从四川成都来到威斯康辛麦迪逊大学留学，家乡的味道是每一个漂泊在外的游子最大的牵挂，对大毛这类吃货来说尤其，可寻遍整个城市也没有发现能满足自己的川味美食。动手能力超强的大毛决定自己动手，丰衣足食。自己的努力专研，加上外婆的远程视频指导，她尝试自己动手用美国的食材制作四川的卤味，终于做出一碗自己满意的卤水，卤出了自己想吃的家乡美食。

好东西当然要与好朋友分享，随便在微信朋友圈发发就收获无数点赞和“求吃”；在朋友聚会上分享给好友就让大家赞不绝口。在大家的“热捧”和朋友的建议下，敢想敢做的大毛正式开启了自己的创业之路，“麦屯零食店”就这样在朋友圈中诞生，麻辣鸭脖、鸭舌、手撕兔、麻辣鸡胗等都是广受欢迎的“下饭神器”。

本科专修经济学、辅修创业学的大毛表示，刚开始也只是抱着试试看的心态，可后来大家对川味美食的肯定和需求促使她坚定了好好创业的决心。2015年从麦迪逊毕业后，大毛来到了华人、留学生更多的芝加哥，决定在实习期间大干一场。她注册成立了公司，申请卫生执照，开始商业化制作川味小吃，真空包装，微信/网站下单，全美邮寄。一切走上正轨后，大毛家的线上订单突飞猛进。

在创业初期，大毛租用了芝加哥本地的商业厨房(Commercial kitchen)，一天中只能使用某一个时间段，在订单猛增的情况下，这种共享式厨房的出货量已是供不应求。为解决线下设施面临的瓶颈问题，大毛家实体店于今年5月份正式开业了。

实体店的厨房成为了大毛家线上市场的生产基地，而且兼顾本地零售、外卖。除了线上卤味全部供应外，还有各种其他成都小吃、面食、豆花等无法打包邮寄的本地消费品。此外，还面向全美各地的餐厅、卡拉OK批量供货卤味。

大毛创业路容易吗？笑中带泪，甜中有苦

一个普通留学生，硬是在美国闯出了自己的一条创业路，其中艰辛只有自知，但大毛说：“创业就像一场赌博，成功概率只有10%，但我愿意去赌一把。要是失败了可以重新再来，而成功了，我可能成为美国的老干妈。虽然这个可能性连1%都不到，但是我年轻，没有什么输不起的！”。

大毛如同很多创业者一样，在创业之初遇到了很多困难。但是既然选择远方，便要风雨兼程。因为一开始只是抱着试试的心态，但很快大毛就意识到自己面临的法律问题，留学生不能工作，销售食品也必须符合严格的卫生法则。一个中国人在美国创业肯定要遇到比当地人创业更多的麻烦，所以刚来芝加哥准备注册公司时，获得相关许可证的过程可谓一波三折。

美国食品卫生管理局对食品安全的要求非常高，大毛花费了很多精力，经过了一系列的考试、检查才获得公司的相关证件。但是在这艰辛的过程中，大毛也学到了许多重要东西。包括对肉类食品的处理、解冻方式、如何避免食物变质、如何避免使用有害健康的原料等食品卫生相关知识，还有留学生创业的身份问题。大毛表示，留学生持F1签证是不允许工作的，但是却可以开公司，不拿工资拿分红。留学生自己创办的公司，在满足相关条件的前提下，将来还可以给自己申请H1B工作签证，这些都是在学校学不到的实用知识。

哪怕一个人的能力再强，孤军奋战也难以成功，所以找到一个合拍的合伙人尤其重要。刚开始，大毛家的私房熟食是她和室友合作的，但是室友后来没能坚持下来，留下大毛一人，从购买食材到制作食品，再到接单、发货，所有事情都要亲力亲为，大毛感到心力交瘁。所幸，后来来到芝加哥后，遇到了创业理念相近的IIT校友，于是重振旗鼓，红红火火地将大毛家实体店落实了。

创业之路感悟良多 获益匪浅

从微信圈、网上销售到实体店，大毛一路走来经历诸多不易，也感触良多。大毛说：“自己创业是非常不稳定的，有沾沾自喜的时候，也有快吃不上饭的时候“。很多事情都无法预测，遇到问题只有迎难而上，解决问题的同时自我成长。当上老板后，她发现肩上责任更大，食品、客服、餐厅管理都要跟进。但她深知做食品，质量才是核心，她一定会继续潜心改良、推陈出新，用实力将大毛家的品牌做好。

一路走到现在，大毛感受到美国良好的创业环境，而且还有来自华人社区的鼓励和支持，这种相互帮持也是她创业得以发展的重要因素。大毛表示，餐厅开张后，许多事业成功的前辈们、餐饮界同行都来店里用过餐。他们给予发自内心的鼓励和赞扬，也非常乐意给后辈们一些非常有用的建议，还有十足的尊重。

对于想要创业的朋友，大毛也给出了自己的建议。首先要看自己是不是真的喜欢，其次看市场前景，剩下的就是脚踏实地做好每一件事。随时做好挑战来临的准备，强大的内心才是胜利的法宝。这个爱较真的川妹子，对推广正宗川味美食有着发自内心的使命感。未来，在立足北美华人的市场基础上，她更希望将川味美食推广到美国社会中，让他们体味到真正的中餐是什么样子。

来源：纽约侨报网

“我要把正宗的成都味道带来美国”

大毛家 土生土长的成都妹子大毛创立于2014年。实体店位于芝加哥 Chinatown 附近，主营正宗的成都小吃、 麻辣卤味。部分真空包装的卤味可以全美邮寄，欢迎点击“全美网店”订购。

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