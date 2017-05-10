奇葩中餐馆年赚100亿，靠一个秘诀全球开2000家门店，却发誓永不入驻中国

在艳羡别人成功，

抱怨命运对自己不公的同时，

你有没有曾经反思过自己，

是否真的拼尽了全力？

快餐帝国

美国不少城市街边，

都可以看到一座座，

淡黄色、尖顶的小房子，

一眼望去，窗明几净。

房子的边框是鲜艳的红，

正门口挂着一个圆形标志，

标志上一只大熊猫憨态可掬，

熊猫头顶有一行英文：

Panda Express。

这家“熊猫快餐”连锁，

是美国规模最大的中式快餐。

虽说像麦当劳和肯德基，

这样的快餐巨头制霸全球，

可“熊猫”在他们面前，

丝毫也不落下风。

这家只做外国人生意的中餐厅，

如今已开遍美国47个州！

每年营收超过20亿美元，

每3天就拓展一家新店，

不断在美国“开疆拓土”！

过去10多年里，

美国人对这家中式餐厅，

几乎爱到不可自拔。

各大热门美剧里面，

这家餐厅频频现身。

凡是提到中国的快餐，

“熊猫”这个品牌的热度，

就像中国人熟悉麦当劳一样。

而且不止在美国，墨西哥、

加拿大、迪拜、日本、韩国，

它拥有2000多家门店。

把其他所有的中餐连锁，

远远甩在了身后！

熊猫快餐的创始人，

数学系的研究生程正昌，

读大学时从来没想过，

自己毕业后会投身餐饮，

有一天会成为“快餐大王”。

读书时，唯一相关的经历，

就是在堂兄的餐厅打工，

“我干这行其实很偶然。

我有位堂兄在LA经营餐馆，

开张在即，仍找不到前厅经理，

就把我叫过去帮忙。没想到，

我竟对餐饮产生了浓厚的兴趣，

并一干就是30多年。”

其实说起来，

程正昌做餐饮，

是有“家族基因”的。

1948年，他出生于扬州，

5岁随家人离乡前往台湾，

全家靠做厨师的父亲维持生计。

父亲程明才厨艺精湛，

烧得一手很好的浙江菜，

还担任过蒋介石的厨师。

程正昌从小看到父亲烧菜，

炒、煮、煎、烹、炸，

成了他童年最熟悉的画面。

程正昌和妻子

15岁，程正昌又跟父亲，

去到日本横滨，读完高中时，

他获得美国贝克大学的奖学金，

想着“也许可以知识改变命运”。

1966年，他只身前往美国就读，

毕业后，被人们镀金的美国梦，

并没有马上降临在他身上。

作为高材生，

他居然没找到工作，

最后便应堂兄之邀去了餐厅，

月薪800美金，没有休假！

但程正昌一进入这个行业，

发现这里面乐趣多多。

一年后，他便说服父亲拿出积蓄，

又申请贷款，总共花了6万美金，

盘下店铺开了自己的餐厅，

名字叫做“聚丰园”。

程正昌放弃了数学，

打算在餐饮业放手一搏，

结果一上来就被打倒在地。

现实比他想得残酷得多，

餐馆开张的第一个月，

生意差得不行，

营业额只有12000美元，

甚至周末也没有几位顾客。

每天入不敷出，

程正昌回忆起来都想笑：

“记得有一天，晚上8点，

整个餐馆是空的，一个客人都没有，

那时候心情真是难过啊。

突然来了两个人，哇，

你可以想象那个时候，

我们对客人的到来，

是多么的感激。”

思来想去，程正昌觉得，

“要俘获美国人的胃，

得先俘获美国人的心。”

于是他不仅要菜烧得好吃，

还要让顾客吃出人情味来。

“比如有10个人来吃饭，

我会帮他们点好菜，

一个人5块钱，弄得非常丰盛。

菜上去以后，他们吃得精光。

我也不用问，就再加两个菜，

来的客人都会很惊喜。”

要是客人因为没有座位走了，

程正昌会追到停车场道歉，

“很抱歉我们这么挤，

但如果您愿意稍等一会儿，

我可以送您一杯饮料。”

一些30年前的客人，

现在在马路上碰到，

他还能叫得出名字。

此外，程正昌精心设计，

将餐馆布置得简洁雅致。

店堂装修是传统的中国风，

店内回荡的却是美国音乐。

客人进来，既新奇又亲切，

吃到好吃的食物，心情也愉快，

通过聊天、优惠促进感情，

很快就培养一大批回头客。

熬过最早无人问津的日子，

他经营出10年的好口碑，

生意开始天天爆满，

这引起附近购物中心的注意。

1983年，程正昌应邀入驻，

开了第一家中式快餐。

正好当年中国政府，

送给了美国两只大熊猫，

熊猫一夜之间成为明星，

“熊猫快餐”由此开张。

“熊猫快餐一开，

第一个月就赚钱了。

当时我放远了目光，

要做中国餐馆的麦当劳！”

有目标当然是好的，

要做起来可不简单。

为了让“熊猫”茁壮成长，

程正昌可谓挖空了心思。

当时，中式快餐还未普及，

他的每个店里都欢迎试吃，

哪怕客人尝遍菜品吃饱都行。

外国人向来对中国餐馆，

留有脏乱差的印象。

程正昌要求餐厅四个“统一”：

统一菜式、统一招牌、

统一装修、统一服务。

剔除了多道菜品，只留精品。

店面装修，结合中西方优势，

让食客们感到轻松愉悦。

既然是餐厅，

狠抓的当然是菜品。

程正昌知道，做的是中国美食，

但要以美国人的喜好为出发点。

首先，他坚持中国菜传统制作：

“中式快餐就要完全保留，

中国菜肴的传统特色，不能西化，

否则美国人也不会再来就餐了。

传统的就是世界的，人家美国人，

就是专门来吃‘传统’的。”

在坚持中国特色的前提下，

又得恰到好处地加以微调，

做出“甜酸，微辣”的口味，

以适合美国人的饮食习惯。

经过细致考究的钻研后，

蘑菇炒鸡、花生辣鸡丁、酸甜排骨，

一下子占领了美国快餐界，

尤其是陈皮鸡，颇受欢迎，

竟占了营业额的30%。

当时很多中国人，

来到熊猫吃完快餐，

都说他做的根本不是中国菜！

坚持中国风，还是本土化，

程正昌明智地选择了后者。

“什么叫正宗？

卖得出去才叫正宗！”

华人在美的数量是有限的，

要在美国做快餐，

必然要以美国人口味为主。

快餐不使用味精作为调味料，

以此打消美国消费者，

对中餐“过度调味”的顾虑。

此外，他适当照顾特殊口味，

美国人开始强调健康饮食，

他马上推出低卡套餐，

时刻保持敏锐的市场嗅觉。

随着店面扩张，

菜肴的标准化很重要，

一道菜放多少佐料，

蒸、炒、炸到什么火候，

如何能保证一个口味，

是连锁店必须面对的问题。

即便是有2000多家门店，

熊猫始终坚持现场明火炒菜！

为此，需要死磕每一个流程：

菜品原料预先加工，

再由配送公司送到各个分店。

所有调料都按配方事先备好，

装在固定的桶内，随用随取。

每个店选择“少而精”模式。

菜品保持在20多种，

把每一道菜做精做细，

口味做到无可挑剔，

熊猫快餐覆盖全美后，

又踏入了国际化进程，

这里面，程正昌的妻子，

蒋佩琪作为联合CEO功不可没。

蒋佩琪很早就已经预见到，

熊猫需要一个系统，让点餐更方便，

让熊猫更好地了解顾客喜欢什么。

蒋佩琪身为电子工程学博士，

亲手了设计这个强大的系统，

对熊猫餐厅的运营、财务、

供应链来了180度的技术提升。

这个熊猫后台管理系统，

除了让点餐变得简单、

门店间还可以互相分享信息，

大数据可以分析和调配菜品，

预估销售和匹配订货需求，

还能算出当天的浪费量！

凭借这一系统，随便一个实习生，

2个月就能独自打理门店！

门店开到了2000家，

但程正昌想得非常清楚，

“不打算在中国开店，

中国不需要熊猫快餐，

那里的竞争也太过激烈，

我们是做给外国人吃的。”

对于未来的发展，

程正昌乐观地表示：

“按照目前的进度。

2020年，在世界范围内，

熊猫快餐将超过10000家。”

从无人问津的小餐馆，

到全球最大中式快餐连锁，

程正昌花了30多年。

之所以能做到这个地步，

其中的奥妙无非两条，

第一条，用他的话说：

“我是个不断加快脚步的人，

起步可能比较慢，但我到达终点，

不见得会在别人的后面。

因为别人在在睡觉的时候，

我还在坚持不断地走。”

至于第二条，

就是前行的姿态，

将每一个细节做好，

死磕每一个环节，

不断地反思和提炼。

用《食神》里星爷的话说，

就是“一字记之曰心”，

凡事也不要你过度苛求，

至少要能做到用心，

这样，人才能成长。

世界上的难事不可怕，

怕的是没有认真的精神，

有时候我们不该怪运气差，

不该怪老天爷给没给机会，

而要好好反思一下自己，

做事，到底是否用心。

人可以投机取巧一时，

但无法走一辈子捷径。

來源：以非凡