展开梦想的翅膀，追逐自我的超越 – 微微舞蹈工作室首次参加国际桃李杯舞蹈大賽

2019年十月18日, 13位执着的舞蹈爱好者们在微微老师地带领下，做足赛前动员, 一路风驰电掣赶赴芝加哥。

次日八点整，国际桃李杯舞蹈大賽芝加哥地区预赛正式开始，这是微微工作室和密苏里州第一次参加国际桃李杯舞蹈比赛，共有365名选手带来的94 个节目参加此次大賽。

选手们年龄从6岁到60岁，分别来自芝城周边的九省，还有来自加拿大，比赛的舞种涵盖了中国古典舞、民族舞、现代舞、其他类4种。

大賽源於中國舞蹈最高荣誉“桃李杯舞蹈比賽”，由“桃李杯“創始人潘志涛教授与众多舞蹈艺术家精心打造，由非营利的亚美文化交流中心(AACE)于2016年在芝城组织开启。

它秉承比賽第二，交流展示第一的原則，汇聚海外专业舞蹈人士及有追求的舞蹈愛好者，在一个更高平台上，展现舞蹈的才能与技巧并得到潘教授、胡教授和资深舞蹈专家的讲评。

经过九个多小时的角逐，傍晩时分终得工作室参赛的成人舞“雨打芭蕉” 获得金奖，十岁Mia Li 表演的傣族舞”小卜少”喜获优秀奖。

在整个比赛过程中，我们体验到赛事安排紧凑有序，看到舞者认真投入，情绪盎然，服装多姿多彩，经历评委们高标准，严要求的点评。

我们也亲眼所见同组的古典舞“夜深沉”表演上动作整齐，“采薇／丽人行”领舞的韵味，及摹仿朱鴅鸟的头部和肢体控制，再次深切意识到群舞中整齐的重要性。

祝贺微微舞蹈工作室带领着我们冲出圣城，走向更高更大的舞台，展示更优秀的舞蹈！

(新闻报道和照片由WeiDance Studio提供）