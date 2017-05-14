影界传奇泰迪罗宾获亚洲跃动电影展终身成就奖

横跨影、歌界近40年的传奇人物泰迪罗宾荣(原名关维鹏，Teddy Robin)于5月11日晚在芝加哥举行的第四季亚洲跃动电影展闭幕晚会上荣获 “2017亚洲跃动电影展终身成就奖”。这位才华横溢，年近73岁，提携多位著名导演和演员的影界泰斗，为亚洲电影事业倾付一生辛苦努力，荣膺成就奖名至实归。

泰迪罗宾小时因患骨病导致身高矮小，但其一生却是星光熠熠作品丰硕。60年代中期他因音乐一度走红，写下24首电影主题曲及配乐，当中许多首歌曲曾被香港电影金像奖提名为最佳原创歌曲。1970年进入电影界，代表作品《爱情的代价》《胡越的故事》《我爱太空人》《打擂台》等，从事影界三十多年由他导演的电影作品5部，主演作品27部。泰迪罗宾还是香港影坛的伯乐，先后发掘数位影坛的中流砥柱，并且是天王刘德华、周润发的贵人，为推动香港电影的蓬勃发展立下了汗马功劳。他有怎样的传奇经历，让我们来一起回顾下。

他从音乐起家与电影结缘

香港流行乐队很多人都会知道80年代末的BEYOND、太极乐队乐队 。但是说起香港乐队第一人就非泰迪罗宾莫属。在六十年代由他组建并担任主唱的 “泰迪罗宾和花花公子”(Teddy Robin & Playboy)乐队，成为全球最受欢迎的华人乐队，为香港摇滚乐坛写下新的一页。因为乐队的名气和出众的才华，泰迪罗宾被绍氏影业相中，力邀参演并为其量身定做了第一部影片《爱情的代价》，从此，泰迪罗宾与电影结缘，在之后的几十年里担任过编剧、出品人、监制和导演等职位，并于80年代成为著名新艺城影业合伙人“七人组”中的第六位成员。同时，还发挥他的音乐才华为多部电影创造了主题曲和插曲。

他如何突破事业困境

1974年泰迪罗宾放弃如日中天的事业选择孑然一身漂洋过海，来到北美游学。现在泰迪罗宾对当时众人疑惑不解的原因给出了答案。泰迪罗宾回忆说，虽然那时事业正红，但是继续在香港发展上升的空间却遇到了瓶颈。在北美流浪的四年时间里，他看到了许多在香港看不到的电影，并结识了一帮优秀的朋友，接触了不少欧美文化，这些丰富阅历和见识的积累，为日后重新回到香港发展奠定了基础。才有了他监制的电影《点指兵兵》，导演的电影《我爱夜来香》、《卫斯理传奇》等众多深入人心的优秀电影作品。

他看当代世界电影发展

泰迪罗宾非常看好中国电影，未来发展信心满满。虽然美国电影制作技术水平较高，但是在影视题材上近年也开始向中国学习，不少影视作品中都能看到中国元素的痕迹。现在中国大陆与香港两地紧密合作，从导演、制片和演员涌现不少高手。影视题材也呈现百花齐放，很接地气的精制作品 。因为文化理念差异，中国影片打入美国观众市场还有待时日，但是前景看好。

朋友眼中的泰迪罗宾

许多与泰迪罗宾有过合作的知名影界人士，已成为了他的好友。徐克导演在评价泰迪罗宾时说：“他为人热情、有正义感、有原则，而且观点很有见地。泰迪罗宾无论说话、神情、气质都像武侠小说里的人物，他是一个武林高手。”在新艺城公司解散后，曾志伟、谭咏麟与Teddy一起成立了好朋友电影公司。在曾志伟眼里，泰迪对艺术有坚持，而且为人细致，对电影用心执着，还有份培育新人的使命感。

2017年泰迪罗宾将提出他监制的新作《八步半——喜怒哀乐》，这部为意大利已故著名导演费德里柯费里尼的致敬作品，值得让喜爱罗宾的粉丝们期待。73岁的泰迪罗宾老当益壮，精神奕奕。扶持影业新人的同时，仍然默默奉献电影事业，为亚洲电影的发展做出更多贡献。