【圣路易时报讯】由圣路易密苏里大学国际研究中心主办之盘古(PANGEA)音乐会，9月23日(周六)晚间8时，在密大Touhill演艺中心举行，三位才华横溢的盘古乐团音乐家家汪洪(Henry Wang)、张青峰(Albert Chang)、Erkin Abdulla为全场观众带来了一场如诗如画般的浪漫情怀音乐会。

盘古(PANGEA)是一个融合多元音乐风格的跨界乐团，2010年成立于美国洛杉矶。

PANGEA现在的主要成员为著名旅美多元乐器演奏家汪洪、情歌王子Erkin Abdulla和好莱坞美籍华裔电影制作人、作曲家、钢琴家张青峰(Albert Chang)。

三位音乐家都是集作曲、音乐制作和演奏为一身，所有的音乐多为原创作品。目前流行于欧美各大网站的有《蒙古斗牛士》、《蓝色魔幻》、《失去的童年》、《罗萨瑞尔》等作品。

为之惊艳的是音乐家汪洪在整场音乐会中共演奏了包括二胡、中胡、马头琴、笛子、管、鼓、笙、萨克斯風等八种不同的乐器，将多元音乐风格跨界演出。汪洪曾为80集美国动画片《功夫熊猫》配录了所有的中国乐器演奏，也是首位用马头琴为美国动画片配乐的华裔音乐家。

音乐家张青峰以钢琴、电子琴等电音结合梦幻演出，他的作品多次在国际电影节提名，曾获得国际电影节的“最佳新人奖”, 2015年被意大利第二十四届罗马国际电影届提名最佳影片奖.

佛朗明哥吉他演奏大师Erkin Abdulla充满灵性和情感的演唱演奏，有如行云流水，用音乐触动心弦，超越了语言的藩篱，将盘古音乐会升华到另一个境界。

在盘古音乐会开场前安排了由圣路易地区叶丽指导的琵琶班演出，七位琵琶女士演奏了家喻户晓的茉莉花，音乐会最后则安排由付微微舞蹈工作室付微微担纲和舞团压轴演出「小河淌水」。

盘古音乐会由密苏里大学国际研究中心冯鸿玑教授致欢迎词，王红和余闵教授担任主持和中场介绍，整个音乐演奏会由密大国际研究中心和吴语玫女士等安排联系，促成了此次难忘的演出。