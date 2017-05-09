新当选的法国总统：高中生爱上了大自己24岁的女教师

法国总统大选结果出来了！！

恰如之前各大机构的民调预测，中间派马克龙高票战胜极右翼勒庞当选法兰西共和国新一任总统 ！！！

马克龙以65.5%得票率击败勒庞当选为法兰西第五共和国总统！将和39岁的马克龙一起牵手入驻法国总统府爱丽舍宫。

是他64岁的夫人：布里吉特 ！

布里吉特是马克龙高中时的法文老师，那时小鲜肉马克龙还在负责学校的戏剧社，而布里吉特同时兼任戏剧社指导老师。

这段拍摄于1993年的视频，被法国吃瓜群众也挖了出来。15岁马克龙演出结束，40岁的布丽吉特上台祝贺并配以贴面礼。

再大胆的编剧和小说家，也万万想不到。。后来的故事 。。。

高中生马克龙和法文老师布里吉特，在共同创作剧本时关系变得越发亲密。

亲密到她们自己成了剧本入了戏：17岁马克龙爱上了大自己24岁的女教师！！

这个剧本的离奇不只是师生恋和年龄差。更迷乱的是 。。。那个时候布里吉特已经是三个孩子的母亲。有一个还是马克龙的同班同学。布里吉特与前夫婚姻也还在继续中 。。。

然而，“情窦初开”的马克龙此时已意乱情迷。在高中最后一年，马克龙转到了巴黎的一所中学。离开之前，马克龙告诉布里吉特：你摆脱不了我，我会回来娶你 ！！！

这样的马克龙把布里吉特吓到了，也把她打动了 。。。布里吉特说：“我们经常打电话，一谈就几个小时。”布里吉特认真了，在马克龙前往巴黎之后不久。她选择了与丈夫离婚，奔赴巴黎追随马克龙 。。。

即便在对于婚姻和性最为开放的法国，这样的恋情依然惊世骇俗，遭到了包括马克龙父母和布里吉特家庭在内的大部分人的反对。然而在早熟的马克龙看来，他和老师心智相通，是灵魂伴侣！2007年，他们走进了婚姻 。。

马克龙说如果他能在一个外省小城，顶住各种羞辱和嘲笑，和自己心爱的年长24岁的，有三个孩子的布里吉特一路走下来，那么他也有这样的执着和自信征服法国！

之后马克龙的仕途也是出奇的一路坦荡，担任奥朗德总统的顾问，并来在2014年成为法国最年轻的经济部长。

2016年马克龙发起了“前进”运动参选总统凭借其不左不右的中间派侯选人身份以及个性的主张和独特的风格与活力支持率一路飙升。就连布里吉特与前夫的女儿也成为马克龙的拥护！

首轮投票结果揭晓后，马克龙与妻子深情拥吻，庆贺胜利。

马克龙说：因为布里吉特，我才能变成今天的我。

如我当选了，布里吉特不会成为“背后”人

2017年5月8日，马克龙高票击败勒庞，当选为法兰西第五共和国总统。爱丽舍宫将再添一个新的传奇！!

来源：赛博士