映日荷花别样红 – 国画大师邓白跃进圣路易斯画展

2019年9月6日至9日,在韦伯斯特大学、韦伯斯特大学孔子学院及圣路易斯郡图书馆中郡Clayton市分馆(St. Louis County Library–Mid-County Branch)的合作下,圣路易斯喜迎中国国画大师邓白跃进先生,一连四天在圣路易斯Clayton市中郡图书馆展出了邓白先生的画作。

邓白跃进,原名邓跃进,经授业恩师娄师白先生更名,是新时期唯一专职随侍娄师白先生的入室弟子,中国文化部高级画师,中华美术家协会主席,中华文化学院教授。作品曾作为正式国礼赠予沙特国王、埃及总统、阿联酋国王等人。

娄先生对邓白跃进的成才之路有如下的评论:“在我的入室弟子中,邓白跃进是年轻、勤奋、突出的一个。从小,他就喜爱文艺,可以说有天赋的艺术细胞。随我学画后,他在学习上表现出了一种铁杵磨针的刻苦钻研精神。经过长期的努力,跃进的画有了飞跃似的发展。他为弘扬齐派书画艺术做出了积极的贡献。”

在9月7日当日,邓白先生在Clayton市中郡图书馆现场,与来自伊利诺伊州Lizzadro Lapidary艺术博物馆的亚洲艺术策展人尹彤云博士(Dr. Tongyun Yin, Curator of Asian Art at The Lizzadro Museum of Lapidary Art in IL.), 就对中国艺术欣赏,展开生动的对话,并解答艺术爱好者的提问。

在邓白先生与尹博士的艺术对话中,充分了解到齐白石先生、娄师白先生与邓白先生三人的师承关系,邓白先生更是完全继承了齐白石与娄师白两位大家的绘画艺术,并有所创新。

邓白先生以《映日荷花别样红》这幅作品为例,娓娓道来他的创作之路。这幅作品的灵感源于一日清晨邓白先生散步在西湖边,正巧看见盛开的荷花,在早晨灿烂的阳光映照下,特别红艳明亮,美丽动人。他突然想到南宋诗人杨万里的诗《晓出净慈寺送林子方》:

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

于是邓白先生将此情此景与诗作结合,绘出了《映日荷花别样红》这幅作品。

花之清雅,叶之博大,用色强烈,有亭亭玉立之态,形精简而意境远;墨韵浓、重、焦、淡相渗叠,线条中显出用笔凝练和沉健。荷花也代表了和谐美满、和和美美之意。为弘扬祖国的书画艺术文化发展,为感怀恩师娄师白,为传承齐派、娄门艺术,邓白先生还将齐白石的“虾”、娄师白的“鸭”一同绘入画中。

邓白先生还现场洒墨创作了两幅画《年年有余》和《龙趣图》,鱼和虾在邓白先生的墨下栩栩如生、活灵活现。他的“鱼”完美的体现出水墨画最高的艺术三大特性,单纯性、象征性、自然性。而“虾”则犹如白石经典再现,墨分五色的效果使得虾有一种通体透明,晶莹逼真之感,力透纸背,神韵充盈,令现场观众赞叹不已。

随后,韦伯斯特大学孔子学院为观众准备了笔墨纸砚,让现场所有人即兴作画,由邓白先生亲自指导。几位外国观众分别画了鱼、虾和鸭,原本普通的画作,在邓白老师加上几笔之后,就迅速变得栩栩如生、灵气动人。

9月9日上午,邓白先生将一幅《和谐包容图》赠予圣路易斯郡图书馆中郡Clayton市分馆,并在该馆举行了赠画仪式。这幅《和谐包容图》充分呈现了邓白先生的绘画特色:笔墨淋漓秀润、形象绮秀满眼。一轮红日之下,荷花出尘离染、亭亭玉立,一片生机盎然、和和美美,尽显和谐包容之意。

这四日的艺术展览中,除了《映日荷花别样红》,展出作品还有《年年有余》、《秋果》、《三思图》等数幅画作。这些作品让圣路易斯当地人们大饱眼福。

涓流成海,积石成山。种种因素、历练与体悟,成就了邓白先生温厚谦谨、逊言恭色的处事风格,也促成了邓白先生现在的国画艺术特征。经由本次展览、艺术对话和即兴作画,希望能有更多的海外人士欣赏中国国画艺术。

林佳静(中央民族大学研究生、韦伯斯特大学孔子学院汉语教师)