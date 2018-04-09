比尔盖茨女儿亮相马术世界冠军赛

当地时间2018年4月6日，詹妮弗·盖茨参加在美国佛罗里达州的迈阿密海滩上举行的马术世界冠军巡回赛。

比尔·盖茨虽然有三位子女，却一直保持神秘低调，极少在公众视野中露面。其中的大女儿珍妮弗·盖茨，Jennifer Katharine Gates，出生于1996年。

詹妮弗·盖茨是是比尔·盖茨和梅琳达·盖茨的女儿，兴趣和爱好是骑马。2013年，比尔·盖茨花了870万美元在佛罗里达州威灵顿购置了一块赛马场，目的是为了将他的女儿凯瑟琳培养成一名世界级的骑手。盖茨以前曾经两次租用过该地产，总共支付了110万美元。

作为世界首富的女儿，22岁的詹妮弗就读于斯坦福大学，还是专业的马术选手，曾在2017年马术比赛夺冠，赢得10万美元。而她的现任男朋友是校友，也热爱马术。

据说，她刚刚进校的时候，还是引起了一阵小骚动。然而由于她低调的行事作风，念大学期间没什么花边新闻。

Quora上一个答主说自己和她曾是同班同学，她这样描述盖茨的女儿：

“我和Jen在一个班，也认识几个朋友第一年跟她住一间宿舍。可能对她的朋友来说比较不同吧，但是对我来说，斯坦福有没有她差别并不大。我们有一次在宿舍里看见了她，我朋友就指着她说，那就是盖茨的女儿。然后大家淡定的说，‘喔，挺好的’，就散了。”

目前，在全美马术协会的排名里，她在障碍赛上排第19位，浪琴马术运动排名224位。据报道，詹妮弗的男友名叫纳耶尔·纳塞尔，国籍是埃及，不过是在科威特长大。两人在一起的原因，是他们的共同爱好——马术。

2018-04-08 16:30 来源：侨报网综合