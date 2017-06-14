没名气的音乐人谢童凭啥能去美国发展事业？这样的机会你也一样可以拥有

O-1杰出人才签证 备受瞩目的《欢乐颂2》终于迎来了大结局，这部毁誉参半的大热剧集引发了一波又一波的话题讨论。小纽不仅和大家一样关心剧情走向，而且还深受《欢乐颂2》结局启发，想给大家推荐一款让你留美之路更加轻松的美国良心签证——O-1杰出人才签证。

《欢乐颂2》最后，音乐才子谢童即将赴美发展自己的音乐事业，而乖乖女关关不忍心丢开国内的家人、事业，拒绝了谢童的赴美邀请，这对小恋人也将展开一段考验爱情的跨国异地恋。

(《欢乐颂2》剧照，版权属于原作者)

不知道除了小纽之外有没有人注意到：电视剧里谢童的音乐事业也就是不温不火的一般水平，他怎么就这么好运能前往美国发展音乐事业呢？

其实，这既不是编剧瞎编出来的，也不是谢童的音乐才能多么高超，现实生活中如果你也像谢童一样从事音乐、绘画、电影电视制作等艺术领域工作，甚至你还是一名艺术院校的学生，都可以尝试申请谢童赴美使用的签证——O-1杰出人才签证，更准确的说是专门为艺术界具有杰出才能人士准备的O-1B签证。

O-1是一个神奇的签证，虽然名字听起来带着“杰出人才”四个字特别高大上，有一种拒人于千里之外的感觉，但其实这款签证非常接地气，包容程度很高。 拿过诺贝尔、赢过奥运会金牌、碰过奥斯卡小金人，这样的杰出人才申请O-1美国移民局当然会大开绿灯；但如果你在国内从事与艺术、体育相关的工作，或只是在美国学习相关专业，想长期留美发展自己的事业，你一样可能具备申请O-1的资格。 多年来我们丰富的申请经验一再验证着一个事实：O-1签证并不是高不可攀！

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给你的美国职业生涯多一种选择，O-1签证

说起美国工作签证大家第一个想到的都是H-1B，但其实对一些特殊行业从业者是需要申请专门的签证的，H-1B并未适用于所有人。其中，O-1作为一种非移民签证，就是专门为在科学、艺术、教育、商业、体育、影视等行业拥有杰出才能(extraordinary ability)的外籍人士提供的一种签证类型，确保这些外籍人士能在美国长期发展自己的事业。

O-1A：适用于在科学、教育、商业或竞技有杰出能力的申请人 O-1相关的签证类型有：适用于在科学、教育、商业或竞技有杰出能力的申请人 O-1B：适用于在艺术、电影、电视行业有杰出能力的申请人 O-2：O-1签证持有人的随从及助理人员 O-3：O-1/O-2签证持有人的配偶及未满21岁的子女

为什么小纽要一再强调小伙伴不要在H-1B这条路上走到黑呢？因为比起H-1B，O-1的各类优势实在太明显，简单来说就是H-1B有的O-1都有，H-1B没有的O-1也有！

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O-1，H-1B有的它都有

A. 可以有移民倾向O-1和H-1B都是非移民工作签证，可以有双重倾向(dual intent)，即允许有移民倾向。 O-1和H-1B都是非移民工作签证，可以有双重倾向(dual intent)，即允许有移民倾向。 B. 需要由雇主sponsor O-1和H-1B一样必须有雇主支持，申请都需要由雇主提交， 雇主才是真正的申请人，O-1和H-1B持有人是受益人。 C. 家属或随从签证 O-1和H-1B的配偶及未满21岁的子女都可以申请随行签证赴美，O-1的配偶及未满21岁的子女申请的是O-3签证; 而H-1持有者的配偶及未满21岁的子女申请的是H-4签证。 与H-1B的不同是, O-1签证持有人的随从及助理人员可以申请O-2签证; O-2持有者的配偶及未满21岁子女也可以申请O-3签证。而H-1签证就没有随从及助理签证这回事了。 还记得《广告狂人》(Mad Men)里Don的亲密战友Peggy Olson吗？

小助理起家，后来成了纽约广告界叱咤风云的文案女王，Peggy要是外国人也能上演一场O-2逆袭成为O-1的精彩大戏呢！

如果关关愿意与谢童一起赴美，在俩人没有领证结婚之前，关关也可以申请O-2签证作为谢童的助理陪伴在男票身边。

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O-1，H-1B没有的它也有

除了上述相似之处，O-1还具备很多条H-1B无法比拟的优势：

A. 名额无限制大部分的H-1B是有名额限制的，虽然也有免抽签的情况(cap-exempt)，但毕竟碰到这类雇主的小伙伴在少数。每个财年抽签类的H-1B有65,000个常规名额(regular cap)，其中6,800个名额是专门留给智利和新加坡公民的，另外还有在美国获得的硕士及以上高级学位的20,000个名额(advanced degree exemption)。 大部分的H-1B是有名额限制的，虽然也有免抽签的情况(cap-exempt)，但毕竟碰到这类雇主的小伙伴在少数。每个财年抽签类的H-1B有65,000个常规名额(regular cap)，其中6,800个名额是专门留给智利和新加坡公民的，另外还有在美国获得的硕士及以上高级学位的20,000个名额(advanced degree exemption)。 其实很多公司不愿意为外籍员工申请H-1B也是不愿意冒抽签的风险，雇主当然希望员工能够工作越稳定、越久越好，所以如果外籍员工能持有一款获得方式风险小、使用更加稳定、持久的签证，雇主又何乐而不为呢？ O-1签证不仅没有名额限制，并且可以随时递交申请，不用经历千军万马挤独木桥般惨烈的抽签。 所以，O-1看得是实力，没太多运气成分。

B. 涉及的职业领域更广H-1B持有者所涉及的领域已经非常广了，但其实O-1持有者可以涉及的工作领域更广，除了H-1B常见的科学、艺术、教育、商业等，还包括体育、影视、演艺、各类艺术行业。 H-1B持有者所涉及的领域已经非常广了，但其实，除了H-1B常见的科学、艺术、教育、商业等，还包括体育、影视、演艺、各类艺术行业。 O-1签证可以适用于杰出运动员，影视演艺、制作人员以及各类形式的艺术家等， 而H-1B却不适用于此类职业。

C. 对雇主的要求更宽松O-1申请没有要求雇主向劳工部提交LCA劳工情况申请，也没有H-1B的对现行工资标准(prevailing wage)的要求。 另外, 移民局官网明确表示, O-1受益人的雇主可以是代理机构或猎头公司 ，雇佣关系相比H-1B更加灵活。

D. 可以无限次延期H-1B首签可以在美居留三年，三年后可以再延期三年，一般情况下总时常为6年。6年后, 只有在特定的情况下才可以申请延期。 H-1B首签可以在美居留三年，三年后可以再延期三年，一般情况下总时常为6年。6年后, 只有在特定的情况下才可以申请延期。 而O-1签证在美停留的期限也是三年, 但三年后只要能证明出于工作原因需要继续停留, 就可以无限次申请延期, 每次延期时常不能超过一年。

E. 申请费用更低H-1B申请除了申请费、反欺诈费、教育训练费外, 雇员人数大于等于50人、并有一半员工是持有非移民类工作签证的公司雇主还有新增的$4000额外费用。 H-1B申请除了申请费、反欺诈费、教育训练费外, 雇员人数大于等于50人、并有一半员工是持有非移民类工作签证的公司雇主还有新增的$4000额外费用。 而O-1申请则没有反欺诈费、教育训练费或是额外的新增费用, 比起H-1B申请, O-1申请对于雇主们来说可谓是性价比超高, 能让他们省下一笔费用。

F. 审批通过后可立即生效、开始工作有名额限制、需抽签的H-1B申请只能从每年4月1日开始，批准后，需等到当年10月1日生效后才能开始以H-1B身份工作。 有名额限制、需抽签的H-1B申请只能从每年4月1日开始，批准后，需等到当年10月1日生效后才能开始以H-1B身份工作。 而O-1签证则可以随时申请，获批生效后就可以马上开始工作，同时还可以办理15个自然日拿到审批结果的PP加急申请。

來源：小纽美国法律咨询