爱科学爱厨艺 华裔不做书呆子

2017 年生物奥林匹克大赛（TheInternational Biology Olympiad，IBO）共有来自全世界68 个国家地区的260 名学生参与，总分排名1-26 位的均为金牌。代表美国参赛的4 名华裔高中生共夺4 枚金牌，其中来自加州橙县特洛伊高中的Alexander曹同学总分排名第二，排名第一的金牌也由中国学生夺得。华裔孩子们是天生的优秀学习者， 还是他们真像坊间所言，除了做“书呆子”别无所长？听听曹同学和家长怎么说。

希望孩子成为Decent Man

清晨，在洛杉矶橙县钻石吧的一间咖啡厅里，见到Alexander 曹同学和他的妈妈（以下简称曹妈妈）。像许多出生在美国的华裔孩子，曹同学没有凸显的自我而张扬的气场，却有东方文化中内敛谦逊的影子，用英文说就是非常温和、Nice，说话很绅士，会顾及家人和对方，当说到熟悉的各个领域时， 则充满自信。

而曹妈妈肯定不是“虎妈”， 时不时会低声问身边的曹同学自己说得是否对，或者问他的意见。对于曹同学取得的好成绩，曹妈妈分享了几个作为家长的体会。

“没有家长是天然的教育家， 也没有人在孩子一生下来时，就知道以后会哪方面好，我们在和孩子一起成长，我唯一希望，以后孩子能成为一个Decent Man。”

曹妈妈说，她希望孩子成为一个正派的、正直的，“Decent Man”。

“我希望他以后能对社会有所贡献，有的人为社会做财富的贡献，有的人发明或创造一些东西，我觉得后者的贡献更大。这次他获奖， 只是证明学业竞争的能力，说大一点是为美国增光，还没有真正为社会做什么。”

家庭环境从一开始，已经为孩子选择了一个未来大方向。为了孩子身心健康地成长，曹妈妈从小带着他去过很多不同地方，看博物馆、艺术馆，尝试不同体育锻炼，包括网球、高尔夫球等。“我还参加过学校的射击队，当时是以第一名考入的，后来因为和现在参加的学校的奥林匹克科学队时间冲突，才退出了。而参加了学校科学队之后，确实对我的帮助非常大，很感谢学校、老师对我们的培养。”曹同学说。“我觉得多长见识非常重要，大脑需要不断被各种事物刺激，才更加有益于智力发展。他的知识面非常广，慢慢发现在生物这方面还不错，也很有兴趣。”曹妈妈说，“我是从来不会强迫他走哪个领域。”

兴趣是未来路上的助推器

“不止生物，我对各门类科学都非常有兴趣。开始我进学校的科学队时也没太多想法，就是喜欢做手工，我还喜欢厨艺。”

可能与从小培养有关，据曹妈妈介绍，曹同学兴趣非常广泛，语言能力也强，中文说得相当好。一般夏天家里开BBQ Party，曹同学是绝对的主厨，“有时他爸爸的同学过来聚会，大家都可以坐在屋里等着，他一个人基本搞定，弟弟会帮忙传递食物”。“我昨天做了一个意大利培根蛋面，弟弟也很喜欢吃。”曹妈妈说前不久，他还前后花了3 天时间，做了一道法国里脊牛排（FileMignon），准备食材、配料、酱汁的容器，自制酱汁，用奶油菠菜做配菜，完成后请朋友家人过来一起品尝。

“我听到一些案例，家长一定要求小朋友做什么做什么的，小朋友毕业后拿给家长一个证书，说这是你们要的你们拿去，然后就去做自己喜欢的其他事。”曹妈妈说，“我们不可能一直都在背后推着孩子， 要靠孩子自己有兴趣，自觉地前行。我鼓励他的各种兴趣，只要他能做对社会有用的事情，能够最大程度发挥他的个人特色、优势，什么都很好，我不限制他。”

在系统中发挥潜能

“人活在一个系统里，系统各不一样，各有特色。既然在系统里，就要了解、熟悉这个系统， 深度层面考虑，最大程度地运用，在系统里做到最好。”

关于教育，曹妈妈表达了一点个人的体会，她觉得美中教育各具特色，只有不同，不应用好或不好评价。在哪个系统里，就熟悉并最大程度地运用，在系统中把自己的能力发挥到最好。

美国教育前松后紧，学科间融合性大，涉及知识面广，特别需要平时的学习积累、融会贯通，而若参加重要赛事也有一定的路径。

曹妈妈介绍说，曹同学8 年级时加入学校科学队，又选修了一些与生物相关联的有挑战性的科目， 才更有机会参加一些重要赛事。曹同学参加过学校间比赛和全国性比赛，在这些比赛中既积累经验，也拿到很好成绩。到2017 年IBO， 在报名海选的学生中选出500 名， 再选出20 名去华盛顿决赛，最后能去英国莎士比亚的故乡参加比赛的只有4 名。

“参加奥林匹克在美国，无论体育还是科学，都没有专门的国家队，一切靠平时，比赛时全国招募选拔。”曹妈妈说，“按照规定， 参赛前组织集训的时间不能超过14 天。曹同学他们一共是12 天， 而其中有2 天是20 选4 的考试。而进入4 强后，不仅不能组织加强学习，还不能有超过两个以上的人一起复习。”曹妈妈说。而曹同学最大感触是，虽然3 小时理论考试基本都是课本知识，但是涉及面很广。

此外，大赛还有6 个小时4 个主题的实验考试，考察学生们的实践动手能力。

来源：侨报网