美国顶级富二代之所以那么成功的秘诀，都隐藏爹妈给的这9条财富观里了

在平常人看来，那些亿万富翁的孩子，都是在温室里长大的，要啥有啥，想干嘛干嘛。确实如此，如果你知道父母给你留的钱足够下辈子花了，为什么还要起早贪黑地工作？

(图片来源：路透)

但是，这都是一些想不劳而获的家伙，不值得学习，一些值得学习的顶级富二代还是非常懂得将“财富”当做一个工具，“利用”财富来取得成功的，比如巴菲特的儿子、盖茨的女儿、特朗普的女儿等等。

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(图片来源：路透)

霍华德·G·巴菲特，世界第二富豪沃伦·巴菲特的长子。他从1995年开始就紧跟父亲身边经营伯克希尔，并一直担任着林赛公司董事会董事一职。在任职的十几年中，霍华德掌握了完整的管理技巧，并把这家公司管理得有声有色。

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詹妮弗·凯瑟琳·盖茨(Jennifer Katharine Gates）是比尔·盖茨和梅琳达·盖茨的女儿，是家中的长女。作为世界首富的女儿，可谓是全世界最会投胎的人，不仅颜值非常高，青春靓丽，而且学历也很高，可谓真正的白富美。

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伊万卡·特朗普（Ivanka Trump），女，1981年10月30日生于纽约，总统唐纳德·特朗普的女儿，世界超级名模，纽约房地产巨鳄特朗普集团副总裁。

那么他们是如何成功的？他们的动力是来自于哪里呢？

除了他们本身就有理想有抱负爱冒险之外，米叔觉得这跟他们的家庭教育关系重大。这就涉及到一个问题：美国富人是如何塑造孩子的财富观的呢？相信下面这些成功案例能让你了解到：好的家庭教育真的会影响人的一生。

1. 不要留遗产

英国出版商罗伯特•马克斯韦尔（Robert Maxwell）早早就跟自己的儿子，31岁的凯文和34岁的伊恩说了——别想得到我那22亿美元，这笔钱是要用在医疗研究来，比给你更有意义！

好了，既然继承不了什么财产，那只好自力更生了。直至今日，他的儿子们仍然和父亲一起工作，最终都凭借自己的本事，成了麦克斯韦通信公司的董事总经理。

不过，有些富人的孩子知道自己的身价，有的什么都不知道。社会心理学家Joanie Bronfman，专门研究富人家的孩子。他发现许多父母故意没有向成年子女透露遗产情况，因为他们觉得自己未来的财务状况是具有不确定性的。其实，即使具有这种不确定性，也应该今早告诉他们实情。

2.小心马屁精

39岁的劳里·蒂施（Laurie Tisch）是曼哈顿的儿童博物馆的主席，她曾帮博物馆筹集了750万美元的资金。尽管并不是所有人都认为这项成就是她辛勤工作的成果，但是她依然证明了自己。她说：“Tisch这个姓氏可以帮你打开大门，但这并不意味着钱就会像雪球一样自己滚过来。”

很多人都认为，富家子弟做事都很业余，但是，没办法，有时候你不得不奉承他们，因为毕竟钱掌握在他们手中。当被问及人们是否会为了他的钱而与他交朋友时，小石城斯蒂芬斯公司（Little Rock ‘s Stephens Inc.）的太子爷、33岁的投资银行家沃伦·斯蒂芬斯(Warren Stephens)回答说：“当然有。”但多年来，与很多拍马屁的人打交道的过程，让他变得很谨慎。

巴菲特的儿子也说，周围的人都觉得姓“巴菲特”的都很有钱，而且经常是收到十条信息，保证八条都是在说：不知道你愿意帮我给你爹传个话吗？我想balabala。

3. 言传身教最有效

39岁的温斯顿·王(Winston Wang)，现年39岁，是台塑集团(Formosa Plastics)总裁的儿子。他父亲已经73岁了，虽然年岁已高，但是工作起来，依然是拼了老命。有一次，他和父亲在新泽西的福尔摩萨塑料的办公室一起过周末。两人在谈了三个小时的生意后，老爷子没有休息，又跟台北的工作人员沟通了五个小时，温斯顿表示无论是专注力还是体力，自己都很难做到这样。

4. 热爱你的工作

很多那些顶级富豪不会刻意教孩子如何看待金钱，他们的态度是：为你所做的事感到自豪，享受你所做的事情，一切都会好起来的。

45岁的理查德·莱弗拉克说：“你可以观察下你的父母，如果他们不喜欢他们正在做的事情，那么你可能也很难成功。”

5. no pain，no gain

小小的补贴，可以培养孩子们对钱的尊重，即使是一个小的一角硬币。Perot Systems公司的创始人罗斯·佩罗说：在他的儿子很小的时候，有一天，一位来自澳大利亚的记者来到他办公室的时候，问他儿子：“作为德克萨斯州首富的儿子，感觉如何？”儿子回答：“我只知道如果我完成家庭任务的话，一个星期能挣到25美分。”

富二代也会试图把这些理念传递给他们自己的孩子。霍华德·巴菲特说：“不管你有没有钱，你都需要和孩子们做一些基本的事情，比如疏通水沟，修剪草坪。因为每一分钱都不是轻易得来的。”

6. 从小培养孩子自力更生的能力

41岁的安德鲁·蒂施，是洛斯公司(Loews Corp.)和哥伦比亚广播公司的劳伦斯·蒂奇的儿子。他7岁的时候很想要一个Timex手表，但是，他的父母说：“自己攒钱吧。”

温斯顿·王的儿子现在11岁，他也这么教育孩子。

“我儿子知道他有个有钱的爷爷。

有时他会问我：爸爸，你为什么不让爷爷给你一些钱呢？

我告诉他：这不是正确的教育方式，每个人必须走自己的路。”

回忆童年，巴菲特的儿子霍华德•巴菲特说：“如果我们一家去看电影，你永远不会知道，爸爸会不会帮你买票。”

“股神”巴菲特的成功不仅影响了儿子，现在已经影响到他6岁的孙子了。霍华德说：“小豪伊已经拥有可口可乐公司的10股，而且那是他是用自己攒下的钱买的。”

7. 苦难让人成长

33岁的埃迪·盖洛德是出版界、广播界和乡村音乐巨头盖洛德的儿子，他是个典型的“被宠坏的孩子”。但是，成年后的艾迪，已经成为一个负责任的、受人喜爱的牛仔竞技表演的赞助人。

这中间发生了什么呢？

在盖洛德十几岁的时候，他的父母把他交给了德州农场的一名工人，于是小艾迪在农场历练了很久，学会了如何装马鞍和马蹄。

无独有偶，罗斯·佩罗也在弗吉尼亚“军训”了13个星期，小罗斯说：“在那样艰苦的环境中都能生存下来，那世界上还什么困难能难倒我？”

8. 让孩子自由选择职业

霍华德·巴菲特的农场占地406英亩，他非常热爱这项工作。

“我已经在这里耕作9年了。从事农业是一项很独立的活动，这里的一切都取决于你。可以说这个农场帮我塑造了一套完整的价值体系，给了我实现理想的平台。到目前为止，一切都很顺利。”

“我爸爸拥有这片土地，但我付给他总收入的一部分作为租金。很有趣的是，我和老爸达成了一项协议——租金取决于我的体重。我现在高5英尺8英寸（约173cm），体重约200磅（约181斤）。他认为我太胖了，应该减到182.5磅（165斤左右）。如果我达到了，租金就是总收入的22%，没达到就是26%。”

这是巴菲特家庭版的《减肥达人》，他用这种方式关心着孩子的健康。

现年41岁的威尔·赫斯特(Will Hearst III)是威廉·伦道夫·赫斯特(William Randolph Hearst Jr.)的儿子，他打破了家庭传统，成为第一个从大学毕业的赫斯特人。从哈佛大学毕业后，虽然威尔本可以在赫斯特公司（Hearst Corp.）工作，但他还是选择了一家户外冒险旅游杂志。如今，赫斯特经营着他的家族报业《旧金山观察家报》和一本名为“Image”的周日杂志。

现年49岁的大卫·帕卡德是惠普公司联合创始人的儿子。老电影一直深深地吸引着他，于是他决定去加州建一个电影院，纪念回忆中的帕洛阿尔托。投资了近800万美元后，这个电影院拥有了2000部经典无声电影和有声电影。

“虽然我对剧院的设备一无所知，但是帕卡德亲自设计了控制台的电子控制系统，他的妻子帕梅拉模仿斯坦福大学舞台幕布的设计，把舞台全部包起来了。我觉得我们已经做得很好了，每周有约7000人。这足够支付我们的运营成本了，只是需要我花时间和精力。”

9. 不要让财富成为一种压力

一些富二代们认为，想要摆脱来自父母的光环，只有通过开创自己的事业，获得自我肯定，但也不是每个家族的继承人都这么想。

阿肯色州投资银行家沃伦•斯蒂芬斯说：“我从未觉得我必须独立，我也不确定自己是否想要完全独立。我在这里有更多的机会。”

Richard LeFrak说自己喜欢自己家的LeFrak房地产帝国，他觉得这是一个机会，也是一种责任。他希望自己以后的儿子也能加入家族企业。

这就是美国对财富的理解——财富是供你来使用和享受的，不是让你“亚历山大”的。这些“继承者们”相信，金钱是世界上最好的工具。

看完了这些美国富人们教养孩子的财富观，米叔觉得真是正能量满满。是的，财富用在正确的地方，它才能发挥更大的价值。而这一点，往往被很多富人所忽视。

除此之外，很多人对富二代也有一种偏见。其实，在富二代的成长过程中，为了赢得尊重和信任，富人子女们往往要比普通人更努力地工作。虽然财富是他们与生俱来的“特权”，但是他们之中不乏也会有这种共识：家缠万贯的快乐是短暂的，建立起自己的价值，感受由自己亲自创造的成就带来的快乐，才是长久的。

2018-04-17 16:11 来源：这才是美国