美国顶级富二代之所以那么成功的秘诀，都隐藏爹妈给的这9条财富观里了

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Jennifer Katherine Gates is well known to be the daughter of Bill Gates, the richest man in the world. She is also known for her immense love in horse riding. She is also a popular name in the book of billionaire record. Her father, Bill Gates, is the second richest person in the World who is also the founder of the Microsoft Corporate. He has $91.7 billion net worth as of 2018. Gates has founded the Millenda Gates Foundation which is one of the largest charity organizations in the world.

在平常人看来，那些亿万富翁的孩子，都是在温室里长大的，要啥有啥，想干嘛干嘛。确实如此，如果你知道父母给你留的钱足够下辈子花了，为什么还要起早贪黑地工作？

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(图片来源：路透)

但是，这都是一些想不劳而获的家伙，不值得学习，一些值得学习的顶级富二代还是非常懂得将“财富”当做一个工具，“利用”财富来取得成功的，比如巴菲特的儿子、盖茨的女儿、特朗普的女儿等等。

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(图片来源：路透)

霍华德·G·巴菲特，世界第二富豪沃伦·巴菲特的长子。他从1995年开始就紧跟父亲身边经营伯克希尔，并一直担任着林赛公司董事会董事一职。在任职的十几年中，霍华德掌握了完整的管理技巧，并把这家公司管理得有声有色。

詹妮弗·凯瑟琳·盖茨(Jennifer Katharine Gates）是比尔·盖茨和梅琳达·盖茨的女儿，是家中的长女。作为世界首富的女儿，可谓是全世界最会投胎的人，不仅颜值非常高，青春靓丽，而且学历也很高，可谓真正的白富美。

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(图片来源：路透)

伊万卡·特朗普（Ivanka Trump），女，1981年10月30日生于纽约，总统唐纳德·特朗普的女儿，世界超级名模，纽约房地产巨鳄特朗普集团副总裁。

那么他们是如何成功的？他们的动力是来自于哪里呢？

除了他们本身就有理想有抱负爱冒险之外，米叔觉得这跟他们的家庭教育关系重大。这就涉及到一个问题：美国富人是如何塑造孩子的财富观的呢？相信下面这些成功案例能让你了解到：好的家庭教育真的会影响人的一生。

1. 不要留遗产

英国出版商罗伯特•马克斯韦尔（Robert Maxwell）早早就跟自己的儿子，31岁的凯文和34岁的伊恩说了——别想得到我那22亿美元，这笔钱是要用在医疗研究来，比给你更有意义！

好了，既然继承不了什么财产，那只好自力更生了。直至今日，他的儿子们仍然和父亲一起工作，最终都凭借自己的本事，成了麦克斯韦通信公司的董事总经理。

不过，有些富人的孩子知道自己的身价，有的什么都不知道。社会心理学家Joanie Bronfman，专门研究富人家的孩子。他发现许多父母故意没有向成年子女透露遗产情况，因为他们觉得自己未来的财务状况是具有不确定性的。其实，即使具有这种不确定性，也应该今早告诉他们实情。

2.小心马屁精

39岁的劳里·蒂施（Laurie Tisch）是曼哈顿的儿童博物馆的主席，她曾帮博物馆筹集了750万美元的资金。尽管并不是所有人都认为这项成就是她辛勤工作的成果，但是她依然证明了自己。她说：“Tisch这个姓氏可以帮你打开大门，但这并不意味着钱就会像雪球一样自己滚过来。”

很多人都认为，富家子弟做事都很业余，但是，没办法，有时候你不得不奉承他们，因为毕竟钱掌握在他们手中。当被问及人们是否会为了他的钱而与他交朋友时，小石城斯蒂芬斯公司（Little Rock ‘s Stephens Inc.）的太子爷、33岁的投资银行家沃伦·斯蒂芬斯(Warren Stephens)回答说：“当然有。”但多年来，与很多拍马屁的人打交道的过程，让他变得很谨慎。

巴菲特的儿子也说，周围的人都觉得姓“巴菲特”的都很有钱，而且经常是收到十条信息，保证八条都是在说：不知道你愿意帮我给你爹传个话吗？我想balabala。

3. 言传身教最有效

39岁的温斯顿·王(Winston Wang)，现年39岁，是台塑集团(Formosa Plastics)总裁的儿子。他父亲已经73岁了，虽然年岁已高，但是工作起来，依然是拼了老命。有一次，他和父亲在新泽西的福尔摩萨塑料的办公室一起过周末。两人在谈了三个小时的生意后，老爷子没有休息，又跟台北的工作人员沟通了五个小时，温斯顿表示无论是专注力还是体力，自己都很难做到这样。

4. 热爱你的工作

很多那些顶级富豪不会刻意教孩子如何看待金钱，他们的态度是：为你所做的事感到自豪，享受你所做的事情，一切都会好起来的。

45岁的理查德·莱弗拉克说：“你可以观察下你的父母，如果他们不喜欢他们正在做的事情，那么你可能也很难成功。”

5. no pain，no gain

小小的补贴，可以培养孩子们对钱的尊重，即使是一个小的一角硬币。Perot Systems公司的创始人罗斯·佩罗说：在他的儿子很小的时候，有一天，一位来自澳大利亚的记者来到他办公室的时候，问他儿子：“作为德克萨斯州首富的儿子，感觉如何？”儿子回答：“我只知道如果我完成家庭任务的话，一个星期能挣到25美分。”

富二代也会试图把这些理念传递给他们自己的孩子。霍华德·巴菲特说：“不管你有没有钱，你都需要和孩子们做一些基本的事情，比如疏通水沟，修剪草坪。因为每一分钱都不是轻易得来的。”

6. 从小培养孩子自力更生的能力

41岁的安德鲁·蒂施，是洛斯公司(Loews Corp.)和哥伦比亚广播公司的劳伦斯·蒂奇的儿子。他7岁的时候很想要一个Timex手表，但是，他的父母说：“自己攒钱吧。”

温斯顿·王的儿子现在11岁，他也这么教育孩子。

“我儿子知道他有个有钱的爷爷。

有时他会问我：爸爸，你为什么不让爷爷给你一些钱呢？

我告诉他：这不是正确的教育方式，每个人必须走自己的路。”

回忆童年，巴菲特的儿子霍华德•巴菲特说：“如果我们一家去看电影，你永远不会知道，爸爸会不会帮你买票。”

“股神”巴菲特的成功不仅影响了儿子，现在已经影响到他6岁的孙子了。霍华德说：“小豪伊已经拥有可口可乐公司的10股，而且那是他是用自己攒下的钱买的。”

7. 苦难让人成长

33岁的埃迪·盖洛德是出版界、广播界和乡村音乐巨头盖洛德的儿子，他是个典型的“被宠坏的孩子”。但是，成年后的艾迪，已经成为一个负责任的、受人喜爱的牛仔竞技表演的赞助人。

这中间发生了什么呢？

在盖洛德十几岁的时候，他的父母把他交给了德州农场的一名工人，于是小艾迪在农场历练了很久，学会了如何装马鞍和马蹄。

无独有偶，罗斯·佩罗也在弗吉尼亚“军训”了13个星期，小罗斯说：“在那样艰苦的环境中都能生存下来，那世界上还什么困难能难倒我？”

8. 让孩子自由选择职业

霍华德·巴菲特的农场占地406英亩，他非常热爱这项工作。

“我已经在这里耕作9年了。从事农业是一项很独立的活动，这里的一切都取决于你。可以说这个农场帮我塑造了一套完整的价值体系，给了我实现理想的平台。到目前为止，一切都很顺利。”

“我爸爸拥有这片土地，但我付给他总收入的一部分作为租金。很有趣的是，我和老爸达成了一项协议——租金取决于我的体重。我现在高5英尺8英寸（约173cm），体重约200磅（约181斤）。他认为我太胖了，应该减到182.5磅（165斤左右）。如果我达到了，租金就是总收入的22%，没达到就是26%。”

这是巴菲特家庭版的《减肥达人》，他用这种方式关心着孩子的健康。

现年41岁的威尔·赫斯特(Will Hearst III)是威廉·伦道夫·赫斯特(William Randolph Hearst Jr.)的儿子，他打破了家庭传统，成为第一个从大学毕业的赫斯特人。从哈佛大学毕业后，虽然威尔本可以在赫斯特公司（Hearst Corp.）工作，但他还是选择了一家户外冒险旅游杂志。如今，赫斯特经营着他的家族报业《旧金山观察家报》和一本名为“Image”的周日杂志。

现年49岁的大卫·帕卡德是惠普公司联合创始人的儿子。老电影一直深深地吸引着他，于是他决定去加州建一个电影院，纪念回忆中的帕洛阿尔托。投资了近800万美元后，这个电影院拥有了2000部经典无声电影和有声电影。

“虽然我对剧院的设备一无所知，但是帕卡德亲自设计了控制台的电子控制系统，他的妻子帕梅拉模仿斯坦福大学舞台幕布的设计，把舞台全部包起来了。我觉得我们已经做得很好了，每周有约7000人。这足够支付我们的运营成本了，只是需要我花时间和精力。”

9. 不要让财富成为一种压力

一些富二代们认为，想要摆脱来自父母的光环，只有通过开创自己的事业，获得自我肯定，但也不是每个家族的继承人都这么想。

阿肯色州投资银行家沃伦•斯蒂芬斯说：“我从未觉得我必须独立，我也不确定自己是否想要完全独立。我在这里有更多的机会。”

Richard LeFrak说自己喜欢自己家的LeFrak房地产帝国，他觉得这是一个机会，也是一种责任。他希望自己以后的儿子也能加入家族企业。

这就是美国对财富的理解——财富是供你来使用和享受的，不是让你“亚历山大”的。这些“继承者们”相信，金钱是世界上最好的工具。

看完了这些美国富人们教养孩子的财富观，米叔觉得真是正能量满满。是的，财富用在正确的地方，它才能发挥更大的价值。而这一点，往往被很多富人所忽视。

除此之外，很多人对富二代也有一种偏见。其实，在富二代的成长过程中，为了赢得尊重和信任，富人子女们往往要比普通人更努力地工作。虽然财富是他们与生俱来的“特权”，但是他们之中不乏也会有这种共识：家缠万贯的快乐是短暂的，建立起自己的价值，感受由自己亲自创造的成就带来的快乐，才是长久的。

2018-04-17 16:11 来源：这才是美国

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