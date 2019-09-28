胡润30岁以下创业者榜单： “00后”首上榜 北京成创业领袖之都

中国汹涌而来的创业潮让30岁以来的年轻创业者成为了一道独特的风景。基于此，胡润百富27日将目光投向了这群年轻的“创业者”，发布了《2019胡润Under30s创业领袖》，绘出了中国30岁以下（包含30岁）创业领袖的“画像”。

文娱传媒成30岁以下创业首选

中新社旗下客户端中新经纬报道，根据榜单显示，今年共有来自十大行业343家企业的380位青年才俊荣登榜单，他们平均年龄28岁，男女占比为82%和18%。推出“00后”专属社交软件的陈禹恒成为首位上榜的“00后”创业者，年仅15岁。

从行业来看，文娱传媒超过先进制造和企业科技，成为30岁以下创业首选，社区、MCN、短视频、游戏、动漫和自媒体等新赛道上涌现了不少年轻创业者。

北京依旧是排名首位的创业领袖之城，合计有141位上榜创业领袖公司总部在北京，占总数的37%；上海和深圳紧随其后，分别位列第二和第三，企业数量分别为61家和59家。此外，佛山、宁波及海外的洛杉矶和多伦多成为创业者新去处。

广州《21世纪经济报道》注意到，创业公司的地区分布或与其融资情况有关。

具体来看，融资达到亿元（人民币，下同）的上榜者中，总部来自北京的最多，有30人。其次是上海，22人；再次是深圳，15人。融资千万元的上榜者中，同样来自北京的最多，有73人；其次是上海、深圳和杭州，各有23人、22人和22人。

年轻创业者所在企业均为早期公司

整体来看，年轻创业者所在企业均为早期公司。

今年上榜企业的融资轮次主要集中在A轮，在上榜的343个企业中，有150家公司获得了A轮融资，达到总数的43.7%。其次是处于战略融资和天使轮阶段的上榜企业，公司占比依次是20.1%和13.7%。还有24家上榜企业没有进行融资。

值得一提的是，尽管前两年基金募集情况较为低迷，但今年创业企业的融资金额并没有出现较大波动，上榜企业平均累计融资5800万元，与去年基本持平。

已经累计融资上亿人民币的占22%，比去年减少7个百分点；企业累计总融资达到千万人民币的创业者占比达到47%，基本与去年持平；企业累计总融资金额达百万人民币的创业者占比24%。

此外，今年有25人所拥有的企业未得到任何融资，但其创新的商业模式正在改变着行业格局。

由于创业公司的发展阶段较早，天使投资基金真格基金成为上榜项目数量最多的投资公司，共有38家上榜企业是它的投资对象。红杉资本中国和IDG资本分别排名第二、第三位，数量是27和23家。

北京《新京报》报道，胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示：“年轻企业家是一群敏锐、睿智、充满激情的人，在各自的领域快速成长，成为行业颠覆者。他们最懂得年轻人的需求，我们可以通过他们所覆盖的行业看到社会的变化。很难想象，这380位年轻创业领袖，平均年龄28岁，平均已经融资到A轮，募集了5800万元。”

2019-09-27 21:06 来源：侨报网综合