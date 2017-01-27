芝加哥交响乐团中国姐妹花 – 侯雷和侯庆

在美国芝加哥一所疗养院，一场特殊的音乐会正在进行中：台下的听众都是行动不便无法前往剧场的老年人，其中还有一些人长期受到视力和听力障碍的困扰。随着优美旋律缓缓流淌，听力有障碍的老人们用手紧紧贴住身前的木桌，靠木桌的震动感受音乐的曲调。

演奏出这样音乐的双手来自一对中国的小提琴“姐妹花”——侯雷和侯庆。姐妹俩在美国求学多年，并通过层层选拔考入了芝加哥交响乐团，成为活跃在音乐舞台上的小提琴手。

侯雷和侯庆出生在中国兰州的一个音乐世家，曾担任中提琴手的妈妈是她们的启蒙老师。姐妹两人练习小提琴，还有一个兄弟练习大提琴。在她们的童年记忆里，家中每天琴声不断，有时妈妈兴起，还会边炒菜边用铲子在锅边打着节拍，正在练琴的三个孩子就默契地和着节拍合奏，俨然一个家庭乐团。

在这样的氛围中，姐妹两人琴艺日益精进，分别考入上海音乐学院和中央音乐学院，又于20世纪80年代后期，先后叩开了皮博迪音乐学院的大门。

初到大洋彼岸，姐妹俩发现困难比想象的还要多，不但语言不通，还要努力克服思乡之情。两人为了练好语言，每次上课都要随身带一个小录音机，把老师讲课的内容全部录下来，回宿舍以后再反复去听，直到全部听懂为止；越洋电话费用高昂难以承受，姐妹两人就把日常学习生活边讲边录，录满一盘磁带后寄给父母。

皮博迪也向姐妹二人展现了音乐世界崭新的一面。她们师从不同风格的大师，浏览了大量曲目，不断尝试独奏、曲目游览、室内乐、乐团、乐队等多种科目，还有机会与资深艺术家同台合作，在音乐修养和理解力上有了很大进步。

毕业后，姐妹俩分别考入位于华盛顿的美国国家交响乐团和位于波士顿的波士顿交响乐团。不过，能够在同一个乐团演出才是姐妹俩最大的愿望。

1997年的一天，她们从报纸上看到芝加哥交响乐团有两个小提琴手的空缺，就相约报名参加考试。芝加哥交响乐团是世界顶级的乐团之一，竞争激烈。她们过关斩将，通过层层选拔，双双被乐团录取。

进入芝加哥交响乐团后，姐妹两人又联合乐团的朋友组建了“林肯”四重奏弦乐团，不但在各大音乐节上演出，还经常去一些残疾人学校、退休老人公寓和癌症基金会筹款会上进行慈善演出。

虽然在海外求学并开始了自己的事业，但姐妹两人一直挂念着阔别多年的祖国，多次与在美华裔音乐家回国参演。第一次回国演出时，上海观众的热情回应给侯雷留下了深刻印象；而侯庆则对自己第一次回家乡兰州的演出更为难忘，“兰州小吃的味道一辈子都忘不了……童年是我最快乐的一段时光”。

时光飞逝，两人已经活跃在芝加哥交响乐团的舞台上近20年的时间。两人说，她们还要在不同的舞台上演奏自己热爱的小提琴，“一直到拉不动为止”。

2017年01月14日 08:29:29 来源： 人民日报海外版