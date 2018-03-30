赵美心为4位华裔少年颁发美国国会奖章

29日，美国国会众议员赵美心在帕沙迪纳（Pasadena）为4名华裔青少年颁发美国国会奖章，并对这些青年人以及他们的家庭为社区所做的一切表示欣慰、肯定。

这4位高中生分别是来自阿罕布拉市高中（Alhambra High School）的郭雯菁、圣马力诺（San Marino）高中的董家睿，现居亚凯迪亚市（Arcadia）的黄沛文、以及来自坎普顿高中的Melanie Phan。

赵美心表示：美国国会奖（The Congressional Award）是国会授予美国青年（14-23岁）的最高荣誉奖项，要拿到这个奖项需要在包括志愿者的公共服务、个人发展、体育健康以及科考探险4个方面均展现出杰出的成绩。

“我很荣幸能借此机会表彰这些年轻人在上述几方面所实现的令人印象深刻的成就。他们通过设置雄心勃勃的目标，并朝着目标顽强奋斗，显示了努力工作的价值，成为了别人的榜样。除了促进他们自身发展外，他们还使他们的家庭和社区受益了。今天的奖是对他们的成就和奋斗精神的肯定，他们的确是当之无愧的。”

国会奖章获得者董家睿表示：“从2015年开始，我便在赵美心办公室从事志愿实习工作，在平时的接打电话以及传发文件中，我对公共事务工作有了最基本的了解，也在帮助他人解释各种法案、政府文件等过程中增进了自己的知识。”

此外，共同选择了在老年社区从事义工工作的黄沛文和郭雯菁则表示，选择这样特殊的社区群体从事志愿服务工作，其意义是非同寻常的。不过通过该项目所完成的义工服务型工作让他们对社会服务工作有了全新的认识：在以后的人生中，社会服务、义工服务绝不止于这些规定的时数。

2018-03-30 09:30 来源：侨报网