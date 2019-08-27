飛揚的藝術 – 聖路易中文學校畫展

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

八月二十四，二十五兩天在西區Daniel Boone 圖書館展覽室，展出了100多張孩子們和聖路易中文學校成人班的繪畫，這些學生自3歲半的小小畫家到70多歲年邁的爺爺奶奶們都是徐嬋君老師的學生。

徐老師畢業於上海師範大學，藝術教育專業。據徐老師說她自幼活潑好動，從三歲半起她母親就送她去學畫，希望培養有耐心，靜得下來的女兒，同時具有文雅的藝術家氣質。但活潑的她，有寵愛的工程師父親撐腰，時常代女兒畫畫。雖然如此，但她到底是有繪畫的細胞，從小被調教之下，藝術成了她生命中重要的一環。

她高中進了藝術師範學校，就開始打工做設計，大學也繼續深造繪畫及教育學。畢業後除了當繪畫老師之外，後來進入傳媒公司工作，曾做過原畫創作設計和傳媒策劃。2003年來美後，開始私人開班教授繪畫，週末任教於聖路易中文學校的繪畫班。我們很幸運能受教於徐老師。

這次的畫展主要是孩子們的作品。有素描、水彩、油畫。一張張彩色繽紛，活潑生動的畫呈現在眼前，有色澤鮮豔的熱帶魚，孔雀，可愛的小貓、小狗、小鳥，小熊貓，幾個小動物們坐在冉冉上升的熱汽球中，有運動方面的溜冰、滑雪，打藍球、打棒球、游泳，還有海底潛水和火箭上太空，也有寫景的海邊落日帆船，秋天的落葉，其中一彩色大張的日本漫畫中的戰神引人注目，與日本的漫畫相比絕不遜色。

這些包羅萬象，玲琅滿目的畫作，令人目不暇給。孩子們在老師的指導之下，發揮了潛能，加上天真瀾漫的想像力，畫出了快樂的童年及青少年歲月裡內心的世界和體現了生活裡的樂趣。家長們看見自己孩子的成品，都是滿心歡喜，滿面笑容。

同學們和徐老師學藝一年或兩年以上，我們幾乎都是從零開始學習，從素描，鉛筆畫，水彩到國畫，因老師教學有方，又特別有耐心和時常鼓勵我們，因此大家學習興趣濃厚，且本著活到老學到老的精神，努力不懈，所以學生們現在可以粗淺地表現出每個人在繪畫上的風格。

展出的成人作品是聖路易中文學校繪畫班學生的國畫。繪畫班有十幾位學生，這次因時間匆促，只有部分同學的作品送展，尚有佳作，此次未能展現。參展同學有黃雲華，王世哲，劉應菊、陳曉霞、熊净、張立琦和程寶珠。畫作有山水，花卉和花鳥，獲得許多好評，對初學國畫的學生而言，能達到此境界，令人驚嘆不已。

當家長和我們這些成年學生們衷心地感謝老師的教導時，徐老師總是謙虛地說，都是學生們自身的努力，學生們的成績就是她最大的安慰。

中文学校 程宝珠 供稿

中文学校 繪畫班學生 摄影