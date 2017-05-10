马克龙的经历告诉我们, 买学区房真没用

5月8日凌晨，法国大选结果见分晓。前进党候选人马克龙以显著优势战胜极右翼领袖勒庞，成为了法国新任总统。除了其政治主张，这名年仅39岁的总统的个人经历也成为了人们甚至也成为了人们热议和效仿的对象。什么样的经历让马克龙成为了人生的赢家？马克龙的经历对我们一般人有什么启示？海外网（m.haiwainet.cn）“解码中国”栏目专栏作者王少喆撰文分析马克龙不一般的人生经历。

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周一上班，被法国大选的结果刷了屏。不出所料，标榜“非左非右”、但其实有着很强左翼社会党背景的候选人马克龙成功登上法兰西总统宝座。而这位有着高卢人俊美面容的美男子今年才只有39岁，成为历史上最年轻的法国总统。

不过，当我们来看这位新晋法国总统的简历时，会发现此人的经历极为华丽、辉煌，甚至说他当选总统只是一系列“升级打怪”的理所当然的结果，也不为过。

不信，请看。

如果说在亚眠的经历还算普通的话，接下来马克龙的人生就像“开了挂”一般传奇了。在亚眠的一所中学读了几年书之后，马克龙转到了巴黎的精英学校亨利四世中学，完成了中学的最后一年。此后在巴黎第十大学学习哲学，获得高等深入研究文凭（DEA）学位。1999年和2001年期间担任保罗·利科的助理，帮助编辑利科的书《记忆、历史、遗忘》。在2004年国家行政学院高级公务员服务培训毕业后，他还获得了巴黎政治学院的公共事务学位。