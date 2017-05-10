马克龙的经历告诉我们, 买学区房真没用

5月8日凌晨，法国大选结果见分晓。前进党候选人马克龙以显著优势战胜极右翼领袖勒庞，成为了法国新任总统。除了其政治主张，这名年仅39岁的总统的个人经历也成为了人们甚至也成为了人们热议和效仿的对象。什么样的经历让马克龙成为了人生的赢家？马克龙的经历对我们一般人有什么启示？海外网（m.haiwainet.cn）“解码中国”栏目专栏作者王少喆撰文分析马克龙不一般的人生经历。
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周一上班，被法国大选的结果刷了屏。不出所料，标榜“非左非右”、但其实有着很强左翼社会党背景的候选人马克龙成功登上法兰西总统宝座。而这位有着高卢人俊美面容的美男子今年才只有39岁，成为历史上最年轻的法国总统。
不过，当我们来看这位新晋法国总统的简历时，会发现此人的经历极为华丽、辉煌，甚至说他当选总统只是一系列“升级打怪”的理所当然的结果，也不为过。
不信，请看。
马克龙1977年出生于法国北部城市、著名的“大学城”亚眠（你如果没有听说过一点也不奇怪，由于整个法国的精华都集中在大巴黎地区，其余的“外省”地方几乎都没什么存在感）。马克龙的父亲让-米歇尔-马克龙是皮卡第大学的神经学教授，母亲弗朗索瓦丝是医学博士。马克龙与祖母很亲密，部分时间与她住在一起。他学过十年钢琴，曾获得亚眠学院的一个三等奖。
如果说在亚眠的经历还算普通的话，接下来马克龙的人生就像“开了挂”一般传奇了。在亚眠的一所中学读了几年书之后，马克龙转到了巴黎的精英学校亨利四世中学，完成了中学的最后一年。此后在巴黎第十大学学习哲学，获得高等深入研究文凭（DEA）学位。1999年和2001年期间担任保罗·利科的助理，帮助编辑利科的书《记忆、历史、遗忘》。在2004年国家行政学院高级公务员服务培训毕业后，他还获得了巴黎政治学院的公共事务学位。
由于国家行政学院和巴黎政治学院堪称法国政治精英的“预备班”，马克龙从这两所学院毕业后，便顺理成章地进入了法国中央政府服务。马克龙2004年至2008年在法国经济财政部担任财政督察。之后他“弃政从商”，离职到罗斯柴尔德银行任投资银行家，期间，他的年薪据称达到100万欧元之多，还契订了雀巢和辉瑞之间的备受瞩目的交易。
就在马克龙在投行干得顺风顺水的时候，他再次做出了一个重大的人生抉择，从投行辞职，重回政界，担任了奥朗德总统的副秘书长。事实上，马克龙在29岁就结识了奥朗德，这次算是追随奥朗德一起杀入了爱丽舍宫。由于与奥朗德的铁杆关系以及保持和总统的绝对一致，2014年8月26日，他在第二瓦尔斯内阁中被任命为经济、产业更新和信息技术部长，取代阿诺·蒙特布尔。
从中学开始，便一路上的是精英学校，还进了法国高级公务员的“预备班”；毕业之后，直接进入中央部委工作，四年后弃政从商，成为投资银行家，年薪百万（欧元）；回归政界，跟着好老板，一路从总统副秘书长成为部长，如今又当选总统，马克龙的经历，就是一部人生赢家的经历。让很多人，包括与他一样名校毕业的高材生仰止。 那么，马克龙的经历告诉了我们什么呢？
首先，教育背景确实是非常重要的，如果没有从亨利四世中学和国家行政学院、巴黎政治学院学习的背景，来自“外省”小城的马克龙也很难脱颖而出。
另一方面，家庭氛围很重要，尤其是父母本身的素质。马克龙的父母都是高级知识分子，受到了良好的教育，这为他的成长提供了最重要的条件。因此，虽然起点并不算很好（外省的中学），马克龙却成功地通过转学“跳龙门”，进入了巴黎的精英学校，此后一路“从成功走向成功”。
反过来看，中国很多父母热衷从幼儿园起就为孩子准备“学区房”，最好的条件，“不让孩子输在起跑线上”。但如果父母自身的素质不行，比如是根本就不读书的那类，即使孩子上了好的学校，也难免会受到自己父母不良榜样的影响。所谓“子肖其父”，孩子往往是按照父母，尤其是父母中占主导的那位的样子来塑造自己的目标的，父母自己不上进，希望孩子“一飞冲天”，很难。
所以，从法国新总统的成才史，我们或许可以看出，父母能为子女提供的最好的条件，不是“学区房”，也不是所谓优越的生活环境，而是良好的氛围，具体来说，就是父母自己要不断学习，不断上进。这才是我们应该从马克龙的经历中学到的。（文/王少喆）
来源：海外网