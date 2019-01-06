2018全球华侨华人年度人物揭晓 陈香梅、施一公等入选

“2018全球华侨华人年度评选”颁奖典礼4日在北京举行。陈香梅、施一公、叶嘉莹等获“2018全球华侨华人年度人物”称号，泰国正大集团资深董事长谢国民获组委会特别致敬。

入选者来自世界各地

中新社报道，2018年是中国改革开放40周年。改革开放之初，谢国民作为深圳“0001号外商”率先在华投资，40年间不断加大投资力度，始终与中国保持紧密联系。鉴于此，谢国民获组委会“华侨华人与改革开放”特别致敬。

颁奖典礼现场，中央统战部副部长谭天星宣读致敬词。

“2018全球华侨华人年度人物”入选者来自世界各地。评选组委会表示，“他们有的孜孜不倦，以自身光亮照亮后人来路；有的坚守初心，为信念默默付出数十载春秋；有的在这一年离去，留下为人传颂的故事；他们让2018年充满温情，令人心生敬意”。

入选的“2018全球华侨华人年度人物”包括：“飞虎队”将军陈纳德遗孀、曾任多位美国总统顾问的陈香梅；西湖大学校长施一公；南开大学中华古典文化研究所所长、中央文史研究馆馆员、加拿大皇家学会院士叶嘉莹；中国科学院外籍院士、中科院纳米能源所所长王中林；国家大剧院艺术总监、全球华人乐团团长和总监吕嘉；海南万宁兴隆热带花园董事长、印尼归侨郑文泰；中国女子体操队主教练乔良；中东欧中医药学会会长陈震；美国佛利尔赛克勒美术馆研究员志工王纯杰；由美国华人发起成立、致力于改善中国农村教育的非盈利慈善基金会——欣欣教育基金会义工团队。

施一公在获奖感言中感慨，自己生于一个幸运的时代。他表示，没有40年前的改革开放，就不会有五百多万中国留学生跨出国门，不会有如今西湖大学的存在。他期待未来西湖大学能收获各界更多关爱，带着几代人的梦想，跻身世界一流大学。

“2018全球华侨华人年度评选”由中国新闻社主办。评选活动集合传媒视角、专家观点和公众意见，聚焦侨界年度大事、展现杰出人物风采。

陈香梅：第一位进入白宫工作的华人

2018年3月30日，“飞虎队”指挥官陈纳德将军遗孀、知名美籍华人陈香梅女士逝世，享年94岁。

中国侨网报道，陈香梅是第一位进入白宫工作的华人，当过8位美国总统顾问，也是美国政府政治圈内最有影响力的女性之一，被誉为“钢铁花木兰”。

陈香梅的一生，见证美中关系数十载风风雨雨。她是“美中民间大使”，更是两国友好的象征。早在1979年美中建交时，就已经有了她的身影。从1981年以里根总统特使身份访华开始，陈香梅的脚步从未停止，终身致力于美中两国关系的发展。邓小平曾褒奖她，称“全世界只有一个陈香梅。”

全国人大华侨委员会副主任委员董中原为西湖大学校长施一公颁奖。（图片来源：中新社）

施一公：海归知识分子杰出代表

2018年10月20日，新中国历史上第一所由社会力量举办、国家重点支持的新型研究型大学——西湖大学正式成立，施一公成为首任校长。

施一公是海归知识分子的杰出代表。2003年，施一公获得普林斯顿大学分子终身教职，2008年，他全职回到母校清华工作。他曾说，“我发自内心地想为中国科技和教育体制进一步发展付出更多。”

2018年1月，施一公辞去清华大学副校长职务，全力以赴筹办西湖大学。他希望，西湖大学能够成为中国高等教育改革的探索者、拔尖创新人才培养的摇篮和世界前沿科学技术的引领者。

中新社总编辑王晓晖为叶嘉莹代表、其助手南开大学文学院副教授张静颁奖。（图片来源：中新社）

叶嘉莹：将中国古典文化传至四海

2018年6月，94岁的叶嘉莹宣布捐赠自己的全部个人财产，用于设立“迦陵基金会”，支持中华优秀传统文化研究。

中国侨网报道，叶嘉莹自幼深受中国古典文化熏陶，辗转台湾、美国、加拿大等地求学、讲学，把中国古典诗词传至四海。叶嘉莹曾被授予“加拿大皇家学会院士”称号，成为该学会唯一的中国古典文学院士。2015年，叶嘉莹正式定居南开大学“迦陵学舍”。

对于此次捐赠，叶嘉莹说：“我自己内心有我的理想、有我的持守。我觉得这样我就活得内心很平安，也很快乐。”

2019-01-04 22:27 来源：侨报网综合