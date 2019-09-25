2019森林公园热气球节 – 圣路易中文校摄影班作品专刊

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

森林公园象一块绿色翡翠镶嵌在圣路易斯的版图上。

9月20日晚，一年一度的热气球节在这里拉开了序幕。一个个五颜六色形状各异点火升起的热气球如同点缀在这块翡翠上的一颗颗五彩宝石，璀璨夜空。

圣路易中文学校摄影班的不少同学，奔赴现场，拍下了许多精彩照片。

有点火夜开始前的观众花絮，有气球点火的瞬间，点亮后韵千姿百态的气球，工作人员的工作照，⋯

由于傍晚时分的一场阵雨和大风，”百花齐放”的所有气球同时点火的壮观仪式取消了，让人颇有遗憾。但是点火结束后依然放了烟火，火树银花霜霞漫天的美景，赶走了心中的那点遗憾，点起了次日来看气球飞天的热情。

9月21日，同学们纷纷赶来拍摄气球放飞活动。他们拍了不少庆祝场面。这些非常有意思的照片，会让大家感受到亲临现场的气氛。

可是天公不作美，由于大风，放飞气球取消了。这也让同学们更加体会到摄影人的辛苦，和拍一张好照片的不易。

圣路易斯邮报的气球节摄影赛是每年气球节必不可少的后续活动。每年有成千上万的摄影作品参赛，从中脱颖而出极为不易，而获一等奖就更难了。奇的是2017年和2018年的热气球摄影作品比赛一等奖都由圣路易中文学校摄影班的同学获得，可见他们的实力了得！

说到这不得不介绍一下圣路易中文学校的摄影班了。这个班由鲁植老师执教，从2014年最早的一个班到现在的三班（初级，中级，高级），集摄影基础理论，实例分析，外拍，照片点评，后期处理，和照片交流展览为一体，深入浅出，循序渐进，让一批又一批学员通过学习掌握了摄影基本理论知识和技能。大部分学员是从零基础开始的，老师辛勤教学，学员认真学习实践，进歩很快。

同学们除了提升自己摄影水准以外，还学以致用，活跃在圣村社区的各项公益活动中。他们为中华日，亚洲文化节，魔术屋儿童中华文化节，舞狮表演，全美中文教学研讨会, 留下珍贵的影片记录. 许多同学的作品在各种不同业余摄影组织的竞赛活动中获奖，上面气球节摄影一等奖就是一例。