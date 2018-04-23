3华裔少年自制无人机监控旱情 受政府、企业捐助

20日中午，在蒙特利公园市举办的地球日活动中，3位华裔少年组建的非营利组织“拯救地球”（Planet Save）推广环保理念，推出无人机应用于水资源监控概念，引起专业人士关注，得到政府及企业的捐助。

“拯救星球”（Planet Save）是一个由3位华裔高中生Stanley林、Spencer林以及Sabrina杨联合组建的非营利组织。该组织去年成立后，因负责技术开发的Spencer推出的环保设计概念新颖，已引起社会关注。

2018年，蒙市地球日活动中，3位华裔少年组建的非赢利组织“拯救星球”（Planet Save），展示的无人机在环保领域的应用概念引起关注，Spencer 林（右1）在介绍理念。图片中红色无人机为深圳科比特公司捐助（侨报记者章宁摄）

今年“拯救星球”展出的概念及产品更加吸引。

据Stanley介绍，在过去一年中，他们聚焦无人机技术在环保领域的应用。Spencer设计、组装了一部无人机，用于收集水源数据，并根据采集回的数据进行3D影像成图，可以用于监视区域内草坪的水源状况，并直观展现，包括哪些区域干旱、缺水严重以及哪些区域状况良好等等。

带着Spencer的概念、设计以及初期采集并处理后的数据及3D图像，“拯救星球”在家长支持协助下，进行了推广、解说，先后得到政府及企业的认可。圣盖博谷水区（San Gabriel Valley Municipal Water District）捐助了500美元支持“拯救星球”继续深入开发设想。而中国深圳的科比特航空科技有限公司在得知这一信息后，非常意外也非常高兴，表示很高兴知道华裔的孩子们也在关注无人机在环保领域的应用，而且有实际操作。“他们做的3D图非常好。除了因应用目的不同，需要对无人机进行功能上的设计外，后期处理数据也是非常复杂的过程，Spencer做得非常好。”科比特公司的代表说。该公司不仅也捐助了500美元，还赞助了一台大型无人机，支持“拯救星球”。

在活动当天，“拯救星球”的无人机及设计概念吸引了很多参与者的关注，现场又获得100多美元赞助。3位少年为一年来的快速进步非常兴奋。Stanley今年将就读USC商科学院，Sabrina、Spencer分别将明年、后年升学，3个孩子的成绩都非常优秀，他们均认为要改变社会对华裔的固有印象，除了读书，服务社区、课外实践都是新一代华裔展现才华的地方。

另据蒙市环保委员会专员黄竞贤介绍，该组织已经连续8年在地球日推出环保活动，展出来自不同领域的环保理念，培养市民环保意识。地球日活动几年来持续得到商家大力支持，今年共有20多户商家赞助并参与活动，丰富了社区生活。而特别值得一提的是，此次活动是由蒙市环保委员会携手“拯救星球”，一起举办了活动。代表着新生代力量的“拯救星球”组织，由此发动了很多亚裔青少年志愿者，协助场地布置与摊位管理，展现出新一代华裔热衷公益、热衷社区服务的新活力。

2018-04-22 22:58 来源：侨报网 作者：章宁 编辑：邹姆斯