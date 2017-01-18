圣路易中文学校2017春季学期于1月8日开学。开学第一天总是一学期中最忙的一天，校务人员要注册收费, 安排教室, 老师要适应新教室和教具，学生要选课注册并找到相应课堂教室。任何一个环节运行不畅，就会影响开课。学校注册管理小组的志愿者们在Kathy的领导下，已经积累了多年开学组织工作的经验，注册手续不断简化完善，快速高效。 Linda, Elaine, Jimmy, 盛华, 李淋，叶荫顺，周黎等成员12点半就早早来到学校，布置场地， 张贴标识, 打开复印机等设备。陈璐， 陈泓， 陈新，张三红等校领导和董事们也来到现场协助 报名注册工作。 由于组织充分，分工明确，从注册, 收费，开收据到指引教室， 一切都进行得有条不紊。到 2点第一节课铃声响起，近200位 学生陆续完成了报名注册。志愿者们凭着良好的团队协作精神再一次出色地完成了工作。

圣路易斯中文学校本学期共开设标准中文12个 ，双语班5个， 包括学前班到SAT班 。学校中文教学启蒙教育有王申，张丹，刘琰等老师，注重培养孩子们对中文的兴趣，打好扎实的中文基础。中高级班有张岳平， 何光蓉，刘海虹， 赵丽华和胡景佳等老师，强化，巩固， 提高学生们的中文知识和 语言 能力；其中胡景佳同时担任12年级和SAT班的老师。此外， 学校 还开设了丰富多彩的课外活动课。特别需要提到的是，本学期第三节课外活动课，学校恢复了绘画大班和唱歌班；新开 了成人声乐班和普拉提班。 绘画班由谭小琳老师授课。谭老师毕业于天津师范大学美术系，现在在芳邦大学艺术系读研究生。唱歌班则请来了王玉（Erin）老师。王老师同时还会教授成人声乐班和普拉提班。王老师90年代初毕业于沈阳女子艺术学校，主修音乐表演，擅长美声、通俗唱法，曾经担任金鹰艺术团独唱演员， 还经常参加沈阳地区大型的文艺汇演，具有丰富的舞台表演经验。