【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

夏去秋来，一年一度由密苏里州立大学文化中心UMSL，圣路易斯中华文化中心STLCCC，和圣路易斯中国人协会共同主办的中秋晚会，已经进入了密锣紧鼓的准备阶段。

从五月初冯鸿基教授招集的动员会议开始，筹备小组的同仁们各就各位，忙于各自的战前准备。

今年的筹委会由九人组成，主要负责节目策划，外请以及联络本地演员，计划执行，舞台总监，节目宣传及演员接待等工作。

吴语玫仼总指挥兼节目联络人；叶丽负责本地节目的联络和安排，并将亲自与她琵琶班的学生们一起演奏，好期待；曹勇伟负责票务工作；卢怡任晚会的舞台总监；肖强负责摄影工作；姚敏负责晚会的宣传报道。

今年晚会邀请了两位年轻人王梦雨和王圣博担任节目主持和英文翻译工作，他们非常认真地准备，反复琢磨和练习，定能不负众望。这里要特别感谢左映雪和吴语玫夫妇，李国栋和伊泉夫妇，还有余闽和阎美凤夫妇，多年来无私地为演员们解决住宿问题，解决了后顾之忧。

资深的节目主持人兼翻译王红，为了让节目主持形式多样化，年轻化，这次主动让位给年轻人。十多年来，她一直是中秋晚会的节目主持人和翻译，为晚会的筹备工作做了大量的翻译和准备工作。谢谢王红一直以来的付出与支持！

本次晚会邀请到了黑龙江职业艺术学院的演员们来表演，主题为《东北风情》，多名优秀演员将为大家呈现《情醉女儿鼓》，《绢花迎春》等多个在全国舞蹈比赛中获奖的原创作品，届时大家可以目睹冰城女孩豪爽大气的舞蹈，还有当地优秀的器乐和歌唱节目参演。

演出将于2019年9月21日周六晚在UMSL的Touhill Performing Arts剧场举行，我们有幸争取到120张优惠票在短短的一周时间里已经全部售空，如果有兴趣观看，但还没有买到票的朋友们，可以直接到剧场窗口售票处（Box Office)购票。

演出时间：9/21/2019 周六 8 pm

演出地点 ：Blanche M. Touhill Performing Arts Center, 1 University Blvd. St. Louis MO 63121

Box Office 电话: 314-516-4949