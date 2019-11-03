華大《只有大海知道》電影放映會 見證臺灣蘭嶼之美

【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

聖路易華盛頓大學臺灣學生會溫馨呈現 《只有大海知道》 電影放映會，本片描繪臺灣蘭嶼達悟族人在持續現代化的世界及文化維護中尋找平衡的過程，被譽為「最能代表蘭嶼的電影」。

當天請到投入台灣原住民文化交流及保存工作之公益組織 ATAYAL 的執行長進行映後問答和討論，藉由這個機會與聖路易的觀眾分享台灣原住民文化。

活動將在11月12日 6:00 PM 在華大 (Simon Hall, Room 001, 6475 Forsyth Blvd, St. Louis, MO 63105) 舉行，懇請社區一同參與華大臺灣學生會的活動，多多支持，宣傳，讓整個聖路易社區有機會更認識台灣。

活動 RSVP: https://www.eventbrite.com/e/long-time-no-sea-film-screening-tickets-78808310779

活動 Facebook page: https://www.facebook.com/events/564759157399314/

《只有大海知道》是新銳女導演崔永徽籌備六年拍攝完成的第一部劇情長片，片長97分鐘，在台灣創下了票房紀錄，被譽為「台灣史上最蘭嶼的電影」，並榮獲各大影展多項殊榮，包括金馬獎最佳新演員獎及西雅圖國際電影節最佳新導演獎。

本片描繪臺灣蘭嶼達悟族人男孩馬那衛的腳步，分享他參與原住民舞蹈比賽的心路歷程，反應出傳統與現今社會的融合及衝擊，

活動接待處將設有公益組織 ATAYAL 的攤位，提供關於該組織及原住民文化更深入的資訊，也另外舉辦禮券抽獎活動，並將所有收益捐給ATAYAL。ATAYAL投入臺灣原住民國際交流和文化保存工作，幫助他們與北美其他部落族群建立連結。其中，ATAYAL透過Indigenous Bridges program成功促進達悟族部落與華盛頓州不同原住民組織的文化交流。

放映會前招待由京園餐廳提供的米粉、春捲等小吃，也設有遊戲、照相亭等攤位。

歡迎大家一同見證蘭嶼之美!